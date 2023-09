Dates, Horaires, chaînes... Le programme TV complet de la Coupe du monde de rugby

Il faudra patienter jusqu'au jeudi 14 septembre pour retrouver le rugby et les bleus à l'antenne. On vous détaille toutes les informations à connaître sur la diffusion de la Coupe du monde de rugby.

La Coupe du monde de rugby a débuté vendredi dernier avec un match de légende entre les Bleus et les All Blacks. Après un premier week-end riche en affrontements, il faudra patienter jusqu'au jeudi 14 septembre avant de suivre une nouvelle rencontre. La France jouera à cette date contre l'Uruguay dans une rencontre retransmise sur TF1 à 21h. Le lendemain, au tour de la Nouvelle-Zélande de jouer sa place contre la Namibie, toujours à 21h sur TF1. Les matchs du week-end mettront à l'honneur les autres poules.

La Coupe du monde de rugby rythmera l'actualité sportive jusqu'au 28 octobre. Certains spectateurs ont pu décrocher leurs tickets pour voir les rencontres programmées au Stade de France, à Bordeaux, à Lille, à Lyon, à Marseille, à Nantes, à Nice, à Saint-Etienne et à Toulouse. Les autres vont devoir suivre la diffusion télévisée : l'ensemble de la compétition est retransmise, en après-midi ou en soirée, sur TF1, France 2 ou M6. Ci-dessous, on vous détaille les horaires et les chaînes de chaque match jusqu'à la finale.

Le programme complet de la Coupe du monde de rugby

Jeudi 14 septembre : France - Uruguay (21h sur TF1)

Vendredi 15 septembre : Nouvelle-Zélande - Namibie (21h sur TF1)

Samedi 16 septembre :

Samoa - Chili (15h sur M6)

Pays de Galles - Portugal (17h45 sur M6)

Irlande - Tonga (21h sur TF1)

Dimanche 17 septembre :

Afrique du Sud - Roumanie (15h sur France 2)

Australie - Fidji (17h45 sur France 2)

Angleterre - Japon (21h sur TF1)

Mercredi 20 septembre : Italie - Uruguay (17h45 sur M6)

Jeudi 21 septembre : France - Namibie (21h sur TF1)

Vendredi 22 septembre : Argentine - Samoa (17h45 sur M6)

Samedi 23 septembre :

Géorgie - Portugal (14h sur M6)

Angleterre - Chili (17h45 sur M6)

Afrique du Sud - Irlande (21h sur TF1)

Dimanche 24 septembre :

Écosse - Tonga (17h45 sur France 2)

Pays de Galles - Australie (21h sur TF1)

Mercredi 27 septembre : Uruguay - Namibie (17h45 sur M6)

Jeudi 28 septembre : Japon - Samoa (21h sur M6)

Vendredi 29 septembre : Nouvelle-Zélande - Italie (21h sur TF1)

Samedi 30 septembre :

Argentine - Chili (15h sur M6)

Fidji - Géorgie (17h45 sur M6)

Écosse - Roumanie (21h sur M6)

Dimanche 1er octobre :

Australie - Portugal (17h45 sur France 2)

Afrique du Sud - Tonga (21h sur TF1)

Jeudi 5 octobre : Nouvelle-Zélande - Uruguay (21h sur TF1)

Vendredi 6 octobre : France - Italie (21h sur TF1)

Samedi 7 octobre :

Pays de Galles - Géorgie (15h sur France 2)

Angleterre - Samoa (17h45 sur France 2)

Irlande - Écosse (21h sur TF1)

Dimanche 8 octobre :

Japon - Argentine (13h sur M6)

Tonga - Roumanie (17h45 sur M6)

Fidji - Portugal (21h sur M6)

Samedi 14 octobre :

Quart de finale 1 : 1er Poule C - 2e Poule D (17h France TV ou M6)

Quart de finale 2 : 1er Poule B - 2e Poule A (21h sur TF1)

Dimanche 15 octobre :

Quart de finale 3 : 1er Poule D - 2e Poule C (17h France TV ou M6)

Quart de finale 4 : 1er Poule A - 2e Poule B (21h sur TF1)

Vendredi 20 octobre : Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 - Vainqueur quart de finale 2 (21h sur TF1)

Samedi 21 octobre : Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 3 - Vainqueur quart de finale 3 (21h sur TF1)

Vendredi 27 octobre : Finale pour la troisième place (21h sur TF1)

Samedi 28 octobre : Finale de la Coupe du monde (21h sur TF1)