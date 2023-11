Star Academy : qui sont les candidats en danger pour le prochain prime ?

De nouvelles évaluations ont eu lieu dans la Star Academy ce mercredi 22 novembre. Deux binômes ont été nommés dans le cadre des destins liés.

Comme chaque mercredi, les fidèles de la quotidienne de la Star Academy ont pu découvrir les évaluations des élèves encore en compétition. Les candidats ont dû se soumettre à la redoutable règle des destins liés : ils ont ainsi passer leurs évaluations en duo, et les binômes risquant l'élimination joueront leur place en duo également lors du prime samedi soir.

Le corps professoral a décidé de nommer quatre candidats au terme des évaluations de ce mercredi 22 novembre 2023 : Clara-Julien et Héléna-Marie Maud. L'un de ces binômes quittera donc le château au terme du prime samedi.

Vous pouvez dès à présent voter pour le duo de la Star Academy que vous souhaitez sauver par téléphone (au 34 80) ou par SMS (au 71 500). Pour sauver Clara et Julien tapez le 1, pour repêcher Héléna et Marie-Maud tapez 2.

Le récap des évaluations

Ce sont les deux binômes qui ont le moins convaincus les professeurs. Pour ce qui est de Marie-Maud et Héléna, Michael Goldman estime que la première a porté le duo, et Adeline Toniutti a reproché à la seconde "ses problèmes de justesse et de rythme".

Idem pour Clara et Julien : "Je m'attendais à un truc grandiose, mais pour moi il y a eu un excès de confiance, ils n'étaient pas assez ensemble" juge Pierre de Brauer. Michael Goldman aussi s'est dit "déçu", ayant "presque un peu subi" et n'ayant "pas trouvé ça extraordinaire".

Les évaluations ont permis de mettre en lumière certains talents qui n'avaient pas encore eu l'occasion de se dévoiler lors des quotidiennes et des primes.

C'est le cas de Margot et Victorien qui ont séduit les professeurs, et notamment Michael Goldman qui s'est dit "attrapé" par "cette évaluation réussie", malgré des faussetés. Adeline Toniutti, elle, a voulu saluer leur "grande progression".

Djebril et Leni, eux, étaient "le coup de cœur" de Pierre de Brauer, qui a jugé le duo "tout en humilité et tout en sincérité", quand Malika Benjelloun a trouvé leur évaluation "super" et pleine "d'émotion".

Candice et Pierre, que les internautes soupçonnent d'être secrètement en couple, et ont divisé le corps professoral. Cécile Chaduteau, elle, a déploré que Candice se soit "recroquevillée à nouveau", tout comme sa danse qui était "très inégale". A l'inverse, Michael Goldman estime qu'"ils l'ont "embarqué complet" et que "le duo a marché".

Rappelons également qu'Axel était le seul candidat à ne pas avoir passé les évaluations cette semaine : il s'était en effet hissé à la première place du classement, remportant non seulement l'immunité pour cette semaine mais aussi le droit de partager la scène avec la troupe du Roi Lion.