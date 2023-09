Programme TV Coupe du monde de rugby : dates, chaînes... Les infos sur la diffusion

La Coupe du monde de rugby 2023 débute ce vendredi 8 septembre 2023. Les matchs sont diffusés à la télévision jusqu'au 28 octobre. Découvrez toutes les informations de diffusion à connaître avant le début de la compétition.

[Mis à jour le 5 septembre 2023 à 10h35] La Coupe du monde de rugby débute ce vendredi 8 septembre. C'est définitivement l'événement sportif de la rentrée, et de l'année en France. Jusqu'au 28 octobre, les matchs rythmeront l'actualité avec plusieurs rencontres programmées au Stade de France, à Bordeaux, à Lille, à Lyon, à Marseille, à Nantes, à Nice, à Saint-Etienne et à Toulouse.

Mais l'événement sportif est également à suivre à la télévision pour tous les amateurs de ballon ovale qui n'ont pas pu acheter un billet. La coupe du monde de rugby 2023 est diffusée dans l'après-midi ou en soirée, sur les chaînes du groupe TF1, France 2/France 3 et M6. Plus bas, on vous récapitule le programme et toutes les informations à connaître sur la diffusion télévisée du tournoi. Pour en savoir lus sur l'événement sportif, cliquez sur l'article ci-dessous.

La Coupe du monde de rugby est l'événement sportif de la fin d'année 2023 en France et à travers le monde. La compétition débute le vendredi 8 septembre 2023 avec une rencontre entre la France et la Nouvelle-Zélande. Il s'achèvera avec la diffusion, le samedi 28 octobre, de la finale. A noter également qu'aucun match n'aura lieu les lundis et mardi durant l'intégralité de l'événement.

A quelle heure ont lieu les matchs de la Coupe du monde de rugby ?

La Coupe du monde de rugby se déroule en France en 2023. Très pratique pour les téléspectateurs français, qui n'auront pas à s'encombrer d'un potentiel décalage horaire pour suivre les matchs durant toute la durée de la compétition. Les rencontres débutent dans l'après-midi, avec la plupart des matchs programmés pour 17h45 ou 21h en fonction des têtes d'affiche.

Quelles chaînes diffusent la Coupe du monde de rugby ?

La Coupe du monde de rugby est l'événement à ne pas rater en cette fin d'année 2023. L'événement, qui se déroule dans plusieurs stades aux quatre coins de la France, est évidemment à suivre à la télévision. Les principaux groupes du petit écran se partagent la diffusion : la plupart des matchs sont à suivre sur TF1, avec quelques exceptions puisque France Télévision et M6 se partagent le reste des rencontres.

Le programme complet de la Coupe du monde de rugby

Vendredi 8 septembre : France - Nouvelle Zélande (21h sur TF1)

Samedi 9 septembre :

Italie - Namibie (13h sur M6)

Irlande - Roumanie (15h30 sur M6)

Australie - Géorgie (18h sur M6)

Angleterre - Argentine (21h sur TF1)

Dimanche 10 septembre :

Japon - Chili (13h sur France 3 puis France 2)

Afrique du Sud - Écosse (17h45 sur France 2)

Pays de Galles - Fidji (21h sur TF1)

Jeudi 14 septembre : France - Uruguay (21h sur TF1)

Vendredi 15 septembre : Nouvelle-Zélande - Namibie (21h sur TF1)

Samedi 16 septembre :

Samoa - Chili (15h sur M6)

Pays de Galles - Portugal (17h45 sur M6)

Irlande - Tonga (21h sur TF1)

Dimanche 17 septembre :

Afrique du Sud - Roumanie (15h sur France 2)

Australie - Fidji (17h45 sur France 2)

Angleterre - Japon (21h sur TF1)

Mercredi 20 septembre : Italie - Uruguay (17h45 sur M6)

Jeudi 21 septembre : France - Namibie (21h sur TF1)

Vendredi 22 septembre : Argentine - Samoa (17h45 sur M6)

Samedi 23 septembre :

Géorgie - Portugal (14h sur M6)

Angleterre - Chili (17h45 sur M6)

Afrique du Sud - Irlande (21h sur TF1)

Dimanche 24 septembre :

Écosse - Tonga (17h45 sur France 2)

Pays de Galles - Australie (21h sur TF1)

Mercredi 27 septembre : Uruguay - Namibie (17h45 sur M6)

Jeudi 28 septembre : Japon - Samoa (21h sur M6)

Vendredi 29 septembre : Nouvelle-Zélande - Italie (21h sur TF1)

Samedi 30 septembre :

Argentine - Chili (15h sur M6)

Fidji - Géorgie (17h45 sur M6)

Écosse - Roumanie (21h sur M6)

Dimanche 1er octobre :

Australie - Portugal (17h45 sur France 2)

Afrique du Sud - Tonga (21h sur TF1)

Jeudi 5 octobre : Nouvelle-Zélande - Uruguay (21h sur TF1)

Vendredi 6 octobre : France - Italie (21h sur TF1)

Samedi 7 octobre :

Pays de Galles - Géorgie (15h sur France 2)

Angleterre - Samoa (17h45 sur France 2)

Irlande - Écosse (21h sur TF1)

Dimanche 8 octobre :

Japon - Argentine (13h sur M6)

Tonga - Roumanie (17h45 sur M6)

Fidji - Portugal (21h sur M6)

Samedi 14 octobre :

Quart de finale 1 : 1er Poule C - 2e Poule D (17h France TV ou M6)

Quart de finale 2 : 1er Poule B - 2e Poule A (21h sur TF1)

Dimanche 15 octobre :

Quart de finale 3 : 1er Poule D - 2e Poule C (17h France TV ou M6)

Quart de finale 4 : 1er Poule A - 2e Poule B (21h sur TF1)

Vendredi 20 octobre : Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 - Vainqueur quart de finale 2 (21h sur TF1)

Samedi 21 octobre : Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 3 - Vainqueur quart de finale 3 (21h sur TF1)

Vendredi 27 octobre : Finale pour la troisième place (21h sur TF1)

Samedi 28 octobre : Finale de la Coupe du monde (21h sur TF1)