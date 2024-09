Ces 20 séductrices proches de la soixantaine sont prêtes à tout pour s'emparer d'un homme riche

Anabella, 63 ans, commerçante retraitée

Originaire du Portugal, Anabella n'a pas sa langue dans sa poche et souhaite laisser une trace de son passage dans l'émission. Et elle ne veut plus se tromper sur la personne avec qui elle souhaite partager son quotidien. C'est un amour sincère et vrai – ou rien.