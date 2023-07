Programme TV Coupe du monde féminine de football : où et quand voir les premiers matchs ?

C'est le lancement de la Coupe du monde féminine de football ce jeudi 20 juillet 2023. On vous détaille les horaires et les chaînes pour voir les matchs.

Sommaire Dates

Chaînes

Horaires

Programme

[Mis à jour le 20 juillet 2023 à 07h03] C'est aujourd'hui que débute la Coupe du monde féminine de football. Ce jeudi 20 juillet, deux matchs de qualification sont à voir sur les antennes françaises : la rencontre entre la Nouvelle-Zélande et la Norvège à 9h00 sur France 2 et celle entre l'Australie et la République d'Irlande à 12h00 sur W9. Le premier match de la France est programmé pour le dimanche 23 juillet à 12h sur M6. Les Bleues affronteront la Jamaïque.

L'événement dure jusqu'au 20 août 2023 en Australie. En conséquence, la diffusion des rencontres doit s'adapter au décalage horaire de huit heures.Ce sont les groupes France Télévision et M6 qui se chargent de la diffusion de la Coupe du monde de football féminine en France. Les matchs seront à suivre de 2 heures du matin jusque dans l'après-midi. Ci-dessous, on vous détaille le programme complet et les informations pratiques à connaître avant de suivre le tournoi à la télévision.

La Coupe du monde féminine de football se déroule durant l'été 2023. L'événement débute le jeudi 20 juillet. Chaque jour pendant un mois, des matchs de qualification seront proposés avant les phases finales. Le gagnant 2023 sera connu le dimanche 20 août.

La Coupe du monde féminine de football est accessible en intégralité gratuitement pour tous les détenteurs des chaînes de la TNT. La diffusion est partagée par les groupes France Télévision et M6. C'est donc sur France 2, France 3, M6 ou W9 que les rencontres sont à suivre en direct.

La Coupe du monde féminine de football 2023 se déroule en Australie. Il y a donc un décalage horaire de 8 heures avec la France. Les diffusions télévisées des matchs débuteront, horaire française, à partir de 2 heures du matin pour s'achever dans l'après-midi.

Jeudi 20 juillet

Nouvelle-Zélande – Norvège : 9h00 sur France 2

Australie – République d'Irlande : 12h00 sur W9

Vendredi 21 juillet

Nigeria – Canada : 4h30 sur M6

Philippines – Suisse : 7h00 sur M6

Espagne – Costa Rica : 9H30 sur France 2

Samedi 22 juillet

États-Unis – Vietnam : 3h00 sur M6

Zambie – Japon : 9h00 sur France 3

Angleterre – Haïti : 11h30 sur W9

Danemark – RP Chine : 14h00 sur W9

Dimanche 23 juillet

Suède – Afrique du Sud : 7h00 sur France 3

Pays-Bas – Portugal : 9h30 sur France 3

France – Jamaïque : 12h00 sur M6

Lundi 24 juillet

Italie – Argentine : 8h00 sur France 3

Allemagne – Maroc : 10h30 sur M6

Brésil – Panama : 13h00 sur W9

Mardi 25 juillet

Colombie – Corée du Sud : 4h00 sur France 2

Nouvelle-Zélande – Philippines : 7h30 sur France 3

Suisse – Norvège : 10h00 sur France 2

Mercredi 26 juillet

Japon – Costa Rica : 7h00 sur France 3

Espagne – Zambie : 9h30 sur France 3

Canada – République d'Irlande : 14h sur M6

Jeudi 27 juillet

États-Unis – Pays-Bas : 3h00 sur France 2

Portugal – Vietnam : 9h30 sur M6

Australie – Nigeria : 12h00 sur W9

Vendredi 28 juillet

Argentine – Afrique du Sud : 2h00 sur M6

Angleterre – Danemark : 10h300 sur M6

RP Chine – Haïti : 13h00 sur W9

Samedi 29 juillet

Suède – Italie : 9h30 sur France 2 ou France 3

France – Brésil : 12h00 sur France 2 ou France 3

Panama – Jamaïque : 14H30 sur M6 ou W9

Dimanche 30 juillet

Corée du Sud – Maroc : 6h30 sur France 2 ou France 3

Suisse – Nouvelle-Zélande : 9h00 sur France 2 ou France 3

Norvège – Philippines : 9h00 sur France 2 ou France 3

Allemagne – Colombie : 11h30 sur France 2 ou France 3

Lundi 31 juillet

Japon – Espagne : 9h00 sur M6 ou W9

Costa Rica – Zambie : 9h00 sur M6 ou W9

Canada – Australie 12h00 sur France 2 ou France 3

République d'Irlande – Nigeria : 12h00 sur France 2 ou France 3

Mardi 1er août

Portugal – États-Unis : 9h00 sur France 2 ou France 3

Vietnam – Pays-Bas : 9h00 sur France 2 ou France 3

RP Chine – Angleterre : 13h00 sur M6 ou W9

Haïti – Danemark : 13h00 sur M6 ou W9

Mercredi 2 août

Argentine – Suède : 9h00 sur M6 ou W9

Afrique du Sud – Italie : 9h00 sur M6 ou W9

Panama – France : 12h00 sur France 2 ou France 3

Jamaïque – Brésil : 12h00 sur France 2 ou France 3

Jeudi 3 aout

Corée du Sud – Allemagne : 12h00 sur M6 ou W9

Maroc – Colombie : 12h00 sur M6 ou W9

Samedi 5 aout

Huitième de finale 1 : 7h00 sur M6

Huitième de finale 2 : 10h00 sur M6

Dimanche 6 aout

Huitième de finale 3 : 4h00

Huitième de finale 4 : 11h00

Lundi 7 aout

Huitième de finale 5 : 9h30

Huitième de finale 6 : 12h30

Mardi 8 aout

Huitième de finale 7 : 10h

Huitième de finale 8 : 13h00

Vendredi 11 aout

Quarts de finale 1 : 3h00

Quarts de finale 2 : 9h30

Samedi 12 aout

Quarts de finale 3 : 11h

Quarts de finale 4 : 12h30

Mardi 15 aout : Demi-finale 1 : 10h00

Mercredi 16 aout : Demi-finale 2 : 12h00

Samedi 19 aout : Petite finale, match pour la 3e place (Brisbane) : 10h00 sur M5 ou W9

Dimanche 20 aout : Finale (Sydney) : 12h00 sur France 2 ou France 3