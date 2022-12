"Miss France 2023 : Indira Ampiot, Miss Guadeloupe, élue, revivez les temps forts"

MISS FRANCE. Indira Ampiot, qui portait l'écharpe de Guadeloupe, a été sacrée Miss France 2023. Revivez les meilleurs moments de la cérémonie.

01:05 - Miss Guadeloupe couronnée, Sylvie Tellier en larmes.. Les temps forts de la soirée Miss France FIN DU DIRECT. Ce samedi 17 décembre 2022 à Châteauroux avait lieu l'élection de Miss France 2023 dans la salle de spectacle M.A.CH. 36 pour la deuxième fois en cinq ans. Les trente candidates ont fait le show dans de nombreux tableaux sur la thématique du cinéma. On a ainsi pu les voir tour à tour super-héroïnes, étudiantes à Poudlard façon Harry Potter ou bien James Bond girls en maillots de bain. Il s'agissait également d'une émission importante pour Sylvie Tellier puisqu'après plus de quinze ans à la tête du concours, celle-ci a passé la main, selon la volonté d'Alexia Laroche-Joubert qui a causé quelques frictions cette année d'ailleurs, à Cindy Fabre sa remplaçante dès l'année prochaine. Sylvie Tellier a remercié bon nombre de ses collaborateurs, anciens et présents, non sans émotions. Au terme de cette longue soirée, c'est Indira Ampiot, Miss Guadeloupe, qui a été couronnée Miss France 2023, devançant Miss Nord-Pas-de-Calais qui est devenue sa première dauphine.

00:55 - Miss Guadeloupe couronnée, le classement complet de Miss France 203 La soirée aura été plus longue que d'habitude mais elle s'est achevée par le sacre de Miss Guadeloupe ! Indira Ampiot devient donc la nouvelle femme la plus belle de France. Qui sont les dauphines ? Qui s'est classé dans le top 15 ? On fait le classement complet de Miss France 2023 ! Miss France 2023 : Miss Guadeloupe - Indira Ampiot

Miss Guadeloupe - Indira Ampiot 1e dauphine : Miss Nord-Pas-de-Calais

Miss Nord-Pas-de-Calais 2e dauphine : Miss Franche-Comté

Miss Franche-Comté 3e dauphine : Miss Martinique

Miss Martinique 4e dauphine : Miss Auvergne

Miss Auvergne Top 15 : Miss Pays de la Loire, Miss Aquitaine, Miss Côte d'Azur, Miss Picardie, Miss Languedoc, Miss Roussillon, Miss Midi-Pyrénées, Miss Rhône-Alpes, Miss Lorraine, Miss Poitou-Charentes

00:48 - Miss Guadeloupe élue Miss France 2023 ! Au terme d’une longue soirée sur TF1, les téléspectateurs et les membres du jury ont délibéré pour élire Miss France 2023. C’est Miss Guadeloupe qui a été élue Miss France 2023 ! Elle faisait face à Miss Nord-Pas-de-Calais qui devient donc sa première dauphine. Les trois autres miss deviennent ses dauphines : Miss Auvergne, Miss Franche-Comté et Miss Martinique.

00:46 - Les trois dauphines sont révélées ! Les dauphines de Miss France 2023 sont désormais révélées. Miss Auvergne est classée quatrième dauphine. Miss Martinique se classe troisième dauphine (c'est moins bien que l'an dernier où la Martinique avait été première dauphine, pour la petite histoire). La deuxième dauphine n'est autre que Miss Franche-Comté. Restent donc Miss Guadeloupe et Miss Nord-Pas-de-Calais en piste pour le sacre !

Quelques jours avant le soir de l'élection, vous pouvez voter pour la Miss régionale qui a votre préférence dans notre sondage ci-dessous. Alors, allez-vous plébisciter votre Miss préférée ou la représentante de votre région ?

