"Les yeux grands fermés" sur TF1 : faut-il voir ce téléfilm qui brise le tabou sur l'inceste ?

"Les yeux grands fermés" est un téléfilm diffusé sur TF1 ce lundi 2 octobre à 21h10. Ce dernier dénonce les violences sexuelles faites aux enfants.

C'est une soirée lourde mais immanquable qui s'annonce pour les téléspectateurs de TF1. La première chaîne diffuse ce lundi 2 octobre à 21h10 "Les yeux grands fermés". Porté par Muriel Robin et Guillaume Labbé, ce téléfilm explore la difficile question de l'inceste et des violences faites aux enfants.

L'actrice et humoriste incarne une grand-mère alertée par le mal-être de son petit-fils. Une question se pose alors : et si son père abusait de lui ? Il est rare de voir, à une heure de grande écoute sur l'une des chaînes principales de la TNT, des programmes qui abordent un sujet aussi douloureux et tabou dans la société. Emilie Marsollat, qui a elle-même été confrontée à la question de l'abus sur son propre enfant (mais pas dans le cadre d'un inceste explique-t-elle au Parisien), a signé le scénario.

L'avis des critiques sur "Les yeux grands fermés"

Les avis sont partagés sur le téléfilm de TF1. Tous les médias saluent le choix de diffuser un pareil téléfilm à heure de grande écoute. Allociné qualifie cette production de "fiction coup de poing" "d'utilité publique qui pourra peut-être permettre une prise de conscience". Pour Sud Ouest, "Les yeux grands fermés" possède "de nombreux atouts", à commencer par "un scénario subtil, intelligent écrit par Emilie Marsollat et servi par une distribution de qualité". "'Les yeux grands fermés' aborde le sujet de l'inceste sans jamais tomber dans le pathos", conclut le média régional.

Pour autant, selon Télé Loisirs, "Les yeux grands fermés" reste empli de défauts d'écriture, "émaillé tantôt de maladresses et tantôt de facilités", un avis partagé par Allociné qui déplore que le scénario soit "parfois très scolaire et manque de subtilité". La force du film, selon le média spécialisé, réside dans ses "comédiens, chargés en émotions sincères et évoluant sur une ligne de crête dont ils ne chutent pas". Mention spéciale est faite à Guillaume Labbé, qui "livre une performance solide et complexe".

La diffusion des "Yeux grands fermés" est suivie à 23h05 du documentaire "Ne le dis à personne, leur combat contre l'inceste", qui suit une enquête et le procès d'un homme accusé d'inceste.