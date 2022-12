"Miss France 2023 : Indira Ampiot gagnante, le classement complet"

MISS FRANCE. La passation a eu lieu ce samedi soir : Diane Leyre a couronné Miss France 2023 à Châteauroux et c'est Indira Ampiot, Miss Guadeloupe, qui a été sacrée grande gagnante de l'élection. Revivez la soirée et apprenez-en plus sur la reine de beauté dans notre direct.

11:38 - Miss, une histoire de famille chez les Ampiot Indira Ampiot n'est pas la seule Miss dans sa famille. En effet, sa mère a été élue Première Dauphine du concours Miss Guadeloupe, en 1998. Selon Miss France 2023, sa mère était particulièrement heureuse de ce titre : "Elle est contente et fière de sa fille. Je suis heureuse, j'ai ramené le sourire dans la famille et, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Elle m'a dit : "J'ai fait une Miss France mais, à la maison, c'est moi la Miss" !"

11:19 - Qui est la "bonne étoile" de Miss France 2023 ? Indira Ampiot a rendu hommage à sa "bonne étoile", sur scène. Dans une interview accordée à TV Magazine : "Quand j'ai parlé de ma bonne étoile, j'évoquais ma grand-mère qui nous a quittés en début d'année. Elle a participé à mon éducation et c'était un exemple pour moi." Miss France 2023 explique avoir rendu visite à sa grand-mère après son élection en tant que Miss Guadeloupe : "Le lendemain de ma première élection, je suis allée la voir. Elle n'avait pas conscience de tout ce qu'elle faisait car elle avait malheureusement des métastases au cerveau. Mais, lorsqu'elle m'a vue avec l'écharpe et la couronne, elle a réalisé et, pour moi, c'était un signe. Elle est dans mon cœur et m'a accompagnée tout au long de l'aventure. Avant de monter sur scène, j'ai dit : "Mamie, tu m'aides à réaliser ce rêve". Je sais qu'elle aurait été très fière de moi."

10:58 - Qu'est ce qu'a dit Diane Leyre à Indira Ampiot lors de la remise de la couronne ? Dans un entretien accordé à TV Magazine à l'issue du concours, Indira Ampiot a confié ce qu'a dit Diane Leyre, la Miss sortante, à sa successeure : "Elle m'a dit que j'allais passer une excellente année et qu'elle allait me suivre tout du long. C'est déjà ce qu'elle a fait pendant tout le mois de préparation en nous accompagnant et en nous conseillant. Elle était comme une grande sœur pour nous. Je suis admirative du parcours qu'elle a eu durant son année de règne. C'est une belle personne."

10:39 - La différence avec les autres filles ? "Ma détermination" Alors qu'elle a été couronnée Miss France 2023 ce samedi 17 décembre 2022, Indira Ampiot a confié à TV Magazine ce qui, selon elle, a fait la différence avec les autres candidates pour convaincre les téléspectateurs et le jury : "Je pense que chacune d'entre nous a apporté quelque chose de différent par nos personnalités, mais je dirais que c'est ma détermination. Ma bonne étoile a joué aussi mais les autres candidates n'ont pas démérité, elles étaient toutes formidables."

10:19 - "Ce titre est une revanche" Interrogée par Gala le soir de son titre, Indira Ampiot s'est réjouit de sa victoire au concours Miss France : "Ce titre est une certaine revanche. Ce soir, j’ai voulu prouver que même à 18 ans, on peut accomplir de grandes choses et croire en ses rêves. Je dédie mon titre à ma famille. Et en particulier à ma grand-mère. Elle a été un exemple pour moi. Elle a participé à mon éducation. Malheureusement, elle nous a quittés cette année. Je sais qu’elle aurait été très fière. Je suis contente de lui dédier ma couronne" ajoute t-elle.

10:00 - "C'est pas Miss France, c'est Miss Chance", les paroles de Francis Huster, président du jury Hier soir à la fin de l'émission Miss France 2023, Francis Huster a pris la parole avant le sacre d'Indira Ampiot. Le président du jury expliquait avoir déceler "une grande générosité" chez chacune des candidates qui se présentaient ce soir au concours. "C'est pas Miss France, c'est Miss Chance", disait-il en référence au fait que beaucoup des candidates avaient connu des parcours "difficiles, chaotiques" et pouvaient vivre cette cérémonie comme une nouvelle chance pour elles dans la vie.