00:36 - Saurez-vous faire mieux que les miss au questionnaire de culture G ? Ultime pub avant le sacre de Miss France 2023 ! Voilà qui vous donne à nouveau le temps de tester votre culture générale comme les miss cette année encore ! Chaque année, les 30 candidates à l'élection Miss France doivent passer un questionnaire de culture générale qui est particulièrement important pour leurs chances au concours national. En effet, les mieux classées se donnent l'espoir d'aller loin dans l'aventure tandis que les moins bonnes notes rendent difficile l'accession au Top 15. Vous souhaitez vous essayer au questionnaire Miss France ? Vous pensez faire aussi bien que Miss Normandie et sa note de 17,5/20 ? Faites le test en cliquant sur l'article ci-dessous. Miss France 2023 : potiches les miss ? Passez donc le test de culture générale ! La critique et les ricanement sont une constante en marge du concours Miss France qui revient pourtant inlassablement sur TF1. Mais passez-donc le test de culture générale des miss avant de vous moquer !

00:29 - Ultime défilé avant l'élection de Miss France 2023 La soirée traîne en longueur mais elle va bientôt s'achever avec le sacre de Miss France 2023. Désormais, voici le dernier défilé de cinq miss finalistes avec Diane Leyre, actuelle Miss France qui passe la couronne ce soir. Le tout est chorégraphié et donné en hommage au film Maléfique avec Angelina Jolie.

00:18 - Guadeloupe, Nord-Pas-de-Calais et Martinique favorites avant la soirée Les indicateurs semblent avoir prédit le top 5 avec une grande précision ! Avant le début de la soirée Miss France, les divers sondages et indicateurs de followers Instagram érigeaient Miss Guadeloupe, Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss Martinique en favorites de cette élection. Toutes les trois ont été sélectionnées d'abord dans le Top 15 puis dans le Top 5. Désormais, les Français et les jurés doivent trancher pour déterminer qui sera Miss France 2023 !

00:07 - Comment voter pour élire votre miss préférée ? Thierry Baumann nous rappelle que c'est au public de voter désormais pour déterminer le Top 5. Pour cela deux solutions : envoyer un SMS au 72 500 (0,99€ + prix d'un SMS) ou bien appeler le 36 80 0,99€/appel + prix d'un appel. Voici les numéros associés aux quinze miss régionales sélectionnées : 1 Miss Franche-Comté, 2 Miss Guadeloupe, 8 Miss Nord Pas-de-Calais, 12 Miss Auvergne, 15 Miss Martinique. A vos votes !

00:05 - Le top 5 de Miss France 2023 dévoilé ! Qui sont les finalistes ? La soirée continue et, après les quinze pré-sélectionnées il est déjà l'heure de dévoiler les cinq finalistes de Miss France 2023. Le Top 5 a été déterminé à 50/50 entre les votes du public et les choix des membres du jury. Les voici : Miss Auvergne, Miss Franche-Comté, Miss Guadeloupe, Miss Martinique et enfin Miss Nord-Pas-de-Calais.

17/12/22 - 23:45 - En images, l'année de règne de Diane Leyre C'est le dernier jour de règne de Diane Leyre avant de rendre son écharpe et de couronner sa remplaçante, Miss France 2023, devant les caméras de TF1 présentes ce samedi à Châteauroux. Mais avez-vous bien suivi l'année de celle qui représentait l'Île-de-France l'an dernier ? Ci-dessous, retrouvez les photos de ces mois particuliers pour celle qui est devenue plus belle femme de France l'an dernier. Voir les photos Diane Leyre, Miss France 2022, son année de règne en images

17/12/22 - 23:39 - Le défilé en maillots de bain en hommage à James Bond Nouveau passage obligé de chaque émission Miss France, le défilé en maillots deux pièces. Les quinze candidates encore en compétition ont défilé sur les thèmes les plus connus de la saga James Bond, encore une fois en hommage à la thématique cinématographique de la soirée. A noter que la saga adaptée des ouvrages de Ian Fleming met régulièrement en scène des femmes qui tombent sous le charme de l'agent 007, à tel point qu'on a fini par les appeler les "James Bond girl". Celles-ci sont d'ailleurs régulièrement en maillots de bain (on se souviendra de Halle Berry ou d'Ursula Andress par exemple). Il était donc tout à fait logique de proposer ce défilé en maillots en rapport avec James Bond !

