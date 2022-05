Programme TV Roland-Garros : où et quand voir les matchs ce 22 mai 2022 ?

ROLAND GARROS PROGRAMME TV 2022. Roland-Garros débute ce dimanche 22 mai 2022. Chaîne, horaire, diffusion, streaming, on vous explique comment suivre les rencontres de tennis sur France Télévision et Prime Video.

[Mis à jour le 22 mai 2022 à 9h00] Roland Garros débute les matchs de premier tour ce dimanche 22 mai 2022. La compétition de tennis est à suivre jusqu'au 5 juin 2022, date des finales. France Télévision et Prime vidéo se partagent la diffusion TV et streaming. Ce dimanche 22 mai 2022, France 3 débute la diffusion des matchs à partir 11h. Une première bascule s'opère à 11h40 sur France 4, avant de remettre France 3 à 12h55. En fin de journée, à partir de 14h55, c'est France 2 qui diffuse l'intégralité des matchs de Roland Garros du premier tour, avec une fin prévue à 19h45.

Prime Video propose également à ses abonnés de suivre Roland Garros sans frais supplémentaire, en direct et en replay. Ce sont particulièrement les matchs de fin de soirée, les rencontres qui ont lieu sur le court Simone-Mathieu, ainsi que les demi-finales et finales qui seront rendus accessibles pour les abonnés de la plateforme de streaming. Ci-dessous, on vous récapitule tout ce qu'il faut savoir sur la diffusion de Roland Garros 2022.

Rolland Garros est diffusé sur le petit écran par France Télévision. Les différents matchs seront à suivre à partir du 22 mai 2022 sur France 2, France 3 ou France 4. Notons également que, contrairement aux autres éditions du tournoi, Eurosport ne diffuse plus Roland Garros en 2022. C'est Prime Video qui assure la diffusion des matchs en soirée et ceux disputés sur le court Simonne-Mathieu.

Prime Video, plateforme de streaming d'Amazon, propose de suivre Roland Garros 2022. Les abonnés pourront voir les matchs en soirée (à partir du 23 mai dès 21h), ceux disputés sur le court Simonne-Mathieu, ainsi que les demi-finales et finales. Les matchs de qualification du 16 au 20 mai seront également diffusés sur la plateforme. Il est possible de suivre les matchs diffusés sur Prime Video sur ordinateur, décodeurs et lecteurs multimédias, smart TV, tablettes et téléphones mobiles ainsi que certaines consoles de jeux. Notons toutefois que certains supports ne sont pas compatibles avec la diffusion en direct de Prime Video. Contrairement au Pass Ligue 1, il n'y a pas besoin de souscrire à un autre forfait pour suivre Roland Garros : seul votre abonnement à Amazon Prime Video suffit !

Roland Garros est à suivre pendant une quinzaine de jours. Les qualifications sont prévues plus précisément depuis le 16 mai 2022. Les matchs principaux débutent le dimanche 22 mai. La finale homme vient conclure le tournoi de tennis : c'est le dimanche 5 juin que l'on connaîtra le vainqueur homme 2022.

Il est toujours difficile de prévoir exactement les horaires de début et de fin de match de Roland Garros. En effet, la météo et l'heure de coucher du soleil peuvent impacter la fin des matchs et modifier l'agenda. Notons toutefois que la diffusion des premiers matchs de chaque journée débute à 11h. Les derniers matchs sont diffusés en fin de journée, jusqu'à 20h40-21h sur France Télévision, et jusqu'à ce que le soleil se couche sur Prime Video.

Difficile de connaître le programme précis de Roland Garros, puisque la fin des matchs est toujours sujette aux changements en raison des conditions météorologiques ou encore . Ci-dessous, on vous précise néanmoins les horaires de bascule sur France TV et les rendez-vous à ne pas manquer pour ce tournoi 2022.