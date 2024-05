Mask Singer : Hamster, Hippopotame, Epouvantail... La liste complète des indices et pronostics !

Mask Singer 2024 est lancé ce vendredi 3 mai sur TF1. Depuis plusieurs semaines, la production a fait monter la sauce en dévoilant une série d'indices au compte gouttes sur les costumes de la saison 6...

15:37 - Mask Singer est de retour sur TF1 ce vendredi ! On adore ou on déteste. Mask Singer est de retour ce vendredi, à partir de 21h10 sur TF1. Le grand show, qui camoufle des stars dans d'étranges costumes parfois aussi criards que leur façons de chanter, va débuter avec la la clé une enquête pour découvrir une vingtaine de personnalités au total. Suivez la 6e saison et découvrez tous les indices avec nous en direct.

Mask Singer 2024 devrait voir défiler une vingtaine de candidats masqués cette saison. La production a dévoilé dès le début de la saison une liste de douze costumes initiaux, chacun porteur de mystère et d'originalité :

Le Cornichon

L'Épouvantail

Le Hamster

Le Léopard

L'Hippopotame

La Perle

La Libellule

La Main

Le Robot Lapin

La Perruque

Le Lémurien

La Geisha Samouraï

Pour cette nouvelle édition de Mask Singer, TF1 a annoncé des stars au pedigree impressionnant, certaines ayant reçu des distinctions telles que les Grammy Awards, les Brit Awards, ou encore, dans un tout autre genre, la Légion d'honneur. La production a aussi promis des participants qui cumulent plus de 70 millions de disques vendus et des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde.

En plus des compétiteurs réguliers de Mask Singer, la saison 2024 est agrémentée par la présence de deux stars internationales hors compétition, chacune bénéficiant d'une soirée distincte. De plus, un nouveau twist anime cette séquence de Mask Singer : une personnalité tva tenter de s'infiltrer dans le jeu en cours de saison pour rejoindre la compétition, créant un élément de surprise et d'intrigue supplémentaire.

Depuis des semaines et avant même le lancement de Mask Singer, les pronostics vont bon train, savamment entretenus par une communication ciselée, avec des indices dispersés ici et là sur les réseaux sociaux, dans des médias triés sur le volet et évidemment dans les primes. Qui se cache derrière le majestueux costume de la Geisha Samouraï ou de l'amusant Hamster ? Voici les indices que nous avons pu glaner et les pronostics des internautes.

L'épouvantail

"Je connais bien Sandrine Kiberlain".

Les pronostics : Max Boublil, Gaëtan Roussel, Edouard Baer, Vincent Lindon, Jenifer, Élodie Frégé ou Sheryfa Luna.

L'hippopotame

Elle a appelé son personnage "Rosy"

La star a l'habitude de la scène. Ça ne lui fait pas peur. Elle a fait de la danse classique plus jeune

On l'a déjà vue dans un concours de beauté

Elle est née au bord de l'eau et ne se sent bien que dedans !

Elle a été sacrée reine dans son domaine

Ella a fait une apparition dans DALS cette saison

Les pronostics : Yaniss Marshall, Camille Lacourt, Teddy Riner, Bixente Lizarazu, Cécile Chaduteau, Marie-Agnes Gillot, Marie-Claude Pietragall, Jenifer, Alessandra Sublet, Jarry, ou Jeff Panacloc

Le léopard

Elle enregistre très souvent des émissions à la télé et à la radio

Ce n'est pas la première fois qu'on la voit dans un costume

Les pronostics : Diane Leyre, Isabelle Morini-Bosc, Karima Charni, Chimène Badi, Marianne James, Diane Layre, Sofia Essaidi, Hélène Segara, Priscilla Betti

Le cornichon

Sa maman l'a souvent appelée 'le Grand Cornichon'

Elle a une femme et des enfants$Elle a "pas mal d'expérience sur scène..."

Elle a été vue aux NRJ Music Awards

Elle connait tous les membres du jury

Elle totalise plus de 10 millions d'entrées au box-office

Elle est proche du chef Xavier Pincemin, vainqueur de Top Chef 2016

Les pronostics : Philippe Lacheau, Tarek Boudali ou Julien Arruti ou encore Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Vincent Desagnat, Redouane Bougheraba, Norbert Tarayre ou Mory Sacko.

Le hamster

Elle a déjà regardé Mask Singer

Elle ne ressemble pas au hamsetr "avec ses petites jambes, ses petits pieds et ses petits bras"

Elle n'est pas une star de série télé

Elle n'a pas l'habitude de se déguiser et de chanter en public

Elle redoute particulièrement Laurent Ruquier

Elle fait partie de notre quotidien depuis longtemps et on connait très bien sa voix

Les pronostics : Jacques Legros, Philippe Etchebest, Laurent Mariotte, Brigitte lecordier, Dominique Duforest, Jean-Paul Rouve, Bruno Solo, Stomy Bugsy, Christophe Beaugrand, Nagui, J.L Reichmann ou Yann Bartès ?

La Geishamouraï

Elle a commencé sa carrière en France avant de partir outre-Atlantique

Son costume serait trompeur et cela pourrait bien être un homme

Les pronostics : M Pokora, Florent Mothe, Marion Cotillard, Zaz, Vanessa Paradis, Joyce Jonathan ou Garou.

Le Lémurien

Elle a une légion d'honneur à son actif

Le Lémurien n'a pas fini de nous impressionner

Les pronostics : Sheila, Gérard Jugnot, Glenn Viel, Thierry Ardisson, Christian Clavier, Pierre Hermé, Frédéric Michalak, Arthur (l'animateur) ou Yannick Noah

La libellule

Nous sommes des millions à scruter ses faits et gestes

Les pronostics : Iris Mittenaere Fauve Hautot, Elodie Frégé, une candidate de la Star academy

Un autre costume particulier a aussi été prévu pour intriguer encore un peu plus les fans : un costume mystère que les jurés et les téléspectateurs doivent découvrir. En guise de premier indice, la production a donné, avant le lancement de la saison, cinq mots à retrouver dans une grille : champignon, ami, grain, chaleur et papillon. Un deuxième indice prenant la forme d'une vidéo a indiqué que le personnage du costume mystère aimait particulièrement le blanc, que sa région favorite était l'Amérique du Sud, qu'il correspond à toutes les saisons et que sa saveur est "sucré salé".

Les indices iraient dans le sens d'un costume de pop-corn, selon de nombreux internautes qui ont fait montre de déduction sur les réseaux sociaux. Mais qui serait alors la star internationale cachée sous le costume mystère ? Les noms de l'ancien rugbyman Serge Blanco, de la chanteuse colombienne Shakira ou du chef cuisinier Juan Arbelaez sont déjà sur toutes les lèvres. On pense aussi à Bigflo et Oli, d'origine argentine...