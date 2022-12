"DIRECT. Miss France 2023 : la moitié des candidates sont déjà éliminées, le saviez-vous ?"

MISS FRANCE. Cela peut vous paraître étonnant alors que 30 candidates défilent lors du concours de beauté Miss France 2023 mais, en réalité, 15 d'entre elles sont déjà éliminées. On vous explique.

Ce soir, la France a rendez-vous sur TF1 pour élire sa reine de beauté. Diane Leyre, actuelle Miss France, lègue sa couronne et son écharpe à la future Miss France 2023. Elles sont trente, venues des quatre coins de la France métropolitaine et des DOM TOM, à pouvoir prétendre au titre de femme la plus belle de France. Pourtant, en réalité 15 d’entre elles ont déjà été éliminées par un jury d’experts réunis mercredi dernier. Dans le secret le plus total, ceux-ci ont découvert les trente candidates et ont choisi, selon leur présentation, leur note au test de culture générale mais aussi leur prise de paroles, lesquelles pourraient continuer dans le Top 15 tandis que quinze autres ne poursuivraient pas l’aventure en deuxième partie de soirée. L’organisation Miss France utilise traditionnellement cette méthode pour présenter les 30 candidates au public et pour éviter de disperser les votes entre 30 candidates. Les votes du public, quant à eux, interviennent à partir de la révélation du Top 15 attendue aux alentours de 23h ce soir.

22:09 - Les miss se transforment en super-héroïnes façon Avengers Cela fait quelques années que le concours Miss France fait défiler les candidates régionales sur le thème des super-héros. Cette année, vu que le thème de la soirée est dédié au cinéma, il était logique d'entendre le thème principal d'Avengers. On notera que les costumes des dix miss ne rappelle aucunement les super-héros de Marvel Studios. Les jeunes femmes ont également fait une petite chorégraphie avec des néons façon sabres laser dans les mains tandis que l'une d'entre elle est descendue en rappel sur scène.

22:06 - Derniers portraits avec Miss Lorraine, Bourgogne et Bretagne Miss Bourgogne, Lara Lebretton a 23 ans et est infirmière. C'est elle qui a connu un petit malaise lors des répétitions de Miss France hier. Miss Nouvelle-Calédonie se nomme Océane Le Goff et travaille dans le domaine bancaire. "Je suis une femme pétillante et épanouie. Je sais qui je suis et ce que je veux." Miss Bretagne s'appelle Enora Moal et est en troisième année d'études en imagerie médicale et est animatrice en centre de loisirs. Miss Guadeloupe, Indira Ampiot a 19 ans et étudie la communication. "J'ai une passion pour le dessin, ça me permet de dire ce que je n'arrive pas toujours à exprimer." Enfin, voici Miss Lorraine, Sarah Aoutar qui a une licence de droit et de finance. Elle a une cause qui lui tient à coeur : l'éducation, "c'est la clé de la vie."

22:01 - Découvrez Miss Alsace, Normandie et Côte d'Azur Miss Alsace, Camille Sedira a 21 ans. Elle est en master en école de commerce. "Si je devais choisir un seul mot pour me définir, ce serait le mot nature." Flavy Barla, 19 ans, est Miss Côte d'Azur. Elle est en troisième année de médecine. "Mon rêve serait d'être chirurgienne et Miss France." Miss Normandie 2022 s'appelle Perrine Prunier. Elle vient de terminer son master de droit et veut devenir commissaire de police depuis qu'elle a vu le film Polisse. Miss Poitou-Charentes, Marine Paulais, a 20 ans et étudie en BTS esthétique et cosmétique. "Je voudrais utiliser ma voix pour lutter contre les violences familiales. J'ai vécu moi-même les violences." Miss Martinique s'appelle Axelle René et a 21 ans. Elle étudie les géosciences et la planétologie car elle veut travailler à l'observatoire volcanologique de Martinique.

21:46 - Les Miss en vacances à Poudlard dans un tableau Harry Potter Après Titanic et Rocketman, c'est un nouveau grand succès du cinéma mondial qui est mis en scène ici par les miss régionales dans cette soirée Miss France 2023 avec la saga Harry Potter. Costumes d'écolière, chapeaux pointus, une miss en lévitation sur un balais, chorégraphie et défilé sur un tube de Dua Lipa... Pas certain que Hermione Granger aurait validé mais c'est un tableau on ne peut plus Miss France, c'est certain !

