Miss Roussillon 2022 : tout connaître de Chiara Fontaine

MISS ROUSSILLON. Chiara Fontaine a été élue Miss Roussillon 2022 et représentera sa région au concours nationale du 17 décembre. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la future psychologue.

[Mis à jour le 12 décembre 2022 à 17h15] Miss Languedoc et Miss Roussillon 2022 seront deux pour la première fois. Le 7 août dernier à Barcarès, dix candidates se sont disputées le titre de Miss Roussillon 2022 et la chance de représenter leur région lors de l'élection Miss France 2023. Chiara Fontaine n'en est pas à son coup d'essai et avait déjà obtenu la place de troisième Dauphine lors du concours Miss Languedoc-Roussillon 2019. Cette fois, elle vise l'écharpe et la couronne nationale, qu'elle convoitera au même titre que 29 autres candidates le 17 décembre en direct sur TF1 !

Âgée de 20 ans, Chiara Fontaine est une jeune femme sensible et créative. Elle se destine à devenir psychologue pour enfants. Studieuse, elle a aussi une âme d'artiste. Cette ancienne danseuse classique et moderne passe beaucoup de son temps libre à dessiner et à peindre. Mais ce n'est pas tout, la jeune femme aime aussi le CrossFit et les voyages. Une Miss Moderne qui aimerait réaliser son rêve d'enfance, poussée par sa grand-mère Lucille qui a toujours cru en elle. À raison, puisque sa petite fille représentera le pays Catalan lors de l'élection Miss France 2023 !