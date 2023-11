Star Academy : après l'élimination de Louis, il y a un gros changement cette semaine

Suite à l'élimination de Louis, une nouvelle semaine débute au château de la Star Academy. Mais les téléspectateurs doivent se préparer à un gros changement.

Une nouvelle semaine débute au château de Dammarie-les-Lys. Ce samedi 11 novembre, le premier candidat de la promotion 2023 a quitté La Star Academy. Au terme du vote du public et du vote des autres élèves, c'est finalement Louis qui a quitté le concours en premier. Djebril (sauvé par les élèves) et Margot (sauvée par le public), également en danger cette semaine, ont pu reprendre le chemin de l'école de chant et de danse.

Les académiciens n'ont cependant pas eu beaucoup de temps pour se remettre d'une telle émotion, puisqu'ils ont rejoint le château dans la foulée et ont dû se préparer à une surprise de taille : cette semaine, les évaluations et le prime sont avancées d'une journée.

Le calendrier de diffusion bouleversé à la dernière minute

En conséquences, les 12 candidats encore en compétition passent leur évaluation ce lundi, ce qui fait qu'ils ont moins de 24 heures pour s'entraîner et préparer une prestation qui bluffera les professeurs.

Les téléspectateurs découvriront ce moment dans la quotidienne du mardi 13 novembre, en même temps que le nom du candidat éliminé. Le prime aura lieu, lui, ce vendredi 17 novembre 2023.

Une raison sportive derrière ce changement

Que les fidèles de la Star Academy se rassurent, il s'agit là d'un changement de calendrier exceptionnel qui ne devrait pas se répercuter la semaine suivante.

En effet, ce samedi 18 novembre, a lieu le match de football entre la France et Gibraltar pour les qualifications au championnat d'Europe. Cette rencontre est diffusée sur TF1, forçant le décalage d'une journée du prime de la Star Academy.