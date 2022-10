Miss Ile-de-France 2022 : qui est Adèle Bonnamour ?

MISS ILE DE FRANCE. Adèle Bonnamour succèdera-t-elle à Diane Leyre en remportant la couronne Miss France lors de la prochaine élection ? Son portrait.

L'Ile-de-France sera-t-elle sacrée Miss France pour la seconde année consécutive ? C'est bien ce qu'espère Adèle Bonnamour. Celle qui succède à Diane Leyre a remporté l'écharpe Miss Ile-de-France 2022 lors de l'élection régionale, qui s'est tenue samedi 22 octobre 2022 à Dammarie-lès-Lys. La jeune femme de 18 ans l'a emportée face à 15 autres candidates, et notamment Andréa Furet, première candidate transgenre de l'histoire du concours.

A seulement 18 ans, Adèle Bonnamour sera l'une des candidates les plus jeunes de l'élection Miss France 2023, qui se tiendra le 17 décembre prochain. Miss Ile-de-France est née à Paris et actuellement étudiante en deuxième année dans une école de commerce de la capitale. Elle avait été précédemment élue deuxième dauphine de Miss Paris 2022.

Miss Ile-de-France est un concours de beauté désignant chaque année une candidate à Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent pour devenir les ambassadrices des Hauts de Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Paris, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise. Au total, 16 Miss de la région Ile-de-France ont obtenu le titre de Miss France, 13 sous le titre de Miss Paris, et 2 sous celui de Miss-Île-de-France : en 1933, 1934, 1935, 1939, 1948, 1949, 1950, 1955, 1963, 1970, 1972, 1978, 1983, 1986, 1997 et 2022. Diane Leyre est la dernière Miss Ile-de-France élue Miss France, en 2021.

