Star Academy : date, profs, candidats, invités... Ce qu'il faut savoir

STAR AC 2022. La Star Academy revient le 15 octobre 2022 sur TF1. Les contours du programme se dessinent avec des révélations sur les invités et les candidats en compétition, révélés au cours d'une conférence de presse.

[Mis à jour le 27 septembre 2022 à 17h45] Le château de la Star Academy va bientôt rouvrir ses portes. L'émission culte de TF1 revient sur TF1 dès le 15 octobre 2022, avec un premier prime qui permettra de présenter les candidats et les professeurs de cette saison 2022. "La seule nouveauté, c'est le casting", a d'ailleurs annoncé fièrement Remy Faure, directeur des programmes de flux de TF1, en conférence de presse ce jeudi 29 septembre 2022. On reprend donc les fondamentaux, légèrement modernisés, et on recommence pour le plaisir des nostalgiques et les autres !

Treize élèves, âgés d'une vingtaine d'années et qui n'ont encore jamais participé à une émission TV, fouleront le château de Dammarie-les-Lys. "Ce sont des gens avec du potentiel mais qui ont aussi des marges de progression", a assuré Mathieu Vergne, président de DMSL TV. Ils seront coachés par 5 professeurs (théâtre, chant, danse, sport et expression scénique), qui ne sont "pas connus" du public mais "excellents" dans leur domaine. Michaël Goldman sera, lui, directeur de l'école. Les fidèles des premières saisons retrouveront toutefois Lucie Bernardoni (Star Ac 4) dans le rôle d'une répétitrice et Edouard (Star Ac 3) dans l'orchestre. Jenifer, gagnante de la première saison, devrait également apparaître au cours du programme, sans que son rôle n'ait encore été clairement défini.

La Star Academy, c'est aussi des invités qui seront présents pour chanter avec les candidats sur le plateau. La liste complète n'a pas été dévoilée, mais les noms de Juliette Armanet, Kendji Girac, Michel Polnareff, Adé, Mika, Gims, Matt Pokora, Julien Clerc, Amir ou Pomme ont été prononcés. L'hymne, tout comme le parrain ou la marraine de cette saison 2022, ne sont pas encore connus et seront dévoilés dans les premiers primes de la saison. Des stars internationales fouleront également le plateau de TF1, mais la chaîne garde la surprise des noms.

La Star Academy sera également alimentée par une quotidienne, diffusée du lundi au vendredi, à 17h30 sur la Une. Celle-ci reviendra sur les moments forts de la journée entre les cours, les évaluations, la préparation des primes et les moments de vie. Trois candidats seront en danger chaque semaine, mais un sera sauvé par le public, et un sera sauvé par le reste de la promotion. Au total, sept primes viendront rythmer les samedis soirs à 21h10, pour une finale qui doit avoir lieu le 26 novembre 2022. Pour rappel, le gagnant de la Star Ac remporte 100 000 euros et la possibilité d'enregistrer un album avec la maison de disque Sony Music Entertainment France.

TF1 a officialisé le retour de la Star Academy. La date du premier prime est actée pour le 15 octobre 2022. Celui-ci sera diffusé sur la première chaîne à partir de 21h10. A partir du 17 octobre, la quotidienne sera diffusée du lundi au vendredi à 17h30, toujours sur la Une.

Le casting de la Star Ac 2022 est terminé. Ceux qui souhaitaient participer au concours de chant et marcher dans les pas de Gregory Lemarchal, Nolwenn Leroy ou Elodie Frégé, ont pu participer aux castings filmés à Boulogne-Billancourt durant l'été 2022. Pour l'heure, les candidats ne sont pas connus, mais on sait qu'ils seront 13 élèves à participer à l'émission à partir du 15 octobre 2022.

La Star Academy et Nikos Aliagas sont indissociables. C'est donc tout logiquement que le présentateur vedette du télé-crochet signera son retour à la présentation de l'émission de TF1. Il avait en effet déjà présenté les huit premières saisons. Nikos semble cependant être le seul ancien à revenir puisque "tout le casting des profs devrait être renouvelé" si l'on en croit les dires d'un cadre de TF1 auprès du Parisien en mars 2022. Le casting des professeurs n'est pas encore connu.

Une émission quotidienne pour la Star Academy 2022

Au contraire de télé-crochets plus traditionnels, la Star Ac' mêlait le concours de chant hebdomadaire mais aussi la télé-réalité d'enfermement à la Big Brother/Loft Story diffusée cette fois en quotidienne pour permettre aux fans de suivre les cours des étudiants mais aussi, parfois, leurs rapprochements amoureux. Cette nouvelle formule garde ces premiers fondamentaux avec une émission quotidienne sur TF1 à 17h30 et des primes times hebdomadaires les samedis à 21h10.

L'erreur qui ne doit pas être reproduite selon Alexia Laroche-Joubert

Elle a produit l'émission mais aussi été la directrice de la Star Academy pendant plusieurs saisons, Alexia Laroche-Joubert ne s'occupe pas de l'édition 2022 mais est très "curieuse" de la retrouver sur TF1 comme elle nous l'a expliqué en interview. "C'est comme un amoureux que vous retrouvez !" Pour autant, la directrice d'Adventure Line Productions (Koh-Lanta, Fort Boyard) est consciente que reprendre cette marque est "un pari parce que l'époque a changé". Elle cite par exemple l'avènement des réseaux sociaux mais aussi le fait que les stars internationales ne se déplacent plus contrairement à l'époque où la Star Ac' était diffusée. Alexia Laroche-Joubert se montre cependant confiante dans ce retour très attendu : "Je suis rassurée de voir que l'une des personnes aux commandes est mon ancien adjoint. Je me dis que l'organique de ce qu'on avait mis en place va être préservé".

La productrice de Koh-Lanta nous a cependant indiqué que, selon elle, la nouvelle édition de Star Academy doit faire attention à un élément crucial de nos jours : les réseaux sociaux. En effet, il serait pour elle aberrant d'enfermer les futurs candidats sans accès aux réseaux sociaux pour créer leur base de fans. "Je pense que là, pour Star Ac', ce serait une énorme erreur. Quand vous performez en tant qu'artiste, c'est aussi pour créer une communauté qui va aimer ce que vous proposez. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire mais là, pour le coup, je considérerais ça comme une erreur de ne pas jouer avec les réseaux sociaux."