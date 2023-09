L'amour est dans le pré sur M6 : venue pour Patrice, une prétendante craque pour un autre candidat

Dans L'amour est dans le pré ce lundi 25 septembre 2023, une prétendante de Patrice va craquer pour un autre agriculteur. Du jamais vu dans l'émission de M6.

Même après 18 saisons, "L'amour est dans le pré" continue de nous surprendre. Dans l'épisode 6 diffusé ce lundi 25 septembre sur M6 et déjà disponible sur 6play, les téléspectateurs vont se retrouver devant une situation totalement inédite. Ce soir, les fidèles de l'émission de dating de la Six vont pouvoir suivre le séjour à la ferme de Patrice. Cet éleveur de 39 ans hémiplégique a invité chez lui deux prétendantes : Justine et Véronique.

Et ce n'est pas la seule personne qui sera présente chez Patrice ce soir. L'agriculteur a décidé d'inviter chez lui Charles, l'un des autres candidats de cette saison 18 de "L'amour est dans le pré". Pour rappel, l'éleveur-céréalier de 43 ans n'avait pas reçu les courriers qui lui étaient adressés, puisque ses deux prétendantes n'avaient pas laissé leurs coordonnées avec leurs lettres. Charles n'a donc jamais pu aller au-delà de la diffusion de son portrait.

Patrice a déjà une préférence

Ce lundi dans L'amour est dans le pré, Patrice invite Charles à une soirée karaoké avec ses deux prétendantes, nous apprend Télé Star. Et, devant les caméras de M6, il semblerait qu'il y ait du rapprochement dans l'air avec l'une des prétendantes de Patrice, Véronique. Charles est en effet convaincu que "peut-être, je lui plais beaucoup".

Mais hors de question d'agir sur ce potentiel coup de coeur... pour le moment : "si je suis arrivé chez Patrice, c'est pour faire la fête, pas pour regarder ses prétendantes. C'est inconcevable de se rapprocher avec ses prétendantes, ce sont ses prétendantes". A l'inverse, Patrice s'est rapproché au cours de la soirée de Justine, qui a sa préférence pour le moment. Cette affaire va-t-elle bien se terminer et faire deux couples heureux ? Affaire à suivre !