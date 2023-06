Programme TV Roland-Garros : le programme des matchs du 4 juin 2023

ROLAND GARROS PROGRAMME TV 2023. Quels sont les matchs à voir ce dimanche 4 juin 2023 ? On vous détaille les rencontres du tableau principal, ainsi que les chaînes et les horaires où suivre ces affrontements.

[Mis à jour le 4 juin 2023 à 06h00] De nouveaux matchs sont à suivre à Roland-Garros ce dimanche 4 juin 2023, même s'il n'y a plus de joueurs français en compétition. Pour ce début des huitièmes de finales, les favoris Djokovic et Alcaraz sont attendus sur le court Philippe-Chatrier.

Les matchs débutent à 11h sur France Télévision, avec une diffusion qui alterne entre France 2, France 3 et France 4. De son côté, la plateforme de streaming d'Amazon, Prime Video, se charge de la diffusion des rencontres du court Simonne-Mathieu et des sessions nocturnes. Ci-dessous, retrouvez le programme complet de Roland-Garros ce dimanche 4 juin 2023.

Le programme du court Philippe-Chatrier

A partir de 11h45 sur France Télévision :

A. Pavlyuchenkova contre E. Mertens (simple dames 1/8 Finale)

N. Djokovic contre JP. Varillas (simple messieurs 1/8 Finale)

C. Alcaraz contre L. Musetti (simple messieurs 1/8 Finale)

A partir de 20h15 sur Prime Video : S. Stephens contre A. Sabalenka (simple dames 1/8 Finale)

Le programme du court Suzanne-Lenglen

A partir de 11h sur France Télévision :

K. Kachanov contre L. Sonego (simple messieurs 1/8 Finale)

K. Muchova contre E. Avanesyan (simple dames 1/8 Finale)

E. Svitolina contre D. Kasatkina (simple dames 1/8 Finale)

S. Ofner contre S. Tsitsipas (simple messieurs 1/8 Finale)

Le programme du court Simonne-Mathieu

A partir de 11h sur Prime Video :

K.Mladenovic/S.Zhang contre SW.Hsieh/X.Wang (double dames 2e tour)

M.Granollers/H.Zeballos contre M.Melo/J.Peers (double messieurs 3e tour)

M.Kostyuk/EG.Ruse contre V.Azarenka/B.Haddad Maia ou C.Gauff / J.Pegula (double dames 3e tour)

K.Krawietz/T.Puetz contre S.Doumbia/F.Reboul (double messieurs 3e tour)

Rolland Garros est habituellement diffusé sur le petit écran par France Télévision. Pour cette édition 2023 du tournoi de tennis, les différents matchs étaient à suivre sur France 2, France 3 ou France 4. C'est Prime Video qui assure de son côté la diffusion des matchs en soirée et ceux disputés sur le court Simonne-Mathieu.

Prime Video, plateforme de streaming d'Amazon, propose de suivre Roland Garros en 2023. Les abonnés peuvent voir les matchs en soirée, ceux disputés sur le court Simonne-Mathieu, ainsi que les demi-finales et finales. Il est possible de suivre les matchs diffusés sur Prime Video sur ordinateur, décodeurs et lecteurs multimédias, smart TV, tablettes et téléphones mobiles ainsi que certaines consoles de jeux. Notons toutefois que certains supports ne sont pas compatibles avec la diffusion en direct de Prime Video. Contrairement au Pass Ligue 1, il n'y avait pas besoin de souscrire à un autre forfait pour suivre Roland Garros : seul votre abonnement à Amazon Prime Video suffit !

Roland Garros est à suivre pendant une quinzaine de jours. Après les phases de qualifications qui ont débuté le 22 mai 2023, le tournoi a officiellement commencé le 28 mai 2023, avant la finale homme qui conclut traditionnellement le tournoi de tennis : c'est le dimanche 11 juin 2023 que l'on connaîtra le prochain vainqueur homme de Roland-Garros.

Il est toujours difficile de prévoir exactement les horaires de début et de fin de match de Roland Garros. En effet, la météo et l'heure de coucher du soleil peuvent impacter la fin des matchs et modifier l'agenda. Notons toutefois que la diffusion des premiers matchs de chaque journée débute à 11h.