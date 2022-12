Miss France 2023 : spoiler ! La gagnante se trouve certainement sur cette couverture !

La gagnante du concours Miss France sera connue ce soir. Mais comme chaque année, quelques favorites se dessinent depuis quelques jours et un magazine affiche même très probablement la future Miss France 2023 sur sa couv...

Le concours Miss France, dont la 93e édition se tient ce samedi soir, près de Châteauroux, voit s'affronter trente miss régionales qui vont tenter de succéder à Diane Leyre, lauréate de l'édition 2022. Agées de 18 à 26 ans, les candidates viennent d'horizons variés : étudiantes en médecine, en tourisme ou en commerce, kinésithérapeute, maquilleuse, infirmière… Leurs looks, toujours chic et distingué - la marque de fabrique du concours de beauté -, passe néanmoins par une large palette de glamour lui aussi. Difficile, donc de s'y retrouver en dehors d'une poignée de miss présentées arbitrairement comme favorites dans la presse.

Pourtant, une couverture de magazine a peut être déjà montré la grande gagnante de l'élection Miss France 2023. Car Télé Magazine, le tout premier hebdomadaire TV de l'histoire, arrivé dans les salons des Français dès 1955, avant les Télé 7 Jours et autres Télé Loisirs, se trompe rarement quand il s'agit de présenter les trois ou quatre plus sérieuses prétendantes sur sa une publiée quelques jours avant l'événement.

Sur la couverture de l'édition du 17 au 23 décembre, elles sont donc quatre, souriantes, en tailleur rouge scintillant. Et une de ces quatre miss est très probablement celle qui va remporter le grand concours.

La couverture de Télé Magazine cette semaine. © Capture Télé Magazine

Lire aussi

Une sélection avisée

La constance du magazine dans ses pronostics a été relevée par plusieurs utilisateurs de Twitter, à quelques jours du concours Miss France 2023. Photos à l'appui, on découvre que cette parution 100% papier, sans déclinaison sur Internet, affichait ainsi le visage de Diane Leyre l'année dernière dans son édition du 11 au 17 décembre. Miss Ile-de-France, qui posait alors aux côtés de Miss Cote d'Azur, Miss Alsace et Miss Rhône-Alpes, remportera le sacre près d'une semaine après la sortie du magazine.

L'année précédente, Miss Provence, Miss Languedoc et Miss Côte d'Azur partageaient la couverture de Télé Magazine avec Miss Normandie derrière ce titre on ne peut plus clair : "Nos favorites". Or Miss Normandie s'appelait cette année là Amandine Petit et c'est bien elle qui sera sacrée elle aussi quelques jours plus tard. Pour Miss France 2020, Télé Magazine misait sur Miss Martinique, Miss Provence et Miss Bourgogne, mais c'est finalement Miss Guadeloupe Clémence Botino qui va l'emporter. Heureusement l'année précédente, le pronostic était encore bon : Miss Tahiti, une certaine Vaimalama Chaves, s'affichait en une avec Miss Franche-Comté et Miss Languedoc. C'est elle qui remportera la couronne pour le cru 2019.

Mauvais prono pour Iris Mittenaere

Les autres couvertures exhumées sur Twitter sont à l'avenant : pour l'élection de Miss France 2018, Maëva Coucke, Miss Nord-Pas-de-Calais, se trouvait devant Miss Réunion et Miss Ile-de-France. Fin 2016, Alicia Aylies, Miss Guyane et future Miss France 2017, figurait aussi en bonne place en couverture. Enorme raté en revanche l'année précédente, avec l'absence sur la première page du magazine d'Iris Mittenaere, future Miss France et Miss Univers. Mais le décompte reprend dès la fin 2014 avec une Camille Cerf bien mise en avant sur la photo et en 2013 avec Flora Coquerel.

Télé Magazine aura-t-il encore la vista pour l'élection de Miss France 2023 ? Sur la couverture de son édition du 17 au 23 décembre 2022 (voir capture ci-dessus), la rédaction a fait le choix de Bérénice Legendre (Miss Picardie), Flavie Barla (Miss Cote d'Azur), Agathe Cauet (Miss Nord-Pas-de-Calais) et Indria Ampiot (Miss Guadeloupe) pour illustrer ses "portraits des 30 candidates". Les quatre sont régulièrement citées parmi les gagnantes potentielles, mais une surprise est encore possible...

Avant l'élection Miss France 2023, tous les médias ou presque y vont de leur pronostic. Et les favorites sont finalement peu nombreuses. Paris-Match cite ainsi Miss Guadeloupe, Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss Picardie dans son top 3. Idem pour TF1, qui estime que le Nord-Pas-de-Calais, la Guadeloupe, le Roussillon, la Lorraine ou encore L'Aquitaine pourraient se démarquer lors de la soirée. Chez Linternaute.com, la rédaction cite régulièrement Miss Lorraine, Miss Guadeloupe, Miss Nord-Pas-de-Calais ou Miss Côte d'Azur dans son top 5. Enfin, les quotidiens régionaux misent de leurs côtés généralement sur leurs représentantes, le concours de Miss France étant aussi un grand moment de chauvinisme chaque année.