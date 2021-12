Miss Normandie 2021 : qui est Youssra Askry ? Le portrait

MISS NORMANDIE. Elle aura une pression supplémentaire sur les épaules car elle succède à Amandine Petit en tant que Miss Normandie. Voici notre portrait de Youssa Askry, Miss Normandie 2021.

[Mis à jour le 9 décembre 2021 à 16h30] Si on ne connaît pas encore celle qui succédera à Amandine Petit au titre de Miss France, on connaît le visage de celle qui récupère son écharpe de Miss Normandie. Youssra Askry a été élue pour représenter la région normande au concours de beauté le 23 octobre 2021, à Coutances. Forte de son sacre comme Miss Normandie 2021, elle espère désormais réaliser un doublé et rapporter la couronne de Miss France 2022 dans son fief normand.

Miss Normandie 2021 est âgée de 24 ans. Cependant, elle a la particularité de ne pas être originaire de Normandie : Youssra Askry a grandi à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Elle vit désormais à Rouen. La jeune femme finalise son master en activités physiques adaptées et santé, et pratique elle-même des exercices sportifs : elle fait notamment partie de la Fédération française d'Athlétisme. La nouvelle Miss Normandie est aussi passionnée de cuisine et de voyage, comme plusieurs autres candidates de cette édition 2022.

Le saviez-vous ? Youssra Askry avait déjà participé à l'élection de Miss Normandie l'année dernière et avait terminé deuxième dauphine d'Amandine Petit, dont le destin était de devenir Miss France. Loin de la décourager, ce résultat n'a fait que la pousser à retenter l'expérience comme Youssra Askry l'a raconté à nos confrères du Figaro TV Mag. "J'étais si près du but que j'ai eu envie de retenter ma chance". Il est possible de participer à Miss France tant que l'on n'a pas encore 25 ans, c'était donc l'année de la dernière chance pour Youssra, âgée de 24 ans. "Je ne voulais pas avoir de regrets".

En savoir plus sur Miss Normandie

Miss Normandie est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Manche, de la Seine-Maritime, de l'Orne et de l'Eure. Depuis la création du concours national, 6 Miss Normandie ont été élues Miss France : Monique Negler en 1958, Jeanne Beck en 1967, Isabelle Benard en 1981, Martine Robine en 1984, Cindy Fabre en 2005 et Malika Ménard en 2010 et Amandine Petit en 2020.

Les dernières Miss Normandie