17/12/22 - 23:30 - C'est la première fois en 5 ans que Miss Tahiti n'accède pas au Top 15 Véritable camouflet pour Miss Tahiti qui n'est pas sélectionnée dans le Top 15 de Miss France 2023 ce soir alors que la région était restée sur une très belle série de qualification voire même de sacre ou de places de dauphines les années passées. La dernière fois qu'une Miss Tahiti n'avait pas été qualifiée dans le Top 15 de Miss France, c'était en 2017, année où Châteauroux avait reçu l'élection de Miss France d'ailleurs. Coïncidence ? Oui, tout à fait, mais avouez que c'est étonnant !

17/12/22 - 23:18 - Découvrez le top 15 de Miss France 2023 ! Quelles candidates qualifiées ? Après deux heures de show à Châteauroux, il faut déjà se séparer de la moitié des candidates au concours Miss France 2023 ! Le jury de professionnels réunis mercredi dernier a rendu son jugement et voici les 15 miss qui vont continuer l’aventure : Miss Franche-Comté, Miss Guadeloupe, Miss Pays de la Loire, Miss Aquitaine, Miss Côte d'Azur, Miss Picardie, Miss Languedoc, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Roussillon, Miss Midi-Pyrénées, Miss Rhône-Alpes, Miss Auvergne, Miss Lorraine, Miss Poitou-Charentes et enfin Miss Martinique. Les 15 autres candidates sont malheureusement éliminées.

17/12/22 - 23:11 - Miss Languedoc et Nord-Pas-de-Calais qualifiées Cinq nouvelles candidates ont été sélectionnées pour continuer l'aventure Miss France. Les voici : Miss Picardie, Miss Languedoc, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Roussillon et Miss Midi-Pyrénées. Encore cinq autres miss régionales ont la possibilité de poursuivre dans l'élection Miss France 2023. Les quinze restantes, quant à elles, seront éliminées.

17/12/22 - 23:03 - Miss Franche-Comté et Miss Guadeloupe sélectionnées dans le top 15 C'est l'heure de dévoiler le Top 15 de Miss France 2023. Chaque miss sélectionnée a droit à une minute maximum pour un discours de présentation. Les cinq premières miss régionales sélectionnées sont Miss Franche-Comté, Miss Guadeloupe, Miss Aquitaine, Miss Côte d'Azur et Miss Pays de la Loire.

17/12/22 - 22:52 - Châteauroux avait déjà accueilli le concours Miss France il y a cinq ans Pour la salle M.A.CH 36 de Châteauroux, l'organisation de la finale de Miss France 2023 est loin d'être une première. En effet, le public castelroussin avait déjà été témoin du sacre de Maëva Coucke en 2017. Cette année, le comité Miss France a choisi de revenir à Châteauroux cinq ans plus tard plutôt que de choisir une salle francilienne, entre autres. Sylvie Tellier s'en était expliquée au mois de mai lors de la révélation du lieu d'organisation de la soirée. "Il y avait beaucoup de villes en compétition. C’est vrai que le fait d’être venu il y a cinq ans et de profiter de cette fluidité dans les échanges a favorisé notre choix".

17/12/22 - 22:39 - Défilé Amélie Poulain et maillots de bain à Châteauroux Ah, le fameux tableau Amélie Poulain ! Quoi de plus Français finalement que Montmartre, ses cafés, le métropolitain parisien et... des maillots une pièce ?! Eh oui, l'élection Miss France a ses passages obligés, que voulez-vous. Le défilé en maillot de bain en est un. Les trente candidates s'y sont donc prêtées dans l'espoir d'être qualifiées dans le Top 15 à venir dans quelques minutes.

17/12/22 - 22:21 - Place au défilé en costumes traditionnels ! Chaque année, les 30 candidates au concours Miss France défilent dans des costumes qui rendent hommage à leurs régions d'origines. C'est l'occasion pour des designers de s'essayer à représenter les particularités de chaque région, qu'il s'agisse des couleurs ou des atours traditionnels de chaque localité ou en proposant des dessins plus symboliques. On a ainsi pu voir une robe Tour Eiffel pour Miss Île de France ou encore une robe-pellicule en hommage sans doute au Festival de Cannes pour Miss Côte d'Azur.

