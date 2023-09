"Le programme TV complet de la Coupe du monde de rugby, voici les chaînes et horaires des matchs"

La France affronte la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby ce vendredi soir. On vous explique sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la rencontre.

[Mis à jour le 8 septembre 2023 à 9h00] La Coupe du monde de rugby débute officiellement ce soir. Le match d'ouverture a lieu à 21h au Stade de France. Et c'est une rencontre titanesque qui s'annonce, puisque la France affronte la Nouvelle-Zélande. Ceux qui n'ont pas réussi à obtenir des tickets sur place pourront également suivre la rencontre sur TF1.

La Coupe du monde de rugby est définitivement l'événement sportif de la rentrée, et de l'année en France. Jusqu'au 28 octobre, les matchs rythmeront l'actualité avec plusieurs rencontres programmées au Stade de France, à Bordeaux, à Lille, à Lyon, à Marseille, à Nantes, à Nice, à Saint-Etienne et à Toulouse. Mais l'événement sportif est également à suivre à la télévision pour tous les amateurs de ballon ovale qui n'ont pas pu acheter un billet. La coupe du monde de rugby 2023 est diffusée dans l'après-midi ou en soirée, sur les chaînes du groupe TF1, France 2/France 3 et M6. Retrouvez le programme TV complet ci-dessous.

Vendredi 8 septembre : France - Nouvelle Zélande (21h sur TF1)

Samedi 9 septembre :

Italie - Namibie (13h sur M6)

Irlande - Roumanie (15h30 sur M6)

Australie - Géorgie (18h sur M6)

Angleterre - Argentine (21h sur TF1)

Dimanche 10 septembre :

Japon - Chili (13h sur France 3 puis France 2)

Afrique du Sud - Écosse (17h45 sur France 2)

Pays de Galles - Fidji (21h sur TF1)

Jeudi 14 septembre : France - Uruguay (21h sur TF1)

Vendredi 15 septembre : Nouvelle-Zélande - Namibie (21h sur TF1)

Samedi 16 septembre :

Samoa - Chili (15h sur M6)

Pays de Galles - Portugal (17h45 sur M6)

Irlande - Tonga (21h sur TF1)

Dimanche 17 septembre :

Afrique du Sud - Roumanie (15h sur France 2)

Australie - Fidji (17h45 sur France 2)

Angleterre - Japon (21h sur TF1)

Mercredi 20 septembre : Italie - Uruguay (17h45 sur M6)

Jeudi 21 septembre : France - Namibie (21h sur TF1)

Vendredi 22 septembre : Argentine - Samoa (17h45 sur M6)

Samedi 23 septembre :

Géorgie - Portugal (14h sur M6)

Angleterre - Chili (17h45 sur M6)

Afrique du Sud - Irlande (21h sur TF1)

Dimanche 24 septembre :

Écosse - Tonga (17h45 sur France 2)

Pays de Galles - Australie (21h sur TF1)

Mercredi 27 septembre : Uruguay - Namibie (17h45 sur M6)

Jeudi 28 septembre : Japon - Samoa (21h sur M6)

Vendredi 29 septembre : Nouvelle-Zélande - Italie (21h sur TF1)

Samedi 30 septembre :

Argentine - Chili (15h sur M6)

Fidji - Géorgie (17h45 sur M6)

Écosse - Roumanie (21h sur M6)

Dimanche 1er octobre :

Australie - Portugal (17h45 sur France 2)

Afrique du Sud - Tonga (21h sur TF1)

Jeudi 5 octobre : Nouvelle-Zélande - Uruguay (21h sur TF1)

Vendredi 6 octobre : France - Italie (21h sur TF1)

Samedi 7 octobre :

Pays de Galles - Géorgie (15h sur France 2)

Angleterre - Samoa (17h45 sur France 2)

Irlande - Écosse (21h sur TF1)

Dimanche 8 octobre :

Japon - Argentine (13h sur M6)

Tonga - Roumanie (17h45 sur M6)

Fidji - Portugal (21h sur M6)

Samedi 14 octobre :

Quart de finale 1 : 1er Poule C - 2e Poule D (17h France TV ou M6)

Quart de finale 2 : 1er Poule B - 2e Poule A (21h sur TF1)

Dimanche 15 octobre :

Quart de finale 3 : 1er Poule D - 2e Poule C (17h France TV ou M6)

Quart de finale 4 : 1er Poule A - 2e Poule B (21h sur TF1)

Vendredi 20 octobre : Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 - Vainqueur quart de finale 2 (21h sur TF1)

Samedi 21 octobre : Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 3 - Vainqueur quart de finale 3 (21h sur TF1)

Vendredi 27 octobre : Finale pour la troisième place (21h sur TF1)

Samedi 28 octobre : Finale de la Coupe du monde (21h sur TF1)