Thierry Baumann : oui, l'animateur a une vie en dehors de Miss France

On le voit revenir chaque année, dans son sublime costume, à la même époque. Mais sachez-le : Thierry Baumann, qui a la lourde responsabilité d'appeler aux votes puis d'annoncer le résultat lors du concours Miss France, a une vie en dehors de l'élection.

Thierry Baumann est de retour. L'animateur, bien connu des téléspectateurs habitués du concours Miss France sur TF1, va de nouveau apparaitre à l'écran pendant quelques minutes ce samedi soir, lors de l'élection. Ceux qui découvriront le concours de beauté ce samedi soir vont également faire la connaissance de ce visage, chargé d'appeler aux votes pour élire la reine de beauté et de communiquer le numéro de téléphone idoine. Agé de 52 ans, Thierry Baumann intervient depuis 11 ans en seconde partie de soirée pour détailler ces consignes de votes aux téléspectateurs puis en détailler les résultats. Mais qu'on se le dise, l'homme de télévision a une vie en dehors du concours Miss France.

Originaire de Grenoble, Thierry Baumann a même une solide carrière derrière lui à la radio et à la télévision depuis les années 1980. On se souvient notamment qu'il a présenté l'Euromillions de 2005 à 2010, avant d'être repéré par les producteurs du concours. Interrogé par le journal Ouest-France cette semaine, il explique qu'il accompagne les artistes au media training et fait de la musique quand il n'est pas sur le plateau de Miss France.

Au début de sa carrière, Thierry Baumann a commencé par développer des concepts de divertissements sur Fun Radio, Radio France Isère, et surtout O'FM en 1990, puis Sport O'FM, avant de rejoindre France Bleu national. Puis viendra la télévision avec une ribambelle d'émissions comme Thé ou café sur France 2, où il sera chroniqueur, C'D'Aujourd'hui (CDA) ou Comme au cinéma sur la même chaîne. Après avoir mené des interviews pour le magazine musical Hits & Co sur TF1, il revient au service public pour animer un jeu de culture générale, 30 000 euros chrono, sur France 2.

La musique, une "constante"

Thierry Baumann a aussi été voix-off pour plusieurs grandes cérémonies télévisées comme les Victoires de la musique ou, plus récemment, les Molières. Quand il lui reste un peu de temps, il rédige des biographies pour les albums de stars (Zaz, Kids United, Claudio Capéo etc.) ou s'essaie au documentaire, comme celui consacré à Indochine au Stade de France et diffusé sur France 2 en 2015. Il est aussi depuis 2017 le programmateur du Festival GénéraSon Réservoir de Paris.

On le voit, un des fils rouges du parcours de Thierry Baumann n'est pas vraiment lié au concours Miss France mais à la musique. "C'est vraiment une ligne directrice, une constante dans ma vie. En ce moment, je me consacre à fond à un projet de chansons originales autour d'un petit personnage d'animation", confie-t-il au quotidien breton. Un projet "destiné aux enfants mais aussi à ceux qui sont devenus grands", ajoute-t-il.

Aux côtés de Jean-Pierre Foucault, Thierry Baumann est en tout cas devenu le Monsieur Loyal du concours Miss France. Un rôle qui demande plus de travail et de rigueur que ses brèves apparitions à l'écran peuvent suggérer. Il explique ainsi pratiquer deux activités physiques chaque jour pour évacuer la pression et s'appuyer sur le chant pour peaufiner sa voix, sa respiration mais aussi gérer ses émotions.