21:43 - Qui sont Miss Languedoc, Nord-Pas-de-Calais et Guyane ? Miss Languedoc, Cameron Vallière, a 23 ans. Elle a créé sa marque de cosmétiques bio. Elle a été première dauphine en 2019 avant de devenir Miss Languedoc cette année. "J'ai une force de caractère qui me permet de toujours me relever." Shaïna Robin, 21 ans, a été élue Miss Guyane et prépare les concours de l'aviation pour devenir pilote. "Être dans les airs me procure de la joie, de la liberté, de l'évasion." Miss Nord-Pas-de-Calais, Agathe Cauet a 24 ans a été soignée d'une tumeur de l'ovaire. "Je suis de nature réservée. Prendre la parole en public ou devant les caméras est un défi." Miss Centre Val de Loire s'appelle Coraline Lerasle et a 23 ans. Elle est en licence de géographie pour devenir professeure des écoles. "J'ai envie de prouver qu'on peut être belle sans artifice." Miss Pays de la Loire, Emma Guibert, est en deuxième année de BTS tourisme. "Quand j'étais petite, j'ai subi beaucoup de moqueries. Aujourd'hui, je m'assume et ma vraie victoire c'est d'être devenue un modèle pour ma petite soeur."

21:39 - Présentation des Miss Roussillon, Miss Tahiti et Miss Corse Miss Roussillon, Chiara Fontaine, entre en troisième année de psychologie. "Mes idoles sont mes deux grands-mères, des femmes fortes qui osent dire ce qu'elles pensent. Ce sont mes modèles." Miss Corse, Orianne Méloni, a 22 ans et est en dernière année d'école d'infirmière. Elle a même participé à l'élection de Miss Corse avec sa soeur jumelle ! Miss Tahiti, Herenui Tuheiava, est en dernière année de master de webmarketing. "Je veux partager ma culture et mes valeurs profondément polynésiennes." Miss Limousin s'appelle Salomé Maud et fait régulièrement des maraudes pour venir aux personnes défavorisées. Elle a tenté trois fois sa chance au concours de Miss Limousin. Miss Provence est Chana Goyons, 18 ans, et prépare les concours pour entrer en école de commerce. "Petite, je n'avais pas confiance en moi. J'ai gagné confiance en moi grâce au sport, notamment au golf". Elle a même participé aux championnats de France de la discipline !

21:35 - C'est quoi Rocketman, ce film sur lequel ont dansé les miss ? Petit point culture cinéma (parce que pourquoi pas ?) ! Les dix premières miss à se présenter à nous ce soir ont défilé sur un medley des chansons d'Elton John en hommage au film Rocketman. Sorti en 2019, il s'agit d'un biopic de Dexter Fletcher dans lequel le jeune acteur Taron Egerton (Kingsman, Robin des bois) campe un Elton John plus vrai que nature. A noter que c'est le comédien lui-même qui chantait les chansons de la star de la chanson britannique. A l'époque, le film avait fait sensation lors de sa présentation en avant-première durant le Festival de Cannes. Les producteurs avaient-ils prévu que des miss danseraient en hommage à ce film trois ans plus tard ? Ca, l'histoire ne le dit pas...

21:31 - Jean-Pierre Foucault se transforme en Elton John ! Celle-là, on va avouer qu'on ne s'y attendait pas du tout ! Pour le premier tableau des 10 premières miss régionales, la soirée Miss France rend hommage au biopic Rocketman sur Elton John. En retour plateau, nous sommes même accueillis par un Jean-Pierre Foucault parfaitement grimé en Elton John et assis au piano ! On ne l'avait encore jamais vu mis à contribution à ce point dans une émission Miss France !

21:29 - Qui sont Miss Rhône-Alpes, Auvergne et Aquitaine ? Miss Rhône-Alpes s'appelle Esther Coutin. Elle étudie en doctorat pour devenir commissaire aux comptes. "Je suis né montagne, je vis montagne, je mange montagne." Elle souhaite ramener la couronne sur le toit de l'Europe. Miss Saint-Martain Saint-Barthélémy est Inès Tessier et elle étudie le cinéma. "Mon rêve est de devenir reporter pour voyager autour du monde." Miss Auvergne, Alissia Ladeveze, a 21 ans et vient d'être diplômée en commerce international. "Je suis très sensible à la cause des personnages âgée isolées." Miss île de France s'appelle Adèle Bonnamour et suit Diane Leyre, actuelle Miss France. Elle étudie en école de commerce en deuxième année. "J'ai longtemps été complexée par ma taille. Je fais 1m86 mais aujourd'hui je peux dire que je suis la plus grande miss de l'histoire." Enfin, Miss Aquitaine s'appelle Oriane Galvez Soto et explique avoir la chance de pouvoir s'enrichir d'autres cultures lors de ses nombreux voyages. "Je suis partie à la frontière ukrainienne au mois de mars" explique-t-elle.

