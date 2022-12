Miss Roussillon : quel classement pour Chiara Fontaine ?

MISS ROUSSILLON. Chiara Fontaine est dans la course au titre Miss France 2023 sous l'écharpe de Miss Roussillon. Elle s'est qualifiée parmi les 15 finalistes.

[Mis à jour le 17 décembre 2022 à 23h33] Miss France sera-t-elle Miss Roussillon cette année ? Chiara Fontaine poursuit en tout cas son chemin vers la précieuse couronne. Miss Roussillon a en effet été qualifiée parmi les 15 finalistes de l'élection nationale. La jeune femme avait déjà participé une fois au concours en 2019 et avait terminé troisième dauphine. Désormais affublée de la couronne et de l'écharpe de Miss Roussillon, elle va tenter de succéder à Diane Leyre le 17 décembre en direct sur TF1 ! Notons que Cette année, le Languedoc et le Roussillon seront opposés au concours Miss France. Après plusieurs années de candidatures communes, il y a désormais une Miss Languedoc et une Miss Roussillon.

Âgée de 20 ans, Chiara Fontaine est une jeune femme sensible et créative. Elle se destine à devenir psychologue pour enfants. Studieuse, elle a aussi une âme d'artiste. Cette ancienne danseuse classique et moderne passe beaucoup de son temps libre à dessiner et à peindre. Mais ce n'est pas tout, la jeune femme aime aussi le CrossFit et les voyages. Une Miss Moderne qui aimerait réaliser son rêve d'enfance, poussée par sa grand-mère Lucille qui a toujours cru en elle. À raison, puisque sa petite fille représentera le pays Catalan lors de l'élection Miss France 2023 !

Dans une interview accordée au Figaro TV Mag, la jeune Chiara Fontaine explique qu'elle n'a pas toujours été aussi confiante en elle. En effet, elle a fait face au harcèlement dans sa jeunesse car elle a les cheveux "très bouclés" et a reçu de nombreuses moqueries et connu de nombreuses séquences de harcèlement pour cela. "Ca a été très compliqué pour moi et, aujourd'hui, c'est un peu une revanche sur la vie de me présenter telle que je suis à Miss France." Miss Roussillon 2022 a à cœur de se présenter telle qu'elle est lors des concours de beauté. "Je suis tellement contente et fière d'avoir surmonté ça que j'y tiens beaucoup. Je trouve aussi que c'est un beau message pour tous les jeunes qui se font harceler : on peut se reconstruire après ça, il faut assumer ses différences." En toute logique, la lutte contre le harcèlement de tout type sera un des grands axes de son combat si Chiara Fontaine est élue Miss France 2023.

Comment voter pour Miss Roussillon ?

Vous voulez encourager Miss Roussillon ? Rien de plus simple : il suffit de voter pour elle. Téléphonez au 3680 (0,99 € par appel + prix de l'appel en France métropolitaine, 0,89€ par appel + prix de l'appel pour un appel en provenance de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, 0,83 € par appel + prix de l'appel pour un appel en provenance de la Guyane, Mayotte, Saint-Martin Saint-Bathélémy, (105 F par appel de la Calédonie et 118 F par appel de Tahiti) ou envoyez un SMS au 72500 (0, 99€ max par SMS + prix du SMS, 118 F pour un sms provenant de Tahiti et la Nouvelle Calédonie). Il faut ensuite taper le numéro 9 pour donner sa voix à Miss Roussillon.