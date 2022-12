Miss France 2023 : cette règle qui biaise l'élection en direct

Le concours Miss France 2023 se déroule ce samedi soir. Mais les miss ne sont pas toutes sélectionnées en direct. Une très large partie de l'élection est même déjà jouée. Explications...

C'est le grand soir pour 30 jeunes femmes venues des quatre coins du pays. Le concours Miss France 2023 est lancé depuis 21h environ, sur TF1. Il devra départager une trentaine de candidates régionales en plusieurs étapes. Et les moins avertis ne le savent sans doute pas : la première étape s'est en fait déjà joué en coulisses ces dernières semaines et la moitié des miss que vous verrez défiler devant votre télé ce soir sont déjà éliminées.

C'est la magie de l'élection de Miss France depuis quelques années : la première sélection, faisant sortir 15 miss finalistes, se déroule avant l'émission, lors de plusieurs étapes en amont, notamment lors d'un voyage dans un endroit paradisiaque. Cette année, juste avant le concours, les candidates à la couronne de Miss France 2023 sont parties en Guadeloupe pour préparer la cérémonie, après la Réunion l'année passée.

Un entretien clé la semaine dernière

C'est lors de ce voyage que plusieurs défilés et entretiens ont lieu pour chaque miss avec les organisateurs. Mercredi 14 décembre, les Miss ont ainsi participé à l'entretien individuel devant le jury de présélection. Le but : défiler et s'exprimer afin que les experts ès Miss France puissent déterminer si la candidate ferait une bonne ambassadrice nationale. A l'issue de ces oraux, les jurés ont chacun voté pour les 15 candidates qu'ils souhaitent voir parmi les finalistes. C'est aussi lors de ce voyage quasi initiatique que le fameux test de culture générale, comptant lui aussi pour la première sélection, est passé par toutes les prétendantes.

Si vous soutenez votre miss régionale ou si vous vous entichez d'une favorite dans la première partie de l'émission ce soir, méfiez-vous. Le sort de la moitié des candidates de Miss France 2023 est donc déjà joué. Une fois les 15 finalistes dévoilées - leur identité ne sera révélée qu'en milieu de soirée -, le vrai match pourra enfin commencer. Celles-ci seront soumises à la question par Jean-Pierre Foucault puis au vote du public et du jury de célébrités. Et le direct reprendra ses droits.