09:40 - Qui sont les dauphines d'Indira Ampiot, Miss France 2023 ? Le sacre d'Indira Ampiot est venu clôturer la soirée Miss France ce samedi 17 décembre 2022. La représentante de la Guadeloupe a supplanté Agathe Cauet, Miss Nord-Pas-de-Calais, qui est la première dauphine. En troisième position, on retrouve la Franche-Comté, suivie de la Martinique et de l'Auvergne. Ci-dessous, le classement complet de Miss France 2023 : Miss France 2023 : Miss Guadeloupe - Indira Ampiot

09:20 - Le Nord-Pas-de-Calais déçu mais un palmarès toujours aussi impressionnant Cette année encore, Miss Nord-Pas-de-Calais est allée loin dans l'aventure Miss France. Agathe Cauet est allée jusqu'au duel final face à Indira Ampiot, sacrée Miss France 2023. Si la région Nord-Pas-de-Calais n'a pas eu le plaisir d'un quatrième sacre, on notera tout de même que cette belle place de première dauphine s'ajoute à un palmarès resplendissant. Dans la dernière décennie, la région a vu le sacre de trois de ses miss (Camille Cerf, Iris Mittenaere et Maëva Coucke).

09:00 - Les adieux émus de Sylvie Tellier Elle aura été à la tête du concours Miss France pendant plus de 15 ans, Sylvie Tellier a fait ses adieux, non sans émotions, ce samedi durant la 93e cérémonie Miss France à Châteauroux. Si son remplacement par Cindy Fabre par Alexia Laroche-Joubert a pu faire éclater quelques frictions ces derniers mois, c'est avec le sourire et la larme à l'oeil que cet ex-Miss Rhône-Alpes devenue Miss France puis présidente de la société Miss France après Geneviève de Fontenay a dit au revoir à l'élection. A noter qu'elle n'ira pas très loin puisqu'elle devient présidente d'honneur de Miss France !

08:45 - "Qui gagne ? Nord-Pas-de-Calais" Cette séquence qui pose question Cette séquence est loin d'avoir échappé aux oreilles des internautes. Hier soir, alors que Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss Guadeloupe se faisait face dans le duel final avant le sacre de Miss France 2023, on a pu entendre Jean-Pierre Foucault demander à Sylvie Tellier "Qui c'est qui gagne ?" Croyant être suffisamment éloignés de leur micro pour ne pas être entendus, ceux-ci ont partagé des informations qui pourraient aller à l'encontre du résultat annoncé en fin d'émission. En effet, on peut entendre Sylvie Tellier préciser au présentateur "Nord-Pas-de-Calais". Mais alors, que s'est-il passé ? Y a-t-il eu une erreur ? Ou bien Sylvie Tellier parlait-elle de l'enveloppe de la première dauphine ? Quoi qu'il en soit, la séquence a pu lever quelques interrogations du côté des internautes. Pour l'heure, aucune information officielle n'a filtré de la part des organisateurs.

08:29 - Deuxième sacre en 4 éditions pour la Guadeloupe ! La Guadeloupe poursuit sa très belle série au concours Miss France avec le sacre d'Indira Ampiot ce samedi soir. Il faut dire que Clémence Botino avait été couronnée en 2019, c'est donc la deuxième victoire guadeloupéenne en quatre éditions du concours ! En 2020, la Guadeloupe avait également terminé dans le Top 15 et, en 2018, la Guadeloupe avait trouvé une première dauphine avec Ophély Mézino ! Avec cette victoire, Indira Ampiot porte à quatre le nombre de victoires guadeloupéennes au concours Miss France !

08:15 - Qui est Indira Ampiot, Miss Guadeloupe devenue Miss France ? Ce samedi, c'est Indira Ampiot qui a réussi à convaincre aussi bien le jury que les téléspectateurs pour devenir Miss France 2023. Âgée de 18 ans, la jeune femme est inscrite en licence de communication et devait débuter les cours en janvier 2023. On imagine que son élection récente va sans doute modifier quelque peu ses plans !