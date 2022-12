"Miss France 2023 : quelle candidate gagnante ? Ce que l'on sait sur les favorites"

MISS FRANCE. Miss France 2023 est diffusé ce samedi 17 décembre 2022 à 21h10 sur TF1, en direct du M.A.C.H. 36 de Châteauroux. Que disent les réseaux sociaux, les médias et les spécialistes sur la gagnante ? On fait le point sur les favorites du concours de beauté.

Pour autant, cela n'empêche pas les fidèles du concours Miss France d'établir leurs pronostics et de choisir leurs favorites en amont de l'élection. Si l'on se fie à la popularité d'Instagram, c'est Miss Guyane qui devrait arriver en tête, suivie de Miss Réunion et Miss Nord-Pas-de-Calais. A l'inverse, les médias qui ont exprimé leur opinion avant le 17 décembre voient bien Miss Guadeloupe ou Miss Nord-Pas-de-Calais remporter la couronne samedi soir. Miss Picardie, Miss Lorraine ou Miss Roussillon pourraient également se démarquer.

11:02 - Les candidates les plus populaires d'Instagram sont.. Instagram est l'un des indicateurs qui permet de cerner, avant l'élection Miss France, les candidates les plus populaires. C'est Miss Guyane, Shaïna Robin, qui est la favorite du réseau social avec près de 52 000 abonnés. Elle est suivie de Miss Réunion et ses 40 000 abonnés et Miss Nord-Pas-de-Calais, qui caracole non loin derrière avec 39 000 abonnés.

10:47 - Peut-on savoir à l'avance qui remportera Miss France 2023 ? Chaque année, le public et les médias cherchent à deviner quelle candidate remportera la couronne Miss France. L'édition 2023 ne fait pas exception à cette tradition, et chacun y va de son pronostic. Si des indicateurs existent, aucun n'est à 100% fiable et ne peut prédire à l'avance la gagnante du concours de beauté. En effet, les 15 finalistes sont désignées avant même le début de l'élection, puisque les candidates ont passé un entretien individuel devant un jury spécialisé. Ensuite, le public et le jury de personnalités doit voter pour ses favorites. Lors du premier round qui sélectionne 5 candidates, en cas d'égalité, c'est le vote du jury qui prédomine. Lors de la seconde phase de vote qui désigne la gagnante, c'est au contraire le vote du public qui peut permettre à une candidate de faire la différence si elle est à égalité avec l'une de ses concurrentes. Alors, à vos votes samedi soir !

10:36 - La dernière journée de Diane Leyre en tant que Miss France Diane Leyre vit ses derniers jours en tant que Miss France. La reine de beauté 2022 couronnera demain soir celle qui lui succédera et rendra à cette occasion son écharpe d'ambassadrice nationale. La jeune femme a toutefois plein de projets en cours, puisqu'elle continue d'animer la matinale de Virgin Radio jusqu'à début janvier. Elle a également annoncé qu'elle préparait l'écriture d'un livre sur les coulisses de son année de règne. La date de sortie n'est toutefois pas encore connue.

10:13 - 30 candidates sur la ligne de départ, une seule gagnante Cette année, trente candidates seront présentes en début de Miss France pour remporter l'écharpe et la couronne remise par Diane Leyre. Une seule d'entre elle sera évidemment sacrée Miss France. Deux comités régionaux sont absents cette année et n'ont pas de représentantes sur le podium du M.A.C.H. 36 de Châteauroux : Miss Mayotte et Miss Wallis-et-Futuna.