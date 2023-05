Eurovision 2023 : à quelle heure chantera La Zarra, la candidate de la France ?

Le grand concours de chant européen reprend ses droits ce samedi 13 mai 2023. L'Eurovision est de retour, au Royaume-Uni, au nom du vainqueur de l'année dernière, l'Ukraine. Voici le programme de ce soir et l'heure à laquelle la candidate de la France se produira...

Le concours Eurovision de la chanson est de retour ce samedi 13 mai 2023. L'émission sera diffusée depuis Liverpool, en Angleterre, grâce au succès de Sam Ryder l'année dernière. Le chanteur britannique avait terminé le grand concours européen de la chanson à la deuxième place avec son titre Spaceman, succédant à l'orchestre ukrainien Kalush qui avait remporté le concours. En raison de la guerre qui sévit toujours, il a été convenu que le pays arrivé en deuxième position présenterait le spectacle au nom de l'Ukraine.

Le grand concours Eurovision de la chanson débutera à 21h et sera diffusé en direct sur France 2, avec Stéphane Bern et Laurence Boccolini aux commentaires. La chanteuse Anggun a été chargée d'annoncer les "12 points" de la France en fin de programme. Mais la star de la soirée dans l'Hexagone sera surtout La Zarra, la candidate de la France à l'Eurovision cette année, avec le titre Evidemment. Et les espoirs sont grands de la voir remporter le premier prix, alors qu'elle fait partie des favoris des bookmakers, à quelques heures de la finale.

A quelle heure chantera La Zarra, la candidate de la France

Le grand vainqueur de l'Eurovision 2023 ne devrait être connu qu'aux alentours de minuit. La Zarra devra donc s'armer de patience, elle qui se produira parmi le premier lot d'artistes dans la soirée. Le tirage au sort a en effet placé la France en 6e position. Les organisateurs de l'Eurovision ont programmé le show à 21h39 précises. Un horaire indicatif. L'émission étant en direct, tout peut arriver, à commencer par quelques minutes de retard !

Passer dans la première moitié des 26 candidats de l'Eurovision a souvent été jugé comme un handicap, une théorie voulant que les artistes passant à la fin du concours, juste avant les votes, marquent plus les esprits que les premiers. La Zarra aurait aussi la malchance de passer dans le même "lot" que l'Espagne, l'Italie, mais aussi et surtout la Finlande et la Suède, les principaux favoris du concours cette année.

Au total, 26 pays monteront sur scène au cours de la soirée. L'Ukraine, gagnante l'année dernière, sera très observée quand elle se produira, à la 19e place. Découvrez l'ordre de passage qui a été décidé par tirage au sort cette semaine.

L' Ordre de passage de la finale de l'Eurovision 2023 :

Autriche : Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar ? Portugal : Mimicat - Ai Coração Suisse : Remo Forrer - Watergun Pologne : Blanka - Solo Serbie : Luke Black - Samo Mi Se Spava France : La Zarra - Évidemment Chypre : Andrew Lambrou - Break A Broken Heart Espagne : Blanca Paloma - Eaea Suède : Loreen - Tattoo Albanie : Albina & Familja Kelmendi - Duje Italie : Marco Mengoni - Due Vite Estonie : Alika - Bridges Finlande : Käärijä - Cha Cha Cha Tchèque : Vesna - My Sister's Crown Australie : Voyager - Promise Belgique : Gustaph - Because Of You Arménie : Brunette - Future Lover Moldavie : Pasha Parfeni - Soarele şi Luna Ukraine : TVORCHI - Heart of Steel Norvège : Alessandra - Queen of Kings Allemagne : Lord of the Lost - Blood & Glitter Lituanie : Monika Linkytė - Stay Israël : Noa Kirel - Unicorn Slovenie : Joker Out - Carpe Diem Croatie : Let 3 - Mama ŠČ! Royaume-Uni : Mae Muller - I Wrote A Song

Une favorite qui a déjà gagné l'Eurovision

Cette année, la Suède, qui passera juste après la France ou presque, en neuvième position, est représentée à l'Eurovision par la chanteuse Loreen, qui interprète le titre "Tattoo". Elle fait figure de grande favorite selon les bookmakers, qui lui donnent plus de 50% de chances de l'emporter ce samedi soir, loin devant la Finlande ou l'Ukraine.

Loreen a déjà remporté le concours de chant en 2012, grâce à la chanson "Euphoria". Rien n'interdit qu'un candidat participe plusieurs fois à l'Eurovision. Ce qui compte, c'est que la chanson défendue soit totalement originale et n'ait pas été interprétée avant. Ainsi, le chanteur Johnny Logan a apporté deux fois la victoire à l'Irlande avec deux titres différents, en 1980 et en 1987.

Vers une sixième victoire Française, enfin ?

La France, elle, n'a plus remporté la victoire à l'Eurovision depuis 1977. Au total, l'Hexagone est sorti victorieux à cinq reprises : d'abord en 1958, grâce à la prestation d'André Claveau sur la chanson "Dors mon amour" ; puis en 1960, Jaqueline Boyer interprétait "Tom Pillibi" ; en 1962, c'est Isabelle Aubret qui remporte la victoire avec le titre "Un premier amour" ; en 1969, Frida Boccara est sacrée gagnante avec le morceau "Un jour, un enfant". Enfin, Marie Myriam offre la dernière victoire de la France à l'Eurovision en 1977 avec le titre "L'Oiseau et l'enfant".

Depuis, la France est à la peine dans le concours, à tel point que certains parlent de malédiction. En 1991 par exemple, l'Hexagone termine ex-aequo avec la Suède. Le règlement et le décompte des points du concours favorise le pays nordique, et la France perd une nouvelle fois. Par ailleurs, certains observateurs notent que si la proposition artistique est déterminante, le vote géopolitique a également un poids dans le concours, puisque beaucoup de pays votent pour leurs voisins avec lesquels ils ont plus d'affinités culturelles et politiques.

La Zarra a mal commencé sa campagne européenne

En 2021 cependant, Barbara Pravi se classe en seconde position du classement grâce à son titre "Voilà", et perd d'une courte tête face aux italiens Maneskin.

Si de nombreux espoirs ont été placés en elle, la candidate de la France à l'Eurovision a néanmoins provoqué l'inquiétude dès les premières semaines avant le concours en boudant la tournée "Eurovision In Concert", à Londres et Amsterdam, à la mi-avril. Au dernier moment, moins d'un mois avant la finale, La Zarra a annulé ses prestations à la surprise générale. Dans un premier temps, elle évoquera un "problème personnel", avant de confier au Parisien avoir connu plusieurs difficultés depuis sa sélection, et notamment une extinction de voix qui a duré "six mois".

"Je ne vais pas mentir j'ai des hauts et des bas par rapport au concours. Parfois je me dis que je vais gagner et d'autres fois que c'est trop. Mais je suis là pour faire le mieux possible", a-t-elle déclaré au quotidien. Sa répétition générale, et surtout sa prestation lors des demi-finales de l'Eurovision, ont toutefois rassuré ses fans.

Interrogé par Franceinfo ce samedi, La Zarra a néanmoins assuré vouloir "tout donner", ce soir : "Je voulais que ça commence de façon un peu cinématographique, que ce soit impactant. Être en hauteur et créer comme une grande robe pour que ça fasse un peu statue, une œuvre d'art, une peinture qu'on veut regarder longtemps." Si elle veut mettre en avant le beau, elle n'en oublie pas pour autant la victoire : "Je veux gagner", a-t-elle asséné.