21:25 - Découvrez Miss Midi-Pyrénées, Réunion, Champagne-Ardenne C'est l'heure des premiers magnétos de présentations des miss ! Florence Demortier, Miss Midi-Pyrénées, a obtenu son diplôme de kinésithérapeute. "Je suis quelqu'un de très déterminé. Quand je veux quelque chose, je donne tout pour l'avoir." Marion Marimoutou, 18 ans, est Miss Réunion et en première année de licence. "Miss France est un rêve de petite fille. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour ma famille." Solène Scholer, Miss Champagne-Ardenne, est en troisième année de médecine à Reims. "Je prône la simplicité, le naturel et l'acceptation de soi." Marion Navarro est Miss Franche-Comté et étudie le fashion business. "J'ai toujours été déterminée depuis que je suis toute petite." Bérénice Legendre, 26 ans, est Miss Picardie et est chargée de communication dans la vie. "Je veux montrer ma positivité et ma joie de vivre qui reste intacte malgré les accidents de la vie. J'ai perdu mon grand frère cette année."

21:17 - Les miss défilent sur le thème du Titanic La soirée Miss France 2023 est placée sous le signe du cinéma et c'est avec un tableau en hommage à Titanic, le film de James Cameron sorti en 1998, qu'ont débuté les trente candidates dans des robes à voilages bleues. Nous avons également pu entendre les premières notes du tube "My Heart Will Go On" de Céline Dion qui accompagnait le film à l'époque. En espérant tout de même que les prestations de nos miss régionales ne seront pas un naufrage cette année !

21:14 - C'est parti pour la soirée Miss France 2023 ! Après les plages publicitaires interminables (et signatures) de TF1, c'est désormais enfin au direct de commencer ! La soirée Miss France 2023 débute au M.A.CH. 36 de Châteauroux. Au terme de l'élection, la femme la plus belle de France sera élue par le jury et les téléspectateurs. Laquelle des trente candidates succédera à Diane Leyre ? Suivez l'émission en direct sur Linternaute.com !

21:00 - Quand le public a-t-il son mot à dire dans l'élection ? L'élection de Miss France 2023 est régie par un règlement pas toujours très clair. Sachez d'abord qu'un jury d'experts a pré-sélectionné le Top 15 qui sera révélé aux alentours de 23h. Une fois les 15 candidates révélées, le public pourra voter pour sa candidate préférée. Les votes du jury et ceux du public seront considérés à 50/50. En cas d'égalité, ce sont les votes du jury qui auront la primeur. Même chose pour la suite de la soirée pour le Top 5 et bien sûr la victoire de notre future Miss 2023.

20:41 - Camille Lellouche aurait dû être à Châteauroux ce soir TF1 l'a annoncé à contre-coeur hier soir : la chanteuse et comédienne Camille Lellouche avait été choisie pour être membre du jury de Miss France 2023. Malheureusement, en raisons de circonstances indépendantes de sa volonté, elle a dû laisser sa place. C'est l'humoriste Bérengère Krief qui la remplacera au pied levé ce soir à partir de 21h10 dans son fauteuil de jurée !

20:28 - Miss France 2023 sera couverte de cadeaux, lesquels ? En tant que nouvelle Miss France, notre future reine de beauté aura droit à un appartement parisien qui sera mis à sa disposition tout au long de son année de règne mais aussi un salaire dont le montant n'est malheureusement pas connu. Chaque année, les marques couvrent également la lauréate de l'élection Miss France de nombreux cadeaux. Elle pourra conduire une Peugeot e-2008 et se rendre à Pointe à Pitre avec la personne de son choix dans un vol aller-retour classe business offert par Air Caraïbes. Elle aura également droit à un séjour de 7 jours et 6 nuits pour deux personnes en Guadeloupe au sein du Club la Caravelle offert par la région Guadeloupe. TV Magazine lui offrira également un ordinateur Macbook Pro 16 pouces ainsi qu'une télévision Samsung. Parmi les autres cadeaux que Miss France 2023 recevra lors de son sacre : une doudoune offerte par Jott, un vestiaire de huit montres offert par Festina, une table de maquillage complète et des soins en institut offerts par Sothys, un vestiaire de tenue offert par Le temps des cerises, un showroom de créations par Sima Couture Paris, un coiffeur Saint Algue pendant un an, une année de soin du regard par Jolicils. Comme quoi, ça vaut le coup d'être Miss France !

20:11 - Quel est le planning de l'élection de Miss France 2023 ? Le concours de beauté Miss France est réglé comme du papier à musique, à force de proposer une structure similaire chaque année. A 21h10, TF1 prendra l'antenne en direct de Châteauroux pour présenter les 30 candidates au titre national. Plusieurs tableaux, sur le vaste thème du cinéma, seront mis en scène tout au long de la soirée. Aux alentours de 23h, le Top 15 de la compétition sera dévoilé avec les quinze candidates qui poursuivront l'aventure et les quinze autres qui seront éliminées. Vers 23h30, c'est le Top 5 qui sera déterminé en fonction des votes du jury et du public. Enfin, la nouvelle reine de beauté, Miss France 2023 sera couronnée vers 00h15 si le show ne prend pas trop de retard. Pour ne rien rater de l'élection, vous aurez l'occasion de suivre cette soirée minute par minute sur Linternaute.com ici-même !

