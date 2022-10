Star Academy : découvrez les élèves de la saison 2022

20:55 - Comment fonctionne la Star Academy 2022 ?

Si vous avez raté la Star Academy dans les années 2000, sachez que l'émission se distingue des autres programmes de télévision actuel par son format, mêlant les primes hebdomadaires et la télé-réalité d'enfermement quotidienne. Les primes, épreuves hebdomadaires avec éliminations, sont diffusés les samedis soir sur TF1, du 15 octobre au 26 novembre 2022, à partir de 21h10. La "quotidienne", diffusée du lundi au vendredi à 17h30, permet pour sa part de suivre les dernières 24 heures des candidats (entre leurs cours, les répétitions et leur vie quotidienne et sentimentale). En exclusivité pour les abonnés de MyTF1 Max (plateforme de streaming et de replay payante de la Une), il est possible de suivre le flux live en direct du château, de 8h à 00h du lundi au vendredi et le dimanche de 12h à minuit.