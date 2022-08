Miss Roussillon 2022 : découvrez qui est Chiara Fontaine

MISS ROUSSILLON. Etudiante en psychologie à Montpellier, Chiara Fontaine a été élue Miss Roussillon 2022. Voici son portrait.

Pour la première fois en cinq ans, le Languedoc et le Roussillon ne présentent pas de candidature commune au concours Miss France 2023. L'élection de Miss Roussillon s'est tenue le dimanche 7 août 2022 à Barcarès. Dix candidates se présentaient sur scène pour être départagées par le public et le jury réunis ce soir-là. Au terme de deux heures de compétition, c'est Chiara Fontaine qui a obtenu l'écharpe et la couronne de Miss Roussillon 2022. Âgée de 20 ans, Chiara Fontaine avait déjà tenté sa chance au concours Miss Languedoc-Roussillon en 2019 et avait terminé troisième dauphine. Cette année, elle aura la chance de représenter le Roussillon à l'élection de Miss France 2023 et, peut-être, d'obtenir une couronne qui sait ?

A l'âge de 20 ans, Chiara Fontaine étudie la psychologie. Elle est à l'heure actuelle en deuxième année de licence à Montpellier. Passionnée par les voyages, elle a parcouru le monde de la Thaïlande à New York en passant par l'Espagne et le Portugal. Dans une interview pour L'indépendant, Miss Roussillon 2022 explique sa fierté "de porter à nouveau l'écharpe sang et or et de représenter ma ville, Perpignan et à travers elle mon pays catalan". C'est aussi la concrétisation d'un "rêve de petite fille [...] grâce à Lucille, ma grand-mère maternelle dont je suis très proche et qui m'a poussée à m'inscrire". Elle a eu raison de la pousser puisque Chiara Fontaine est désormais Miss Roussillon 2022 et candidate à Miss France 2023 !