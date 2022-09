Le mystère Daval : qui est l'acteur qui joue Jonathann Daval ?

LE MYSTERE DAVAL. Le téléfilm de TF1 "Le mystère Daval" revient sur le meurtre d'Alexia Daval, commis par son mari en octobre 2017. Liam Baty incarne le rôle de Jonathann Daval.

[Mis à jour le 12 septembre 2022 à 20h45] Les faits divers n'en finissent plus d'inspirer les fictions télévisés. Le meurtre d'Alexia Daval, dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017, en est le dernier exemple. TF1 diffuse ce lundi 12 septembre 2022 "Le Mystère Daval", téléfilm adaptant le livre "L'affaire Alexia Daval - la vraie histoire" écrit par les journalistes Laurent Briot et Christophe Dubois. Les téléspectateurs vont pouvoir replonger dans cette affaire, qui a débuté par la disparition puis la découverte du corps d'Alexia Daval le 28 octobre 2017, et s'est achevé par la condamnation, en 2020, de son mari Jonathann Daval à 25 ans de réclusion.

Dans "Le Mystère Daval", le meurtrier d'Alexia est incarné par l'acteur Liam Baty. Pour travailler le personnage, cet acteur de 34 ans n'a pas hésité à changer de physique et de voix afin de coller au maximum au véritable Jonathann Daval. Liam Baty s'était auparavant fait connaître dans le feuilleton de TF1 Demain nous appartient. Il y jouait l'infirmier Rémy Valski, qui avait quitté la série en 2020. Les téléspectateurs ont pu également l'apercevoir dans Nina, Alice Nevers, le juge est une femme, Section de recherche ou encore Famille d'accueil. Egalement acteur de théâtre, il a cependant fait très peu de cinéma.

L'annonce de la diffusion du "Mystère Daval", début septembre, a offusqué de nombreux internautes. Sur le réseau social Twitter, plusieurs téléspectateurs s'interrogent sur la nécessité de diffuser, cinq ans seulement après les faits, une telle fiction. De son côté, la mère de Jonathann Daval estime auprès de l'Est Républicain qu'"on n'a pas besoin de ça", "ça va encore tout remuer". Par ailleurs, selon des informations de Télé-Loisirs, les parents de la victime n'ont pas eu à donner leur accord pour la diffusion d'un téléfilm sur le féminicide de leur fille, puisque celui-ci adapte le livre "L'affaire Alexia Daval - la vraie histoire".

Le meurtre d'Alexia Daval s'est déroulé à Gray, en Haute-Saône. Interrogés par France Bleu, les habitants ne sont pas ravis de découvrir "Le Mystère Daval" sur TF1 ce soir. Le ras le bol est même général. D'après les témoignages recueillis par la station de radio, certains estiment qu'on "n'a pas le droit de faire ça", d'autres que "c'est un peu tôt encore", quand d'autres déplorent qu'"on raconte toujours la même chose".

"Le Mystère Daval" est-il fidèle à la réalité ?

"Le Mystère Daval" revient sur le sordide féminicide d'Alexia Daval, décédée dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017 sous les coups de son époux, Jonathann Daval. Mais le téléfilm retrace-t-il fidèlement ce qu'il s'est passé ? Oui, à en croire les enquêteurs qui ont travaillé sur l'affaire. Ces derniers ont confié au Parisien avoir été bluffés par la reconstitution de l'enquête. "À l'écran, on a parfois l'impression de relire des procès-verbaux ou de revivre les auditions, explique l'un d'entre eux. Il y a une part romancée, très réussie, mais c'est assez fidèle". Cependant, notons que les personnages de Thierry Neuvic et Vanessa Guide, deux enquêteurs, ont été créés pour les besoins du téléfilm, représentant les 14 personnes qui faisaient partie de la cellule d'enquête.

Synopsis - Le samedi 28 octobre 2017, à 12h10, Jonathann Daval vient signaler la disparition de son épouse, Alexia, partie faire un jogging le matin sans jamais revenir. Les gendarmes vont mener l'enquête pendant trois mois avant de découvrir que Jonathann lui met est impliqué dans l'affaire.

Les téléspectateurs reconnaîtront des visages connus dans "Le Mystère Daval" : Maud Baecker dans celui de la victime, Michèle Bernier et Jérôme Anger dans celui des parents... Mais connaissez-vous Liam Baty, qui prête ses traits à Jonathann Daval ? Acteur de 34 ans, il est particulièrement connu pour avoir incarné Rémy Valski de 2017 à 2020 dans Demain nous appartient. Le public a également pu l'apercevoir dans plusieurs séries télévisées, comme Section de recherches, Alice Nevers, le juge est une femme ou encore Nina.

