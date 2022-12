Miss France 2023 : qui sont les favorites d'Instagram ?

Sylvie Tellier a quitté l'organisation de Miss France en août dernier, mais elle passera officiellement le flambeau lors de l'élection 2023 organisée samedi soir. Au cours d'une interview bilan auprès du Parisien, elle est revenue sur ses relations avec Alexia Laroche-Joubert et les changements qu'elle a apporté : "J’ai trop souffert avec Geneviève de Fontenay, je ne jugerai pas les nouvelles règles. Tout changement a du bon. Tu pars et tu te tais." Elle confie également n'avoir pas eu son mot à dire dans le choix de celle qui lui succède, Cindy Fabre. "Je suis contente que ce soit Alexia, avec son expertise des grandes émissions, qui protège ce programme." Elle a également confié à propos de la nouvelle patronne du programme que "ce n’est pas parce qu’on n’est pas d’accord qu’on est en tension", en référence à leur accrochage en conférence de presse.

Le nombre d'abonnés sur Instagram est l'un des indicateurs souvent mentionné pour connaître les favorites avant la soirée Miss France. Mais cet indicateur n'est pas nécessairement celui qui peut prédire la gagnante de la soirée. Le jury, qui décide en amont des 15 finalistes, peut ne pas choisir l'une des favorites du réseau social. De plus, les téléspectateurs de TF1 n'ont pas forcément les mêmes goûts que les utilisateurs d'Instagram, et leurs votes peuvent varier. Ainsi, l'an dernier, Miss Alsace avait le plus d'abonnés sur Instagram, mais s'est classée à la troisième place.

10:05 - Y a-t-il déjà des favorites pour Miss France ?

Chaque année, il est difficile de pronostiquer quelle candidate peut remporter Miss France. Quelques indicateurs existent toutefois, à commencer par la popularité sur Instagram : cette année, c'est Miss Guyane qui a le plus d'abonnés, suivie de Miss Réunion et Miss Nord-Pas-de-Calais. A l'inverse, Agathe Cauet, représentante du Pas-de-Calais, peut créer la surprise puisqu'elle a des airs d'Iris Mittenaere et Camille Cerf. Enfin, Miss Guadeloupe a également été remarquée par les médias présents lors du voyage de préparation. Les noms de Miss Midi-Pyrénées ou Miss Côte d'Azur sont également régulièrement cités, mais c'est toujours le jury et les téléspectateurs de TF1 qui donnent le vote qui auront le dernier mot samedi soir.