SONDAGE. Miss France 2023 : votez pour votre favorite !

Le concours Miss France, c'est ce soir ! Un jury de personnalités et les téléspectateurs vont départager à égalité 15 finalistes parmi les 30 candidates au total. Et vous, qui auriez-vous choisi ?

Tatouages, mariage et limite d'âge: le concours Miss France, dont la 93e édition se tient samedi soir près de Châteauroux, a décidé cette année de faire voler en éclats plusieurs tabous pour moderniser un concours de beauté populaire mais souvent décrié. Si la taille minimum demeure, robes de couturiers obligent selon les organisateurs, le concours a décidé cette année d'élargir ses critères de sélection. Il est désormais ouvert à toutes les femmes de plus de 18 ans, sans limite d'âge, y compris mariées, avec ou sans enfants. Une règle qui s'applique même pour les femmes transgenres, "à partir du moment où la candidate a un état civil féminin", précise Alexia Laroche-Joubert, nouvelle présidente de la société Miss France.

Les règles de l'élection de Miss France 2023, elles, ne changent pas par rapport aux années précédentes. A égalité, jurés et téléspectateurs désigneront les finalistes parmi quinze candidates déjà sélectionnées par les organisateurs. Les dernières miss qualifiées seront départagées à 50/50 et en cas d'égalité, le public aura le dernier mot. Si les téléspectateurs ont bien plus de poids qu'il y a quelques années, cette répartition des votes avait tout de même permis à Diane Leyre de s'imposer l'année passée, alors qu'elle n'était pas la favorite du public. Celui-ci l'avait placée en troisième position avec 3 points quand elle était première du côté du jury, mais avec 5 points très précieux pour le classement général.

L'année dernière dans notre sondage, plus de 4000 votes avaient fini par couronner Miss Rhône-Alpes (651 votes) en haut d'un podium complété par Miss Alsace (464 votes) et Miss Martinique (428 votes). Cette dernière, Floriane Bascou, était arrivée pour sa part première chez les téléspectateurs de TF1 et avait terminé première dauphine de Miss France 2022. Diane Leyre, Miss Ile-de-France, était arrivée sixième de notre sondage avec 220 votes.