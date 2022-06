Star Academy : cette "énorme erreur" que TF1 doit éviter selon Alexia Laroche-Joubert

STAR AC 2022. L'ancienne directrice de la Star Academy, Alexia Laroche-Joubert nous explique que relancer le télé-crochet est un véritable défi et qu'il faut absolument éviter une erreur en particulier.

[Mis à jour le 23 juin 2022 à 11h49] Elle a produit l'émission mais aussi été la directrice de la Star Academy pendant plusieurs saisons, Alexia Laroche-Joubert ne s'occupe pas de l'édition 2022 mais est très "curieuse" de la retrouver sur TF1 comme elle nous l'a expliqué en interview. "C'est comme un amoureux que vous retrouvez !" Pour autant, la directrice d'Adventure Line Productions (Koh-Lanta, Fort Boyard) est consciente que reprendre cette marque est "un pari parce que l'époque a changé". Elle cite par exemple l'avènement des réseaux sociaux mais aussi le fait que les stars internationales ne se déplacent plus contrairement à l'époque où la Star Ac' était diffusée. Alexia Laroche-Joubert se montre cependant confiante dans ce retour très attendu : "Je suis rassurée de voir que l'une des personnes aux commandes est mon ancien adjoint. Je me dis que l'organique de ce qu'on avait mis en place va être préservé".

La productrice de Koh-Lanta nous a cependant indiqué que, selon elle, la nouvelle édition de Star Academy doit faire attention à un élément crucial de nos jours : les réseaux sociaux. En effet, il serait pour elle aberrant d'enfermer les futurs candidats sans accès aux réseaux sociaux pour créer leur base de fans. "Je pense que là, pour Star Ac', ce serait une énorme erreur. Quand vous performez en tant qu'artiste, c'est aussi pour créer une communauté qui va aimer ce que vous proposez. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire mais là, pour le coup, je considérerais ça comme une erreur de ne pas jouer avec les réseaux sociaux." Notre interview d'Alexia Laroche-Joubert à lire en intégralité ci-dessous.

Après quelques jours de rumeurs, c'est désormais officiel : la Star Academy sera bel et bien de retour en 2022. C'est à l'automne que les téléspectateurs de TF1 pourront découvrir la nouvelle mouture de l'émission, 14 ans après son arrêt sur la Une. Cette nouvelle saison, annoncée par la première chaîne pendant Koh Lanta ce mardi, verra également le retour de Nikos Aliagas à la présentation et le décor du château de Dammarie-les-Lys "très certainement en octobre" selon Le Parisien.

Il est d'ores et déjà possible de s'inscrire au casting dans l'espoir de participer à cette nouvelle monture de la Star Academy. Les castings sont en effet ouverts : il suffit de remplir ses informations personnelles en cliquant sur ce lien. Selon Le Parisien, les derniers castings, filmés cette fois, devraient être finalisés durant l'été avant le retour du programme quelques semaines plus tard.

La #StarAcademy rouvre ses portes et le casting est lancé ! Chant, danse, théâtre cette école de lexcellence, orchestrée par @nikosaliagas proposera aux académiciens de suivre une formation intensive pour devenir des artistes complets ! Inscriptions https://t.co/slHjDxGYuo pic.twitter.com/4Pe8h9EMXI — TF1 (@TF1) May 3, 2022

Pour l'heure, la date du retour de la Star Academy n'est pas encore connue. On sait toutefois que la programmation de l'émission est prévue sur TF1 à l'automne, "très certainement en octobre" 2022 selon un technicien qui s'est confié au Parisien. Pour coller avec l'agenda serré de la fin d'année et notamment la Coupe du monde de football fin novembre, il est également possible que la programmation soit plus courte, de l'ordre de 10 à 12 semaines (contre 17 semaines les saisons précédentes).

Le casting de la Star Ac 2022 est donc officiellement lancé. Si vous souhaitez participer au concours de chant et marcher dans les pas de Gregory Lemarchal, Nolwenn Leroy ou Elodie Frégé, il suffit de s'inscrire en cliquant sur ce lien. Toujours selon des informations du Parisien, les castings filmés devraient se dérouler à Boulogne-Billancourt durant l'été.

La Star Academy et Nikos Aliagas sont indissociables. C'est donc tout logiquement que le présentateur vedette du télé-crochet signera son retour à la présentation de l'émission de TF1. Il avait en effet déjà présenté les huit premières saisons. Nikos semble cependant être le seul ancien à revenir puisque "tout le casting des profs devrait être renouvelé" si l'on en croit les dires d'un cadre de TF1 auprès du Parisien en mars 2022. Le casting des professeurs est en cours.

Une émission quotidienne pour la Star Academy 2022 ?

Au contraire de télé-crochets plus traditionnels, la Star Ac' mêlait le concours de chant hebdomadaire mais aussi la télé-réalité d'enfermement à la Big Brother/Loft Story diffusée cette fois en quotidienne pour permettre aux fans de suivre les cours des étudiants mais aussi, parfois, leurs rapprochements amoureux. Cette nouvelle formule pourrait garder ces premiers fondamentaux avec une émission quotidienne et des prime time hebdomadaires. La diffusion de cette quotidienne sur TMC ou uniquement sur Internet est évoquée.