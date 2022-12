Miss Normandie 2022 : Perrine Prunier, future commissaire de police

MISS NORMANDIE. Perrine Prunier a été élue Miss Normandie 2022 et participera donc à l'élection Miss France 2023. Qui est cette jeune femme qui a obtenu la meilleure note au test de culture générale ?

Mis à jour le 12 décembre 2022 à 14h] On connaît enfin le nom et le visage de Miss Normandie 2022. Perrine Prunier a été élue ce vendredi 21 octobre 2022 au Havre et rejoint la liste des candidates à l'élection Miss France. Elle succède à Youssra Askry, qui avait terminé quatrième dauphine lors de la dernière élection nationale. Pour rappel, l'édition 2023 du concours de beauté se tiendra le 17 décembre prochain et couronnera celle qui succèdera à Diane Leyre, actuelle reine de beauté.

Perrine Prunier concourait pour le titre de Miss Normandie pour la seconde année consécutive. Après avoir été élue troisième dauphine l'an dernier, cette seconde participation aura été la bonne. Âgée de 23 ans, cette jeune femme est originaire de Villedieu-les-Pôeles (Manche) et vit actuellement à Caen, dans le Calvados. La nouvelle ambassadrice normande est étudiante en master de droit, et espère devenir, dans quelques années, commissaire de police. Elle se donne visiblement les moyens de ses ambitions puisqu'elle a obtenu la meilleure note au test de culture générale Miss France.

Pour se présenter au concours, Perrine Prunier n'a pas hésité à se préparer physiquement et mentalement : elle a fait davantage de sport (elle pratique l'équitation à haute dose) et s'est entraînée à la prise de parole. De quoi faire entendre sa voix sur le sujet qu'elle souhaite particulièrement défendre en tant que Miss et dans son futur métier : la lutte contre les violences conjugales. La reine de beauté souhaite en effet intégrer la Brigade de protection de la famille pour venir en aide aux victimes. Parviendra-t-elle à porter sa région jusqu'à la plus haute marche du podium du concours ?

Miss Normandie est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Manche, de la Seine-Maritime, de l'Orne et de l'Eure. Depuis la création du concours national, 6 Miss Normandie ont été élues Miss France : Monique Negler en 1958, Jeanne Beck en 1967, Isabelle Benard en 1981, Martine Robine en 1984, Cindy Fabre en 2005 et Malika Ménard en 2010 et Amandine Petit en 2020.

