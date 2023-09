Où et quand voir le match France-Namibie ? Le programme TV de la Coupe du monde de rugby

Le match de la Coupe du monde de rugby à suivre ce jeudi 21 septembre, c'est France-Namibie. On vous détaille sur quelle chaîne et à quelle heure le voir.

La France joue son troisième match de la Coupe du monde de rugby ce jeudi 21 septembre. Les supporters des Bleus peuvent suivre la rencontre face à la Namibie dès 21h. C'est France 2 qui se charge de la diffusion. La compétition va ensuite se poursuivre vendredi, à 17h45 sur M6, avec le match entre l'Argentine et le Samoa.

C'est le week-end qui s'annonce chargé, avec cinq rencontres : samedi 23 septembre, il sera possible de voir Géorgie-Portugal à 14h sur M6, puis Angleterre-Chili à 17h45 sur la Six, avant le match Afrique du Sud - Irlande à 21h sur TF1. Dimanche, France 2 diffuse Ecosse-Tonga à 17h45 et TF1 proposera Pays de Galles-Australie à 21h. Ci-dessous, on vous récapitule tout le programme TV complet de la Coupe du monde de rugby 2023, avec les dates, les chaînes et les horaires de chaque match.

Le programme complet de la Coupe du monde de rugby

Jeudi 21 septembre : France - Namibie (21h sur France 2)

Vendredi 22 septembre : Argentine - Samoa (17h45 sur M6)

Samedi 23 septembre :

Géorgie - Portugal (14h sur M6)

Angleterre - Chili (17h45 sur M6)

Afrique du Sud - Irlande (21h sur TF1)

Dimanche 24 septembre :

Écosse - Tonga (17h45 sur France 2)

Pays de Galles - Australie (21h sur TF1)

Mercredi 27 septembre : Uruguay - Namibie (17h45 sur M6)

Jeudi 28 septembre : Japon - Samoa (21h sur M6)

Vendredi 29 septembre : Nouvelle-Zélande - Italie (21h sur TF1)

Samedi 30 septembre :

Argentine - Chili (15h sur M6)

Fidji - Géorgie (17h45 sur M6)

Écosse - Roumanie (21h sur M6)

Dimanche 1er octobre :

Australie - Portugal (17h45 sur France 2)

Afrique du Sud - Tonga (21h sur TF1)

Jeudi 5 octobre : Nouvelle-Zélande - Uruguay (21h sur TF1)

Vendredi 6 octobre : France - Italie (21h sur TF1)

Samedi 7 octobre :

Pays de Galles - Géorgie (15h sur France 2)

Angleterre - Samoa (17h45 sur France 2)

Irlande - Écosse (21h sur TF1)

Dimanche 8 octobre :

Japon - Argentine (13h sur M6)

Tonga - Roumanie (17h45 sur M6)

Fidji - Portugal (21h sur M6)

Samedi 14 octobre :

Quart de finale 1 : 1er Poule C - 2e Poule D (17h France TV ou M6)

Quart de finale 2 : 1er Poule B - 2e Poule A (21h sur TF1)

Dimanche 15 octobre :

Quart de finale 3 : 1er Poule D - 2e Poule C (17h France TV ou M6)

Quart de finale 4 : 1er Poule A - 2e Poule B (21h sur TF1)

Vendredi 20 octobre : Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 - Vainqueur quart de finale 2 (21h sur TF1)

Samedi 21 octobre : Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 3 - Vainqueur quart de finale 3 (21h sur TF1)

Vendredi 27 octobre : Finale pour la troisième place (21h sur TF1)

Samedi 28 octobre : Finale de la Coupe du monde (21h sur TF1)