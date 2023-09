"Il fallait que ça marche à la baguette" : Mercotte (Le Meilleur Pâtissier) se confie sur sa relation aux enfants

Juge intransigeante du "Meilleur Pâtissier", Mercotte s'est confié au micro de Télé-Loisirs sur sa vie de famille

Elle est très loin d'être une mamie gâteau. Depuis 2012, Mercotte officie comme un juge sévère et intransigeante dans "Le Meilleur Pâtissier" aux côtés de Cyril Lignac. Alors que M6 diffuse un nouvel épisode de son concours de pâtisserie ce mercredi 20 septembre à 21h10, la critique culinaire s'est confiée auprès de Télé-Loisirs sur sa relation à ses enfants.

Tout d'abord, Mercotte a confirmé bien s'entendre avec Cyril Lignac, son "cinquième fils" avec qui elle est très proche et reste en contact, même en dehors du tournage. Dans la suite de l'entretien, elle révèle avoir eu quatre enfants après son mariage, "car je me suis dit que j'allais m'enquiquiner pendant 10 ans et après j'allais pouvoir vivre ma vie. Cela dit, je les ai fait pour eux et pas pour moi."

"Je les ai élevés sévèrement"

Parfois sévère avec les candidats de l'émission de M6, la jurée du Meilleur Pâtissier a ainsi confié ne pas avoir toujours été tendre avec ses progénitures : "Comme je n'ai pas eu de mère, je n'ai pas su reproduire, donc je ne suis pas très tactile et les ai élevés sévèrement. Il fallait que ça marche à la baguette."

Mercotte ajoute également que ce qui était important pour elle en tant que mère, c'était de "leur donner le sens du mot travail". "Je leur ai appris que tout ne tombe pas tout rôti dans la bouche. Ils ont même travaillé pour gagner leur argent de poche." Depuis, ses enfants lui ont donné dix petits-enfants, et cette amoureuse de gastronomie a formé tout le monde à sa passion culinaire !