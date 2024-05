Pékin Express : spoiler, il n'y a qu'un seul binôme gagnant dans cette saison 2024

La finale de Pékin Express est diffusée ce samedi soir sur M6. L'épilogue d'une saison lors de laquelle un duo aura crevé l'écran...

La finale de Pékin Express, "sur les traces du tigre d'or", est diffusée ce samedi soir sur M6. Deux équipes se disputeront le titre ultime dans les ruelles chargées d'histoire de Hanoï : le coiffeur et sa cliente, Romain et Laura, ainsi que les "collègues corses" Patricia et Jessica. Mais un binôme va cruellement manquer à cette finale : Ryad et Louison qui était le "binôme d'inconnus" de Pékin Express cette année, et surtout le duo archi-favori du public.

Ryad et Louison étaient en effet les chouchous de cette saison 2024 de Pékin Express. Ils auront même fait l'unanimité au début de l'aventure, malgré leurs différences apparentes qui auront fini par se transformer en une complémentarité remarquable. Associer un coach sportif marseillais bodybuildé à un jeune rêveur, festif et un peu gauche, aura sans doute été l'idée de génie des producteurs du jeu d'aventure. Une rencontre fortuite qui aura fait de Ryad et Louison les figures emblématiques de la dix-huitième saison.

Une confrontation aurait pu ternir leur image dans Pékin Express : celle qui s'est installée avec Patricia et Jessica dès la fin du mois de février. Le 29 février en effet, les deux "collègues corses" avaient été éliminées aux portes de la Malaisie par le binôme d'inconnus, qui semblait alors parfaitement imbattable. Et ce sont Ryad et Louison qui avaient eux-mêmes décidé de les affronter, comme le veut la règle du jeu.

Une relation compliquée avec Patricia et Jessica

"À la dernière étape, Ryad nous avait promis qu'il ne nous choisirait jamais pour le duel final car il avait des amis corses", ont pourtant assuré les deux candidates, abasourdies par le choix du binôme avec lequel les affinités étaient devenues très fortes. Le duel aura fait l'effet d'une trahison et va agir comme un rupture dans cette saison. Jessica révélera plus tard que Louison lui avait même confié que "c'était son plus gros regret de l'aventure".

Patricia et Jessica seront finalement repêchées par miracle par la production deux semaines plus tard, le 21 mars, après l'abandon du duo Myriam et Patrick. De quoi donner lieu à un autre accrochage avec Ryad et Louison, en avril et en demi-finale ! Et cette fois, c'est le binôme corse qui va s'imposer et éliminer le duo de choc, au grand dam du public. De quoi terrasser Louison, effondré devant les caméras, mais aussi donner lieu à des commentaires acerbes de Jessica sur le comportement de Ryad.

"Il a fait peur au chauffeur pour nous empêcher de prendre la voiture et il l'a fait deux fois", s'est insurgée la candidate, déjà échaudée par sa mésaventure de février. "Qu'on soit dans un jeu, OK, mais ça manque de fair-play […]. On doit tous se respecter et, pour moi, c'est de l'antijeu", avait même lancé la candidate dans une interview à Télé-Loisirs. "Jamais de la vie on n'aurait pu faire un coup pareil !", avait aussi réagi Patricia.

Des explications et des retrouvailles chaleureuses

Ryad s'est depuis expliqué sur ces coups bas aux autres candidats. "Je m'en souviens comme si c'était hier. Louison me disait de rester discret mais moi, j'avais le sang chaud, il y avait une place en demi-finale en jeu", a-t-il expliqué récemment à 20 Minutes. "J'ai voulu jouer la carte de la déstabilisation, à la marseillaise. Si c'était à refaire, je le referai, je n'ai aucun regret", s'amuse même l'ancien candidat.

Si les bisbilles entre les deux binômes ont été marquantes, les quatre candidats semblent avoir depuis gardé de bonnes relations. Jessica et Patricia ont "pu discuter" avec le Marseillais à l'issue de l'aventure et ont assuré que les choses étaient rentrées dans l'ordre. A la mi-avril avril, le quatuor postait même des photos de retrouvailles plus que cordiales sur Instagram. "La grande famille de Pékin Express dépasse les frontières du jeu", notait Jessica, quand Patricia faisait une déclaration à Louison : "tu es simplement génial ! On t'aime, mon petit !"

On aura beau pointer encore et encore du doigt leur filouterie et leurs entourloupes, Ryad et Louison sont, en vérité, les seuls vrais gagnants de Pékin Express 2024. Le duo aura participé à six duels finaux sur sept, un record. Il aura surtout marqué les esprits par sa complicité, sa bonne humeur, ses fous rires et offert le spectacle d'une superbe amitié naissante. La déferlante de messages de regrets et de remerciements lors de leur élimination en est la meilleure preuve. "Cet amour de tous les Français, pour moi, c'est la plus grande des victoires", concluait Ryad, toujours dans 20 Minutes, quand Louison donnait une lueur d'espoir aux fans : " Qui sait, peut-être qu'un jour Pékin Express nous rappellera, on ne sait pas…"