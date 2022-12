Miss Ile-de-France : Adèle Bonnamour, la plus grande candidate de l'Histoire

MISS ILE-DE-FRANCE 2022. L'écharpe "Miss Ile-de-France" est portée par Adèle Bonnamour pour l'élection Miss France 2023, ce samedi 17 décembre 2022. Découvrez son portrait.

[Mis à jour le 17 décembre 2022 à 20h21] L'Île-de-France peut-elle réussir un doublé et être élue Miss France pour la deuxième année consécutive ? C'est en tout cas ce qu'Adèle Bonnamour compte entreprendre ce samedi 17 décembre 2022. Celle qui succède à Diane Leyre a d'ailleurs confié une anecdote originale à TV Mag qui lui permet déjà de se distinguer de ses concurrentes : avec son 1m86, elle est "la plus grande Miss de l'histoire du concours". "J'ai mis du temps à l'accepter car j'ai toujours été grande [...] Je ne me trouvais presque pas normale... Je sais maintenant que c'est une très grande force."

A seulement 18 ans, Adèle Bonnamour sera l'une des candidates les plus jeunes de l'élection Miss France 2023, qui se tient le samedi 17 décembre prochain. Miss Ile-de-France est née à Paris et est actuellement étudiante en deuxième année dans une école de commerce de la capitale. Elle ne sait pas encore quel métier elle souhaite exercer et compte sur le temps pour éclairer ses futurs choix. Miss engagée, elle fait partie de l'association "Imagine for Margot", qui lutte contre le cancer des enfants.

Très attachée à son temps libre, Adèle Bonnamour le passe surtout à faire du sport. Pendant 12 ans, la reine de beauté a pratiqué le tennis au Racing Club de France, tout en allant beaucoup surfer l'été et skier l'hiver. Le goût du voyage et des autres cultures, Miss Ile-de-France l'a acquis grâce à son père qui, par obligation professionnelle, lui a permis de vivre deux ans à Boston (Etats-Unis) quand elle avait 11 ans. Forte de cette expérience, la jeune femme rêve désormais de faire ses études à l'étranger. Un projet ajourné si la Miss réalise un doublé !

Miss Ile-de-France est un concours de beauté désignant chaque année une candidate à Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent pour devenir les ambassadrices des Hauts de Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Paris, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise. Au total, 16 Miss de la région Ile-de-France ont obtenu le titre de Miss France, 13 sous le titre de Miss Paris, et 2 sous celui de Miss-Île-de-France : en 1933, 1934, 1935, 1939, 1948, 1949, 1950, 1955, 1963, 1970, 1972, 1978, 1983, 1986, 1997 et 2022. Diane Leyre est la dernière Miss Ile-de-France élue Miss France, en 2021.