19:55 - Une miss s'est évanouie en pleines répétitions de la cérémonie ! L'information nous vient du Parisien qui explique qu'un incident est survenu durant les répétitions de la cérémonie Miss France 2023 qui se tenaient vendredi dans la journée. Sur les coups de 17h30, Miss Bourgogne s'est effondrée sur scène après avoir perdu connaissance. La répétition s'est immédiatement arrêtée, ses camarades accourant à son aide pour lui apporter du sucre. Les pompiers de Châteauroux sont intervenus mais la jeune femme va bien, il s'agissait d'un simple malaise. Elle prendra part au concours dès ce soir à 21h10 sur TF1. Plus de peur que de mal, donc !

19:31 - Qui est Cindy Fabre, la remplaçante de Sylvie Tellier ? Ce soir, les téléspectateurs qui regarderont Miss France 2023 auront le plaisir de redécouvrir Cindy Fabre dans son nouveau rôle de directrice du concours Miss France à la place de Sylvie Tellier. La passation a été officialisée cet été dans la presse, elle le sera à la télévision devant des millions de téléspectateurs ce samedi soir lors du sacre de Miss France 2023. Cindy Fabre : portrait de la directrice de Miss France, remplaçante de Sylvie Tellier CINDY FABRE. Ancienne Miss France, Cindy Fabre est devenue la nouvelle directrice du comité du concours en septembre dernier, remplaçant Sylvie Tellier dans l'encadrement des candidates et du concours. Qui est-elle ?

19:01 - Jean-Pierre Foucault attend "les couacs" Jean-Pierre Foucault a confié qu'il attendais les petits couacs du direct, dans un entretien accordé au Parisien : "Je n’attends que ça, un petit problème dans le direct : annoncer un tableau pendant que dans l’oreillette, on me dit qu’elles ne sont pas prêtes. Ça, c’est un vrai bonheur parce que ça me permet d’exercer mon métier, ce pour quoi je suis là chaque année."

18:30 - Quelle région a le plus remporté Miss France depuis la création du concours ? Depuis la création du concours, certaines régions ont été souvent couronnées, quand d'autres n'ont jamais été sacrées Miss France. L'Île-de-France a remporté le plus souvent la victoire, avec 14 Miss franciliennes élues. Diane Leyre est la dernière en date. Les autres régions les plus couronnées sont Rhône-Alpes (7 victoires), l'Alsace, l'Aquitaine et la Normandie (6 fois). A l'inverse, l'Auvergne, la Champagne-Ardenne, le Limousin, la Martinique, Mayotte, ou Saint-Pierre-et-Miquelon (absente du concours cette année) et Saint-Martin-Saint-Barthélémy n'ont encore jamais été élues.

18:02 - A quoi sert le jury de la soirée Miss France 2023 ? Si le jury de la soirée Miss France ne désigne pas les 15 finalistes du concours, a quoi sert-il ? Composé uniquement de personnalités bien connues du public, ce jury est présent uniquement ce samedi 17 décembre 2022. Comme le public, il participe aux votes de deuxième partie de soirée. Il représente en effet 50% des votes finaux. L'an dernier, alors que les téléspectateurs avaient davantage donné leurs voix à Miss Martinique, c'est le jury de la soirée qui a fait basculer les votes en faveur de Diane Leyre.

17:34 - Comment se passe la relation entre Jean-Pierre Foucault et Cindy Fabre ? Dans son entretien au Parisien, Jean-Pierre Foucault a assez peu évoqué l'édition du concours Miss France de cette année, marquée notamment par le passage de flambeau à la tête de la direction du concours. L'animateur a tout de même évoqué sa relation avec Cindy Fabre, qui remplace Sylvie Tellier. Il a indiqué qu'il s'entend "très bien" avec elle : "Elle m’a fait le plus beau cadeau, magnifique, très rare et luxueux en ce moment : un pot de moutarde de Dijon où elle vit !", a-t-il ajouté.

17:02 - Pourquoi Sylvie Tellier quitte l'organisation Miss France ? Miss France 2023 est la dernière élection à laquelle Sylvie Tellier participe. Elle a en effet cédé sa place en tant que directrice du concours à Cindy Fabre. Sylvie Tellier va toutefois être présente samedi soir pour co-présenter l'élection 2023 aux côtés de Jean-Pierre Foucault. Alors que des rumeurs de mésententes avec Alexia Laroche-Joubert ternissent ce départ, celle qui s'est occupé du concours pendant de nombreuses années a annoncé son départ fin août, se justifiant par le désir de poursuivre des activités entrepreneuriales.