17/12/22 - 22:17 - Sylvie Tellier fait ses au revoir à la direction de Miss France ce soir Eh oui, il fallait bien que Sylvie Tellier prenne la parole ce soir pour faire la passation ! En effet, c'est Cindy Fabre qui va prendre la direction du concours Miss France dès l'an prochain à sa place. Sylvie Tellier ne sera pas très loin, cependant, puisqu'elle va devenir désormais présidente d'honneur. Non sans émotion, Sylvie Tellier a souhaité remercier tous les membres de Miss France qui l'ont aidée pendant toutes ces années. Elle a également salué Jean-Pierre Pernaut, qui a tant donné pour l'émission Miss France et qui nous a quittés en début d'année.

17/12/22 - 22:09 - Les miss se transforment en super-héroïnes façon Avengers Cela fait quelques années que le concours Miss France fait défiler les candidates régionales sur le thème des super-héros. Cette année, vu que le thème de la soirée est dédié au cinéma, il était logique d'entendre le thème principal d'Avengers. On notera que les costumes des dix miss ne rappelle aucunement les super-héros de Marvel Studios. Les jeunes femmes ont également fait une petite chorégraphie avec des néons façon sabres laser dans les mains tandis que l'une d'entre elle est descendue en rappel sur scène.

17/12/22 - 22:06 - Derniers portraits avec Miss Lorraine, Bourgogne et Bretagne Miss Bourgogne, Lara Lebretton a 23 ans et est infirmière. C'est elle qui a connu un petit malaise lors des répétitions de Miss France hier. Miss Nouvelle-Calédonie se nomme Océane Le Goff et travaille dans le domaine bancaire. "Je suis une femme pétillante et épanouie. Je sais qui je suis et ce que je veux." Miss Bretagne s'appelle Enora Moal et est en troisième année d'études en imagerie médicale et est animatrice en centre de loisirs. Miss Guadeloupe, Indira Ampiot a 19 ans et étudie la communication. "J'ai une passion pour le dessin, ça me permet de dire ce que je n'arrive pas toujours à exprimer." Enfin, voici Miss Lorraine, Sarah Aoutar qui a une licence de droit et de finance. Elle a une cause qui lui tient à coeur : l'éducation, "c'est la clé de la vie."

17/12/22 - 22:01 - Découvrez Miss Alsace, Normandie et Côte d'Azur Miss Alsace, Camille Sedira a 21 ans. Elle est en master en école de commerce. "Si je devais choisir un seul mot pour me définir, ce serait le mot nature." Flavy Barla, 19 ans, est Miss Côte d'Azur. Elle est en troisième année de médecine. "Mon rêve serait d'être chirurgienne et Miss France." Miss Normandie 2022 s'appelle Perrine Prunier. Elle vient de terminer son master de droit et veut devenir commissaire de police depuis qu'elle a vu le film Polisse. Miss Poitou-Charentes, Marine Paulais, a 20 ans et étudie en BTS esthétique et cosmétique. "Je voudrais utiliser ma voix pour lutter contre les violences familiales. J'ai vécu moi-même les violences." Miss Martinique s'appelle Axelle René et a 21 ans. Elle étudie les géosciences et la planétologie car elle veut travailler à l'observatoire volcanologique de Martinique.

17/12/22 - 21:46 - Les Miss en vacances à Poudlard dans un tableau Harry Potter Après Titanic et Rocketman, c'est un nouveau grand succès du cinéma mondial qui est mis en scène ici par les miss régionales dans cette soirée Miss France 2023 avec la saga Harry Potter. Costumes d'écolière, chapeaux pointus, une miss en lévitation sur un balais, chorégraphie et défilé sur un tube de Dua Lipa... Pas certain que Hermione Granger aurait validé mais c'est un tableau on ne peut plus Miss France, c'est certain !