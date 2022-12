Miss France 2023 : ils trouvent la gagnante chaque année (ou presque)

L'élection de Miss France 2023 a lieu ce samedi 17 décembre 2022, depuis Châteauroux. Mais avant le grand concours, plusieurs éléments donnent de sérieux indices sur la future gagnante...

C'est la dernière ligne droite ! L'élection de Miss France 2023 se déroule dans deux jours désormais, ce samedi soir, depuis Châteauroux. Diane Leyre, gagnante du concours de beauté l'année dernière va remettre sa couronne à l'une des 30 candidates de cette nouvelle édition. Pas facile de s'y retrouver dans ces dizaines de jeunes femmes aux allures et aux CV tous plus scintillants les uns que les autres. Mais à y regarder de près, quelques profils se détachent déjà, sur les réseaux sociaux et dans les médias, avec quelques détails qui pourront faire la différence ce week-end.

Depuis plusieurs années, un magazine télé affiche par exemple très régulièrement sur sa couverture le visage de la future grande gagnante du concours Miss France. Le fruit d'une prémonition ou tout simplement du talent des journalistes qui, édition après édition, sélectionnent trois à quatre portraits pour leur couverture en amont du concours Miss France, vue de présenter les candidates.

Un quasi sans faute depuis 9 ans

C'est Télé Magazine qui réussit cette prouesse, comme l'ont repéré plusieurs utilisateurs de Twitter à quelques jours de Miss France 2023. Photos à l'appui, on découvre que cette parution 100% papier, sans déclinaison sur Internet, affichait ainsi le visage de Diane Leyre l'année dernière dans son édition du 11 au 17 décembre. Miss Ile-de-France, qui posait alors aux côtés de Miss Cote d'Azur, Miss Alsace et Miss Rhône-Alpes, remportera le sacre près d'une semaine après la sortie du magazine.

L'année précédente, Miss Provence, Miss Languedoc et Miss Côte d'Azur partageaient la couverture de Télé Magazine avec Miss Normandie derrière ce titre on ne peut plus clair : "Nos favorites". Or Miss Normandie s'appelait cette année là Amandine Petit et c'est bien elle qui sera sacrée elle aussi quelques jours plus tard. Pour Miss France 2020, Télé Magazine misait sur Miss Martinique, Miss Provence et Miss Bourgogne, mais c'est finalement Miss Guadeloupe Clémence Botino qui va l'emporter. Heureusement l'année précédente, le pronostic était encore bon : Miss Tahiti, une certaine Vaimalama Chaves, s'affichait en une avec Miss Franche-Comté et Miss Languedoc. C'est elle qui remportera la couronne pour le cru 2019.

Un gros raté avec Iris Mittenaere

Les autres couvertures exhumées sur Twitter sont à l'avenant : pour l'élection de Miss France 2018, Maëva Coucke, Miss Nord-Pas-de-Calais, se trouvait devant Miss Réunion et Miss Ile-de-France. Fin 2016, Alicia Aylies, Miss Guyane et future Miss France 2017, figurait aussi en bonne place en couverture. Enorme raté en revanche l'année précédente, avec l'absence sur la première page du magazine d'Iris Mittenaere, future Miss France et Miss Univers. Mais le décompte reprend dès la fin 2014 avec une Camille Cerf bien mise en avant sur la photo et en 2013 avec Flora Coquerel.

La couverture de Télé Magazine cette semaine. © Capture Télé Magazine

Télé Magazine aura-t-il encore la vista pour l'élection de Miss France 2023 ? Sur la couverture de son édition du 17 au 23 décembre 2022 (voir capture ci-dessus), la rédaction a fait le choix de Bérénice Legendre (Miss Picardie), Flavie Barla (Miss Cote d'Azur), Agathe Cauet (Miss Nord-Pas-de-Calais) et Indria Ampiot (Miss Guadeloupe) pour illustrer ses "portraits des 30 candidates". Les quatre sont régulièrement citées parmi les gagnantes potentielles, mais une surprise est encore possible...