Meurtres sur la Côte bleue : Jean-Pierre Foucault a vite regretté de faire l'acteur, "je me suis rendu compte que..."

Jean-Pierre Foucault relève un nouveau défi en endossant le rôle d'acteur dans la collection "Meurtres à...". Une expérience qui l'a poussé hors de sa zone de confort.

À 76 ans, Jean-Pierre Foucault n'a pas fini de surprendre son public. L'animateur, qui a bâti sa carrière sur l'animation d'émissions cultes comme Sacrée soirée, Qui veut gagner des millions ? ou Miss France, s'est lancé un nouveau défi. Ce samedi 12 octobre, les téléspectateurs de France 3 vont pouvoir découvrir le vénérable parrain du PAF sous un jour inédit, dans la peau d'un personnage de de fiction.

Jean-Pierre Foucault incarne en effet le personnage central d'un nouvel opus de la collection Meurtres à... sur la troisième chaîne. Un programme qui parsème nos baux paysages de France de cadavres depuis plus de dix ans, sous le regard bienveillant (et sans doute intéressé) des offices de tourisme, heureux de voir leur région mise à l'honneur.

Que raconte Meurtres sur la Côte Bleue ?

Meurtres sur la Côte Bleue raconte l'histoire d'une jeune inspectrice de police, qui a choisi d'être détachée temporairement en Provence afin de se rapprocher de sa mère, qu'elle pense inconsolable depuis la mort de son père. Elle se retrouve à enquêter en binôme avec Lino Perrin, capitaine bonhomme qui l'a connue quand elle était enfant, sur l'assassinat d'un entrepreneur en BTP, poussé du haut d'un viaduc.

C'est là que Jean-Pierre Foucault intervient. Il incarne Marc Valenci, architecte du Patrimoine et principal témoin du meurtre. Chloé va rapidement découvrir que Marc est aussi l'amoureux de sa mère et qu'il en sait bien plus qu'il ne veut bien le dire au sujet de ce premier mort, bientôt suivi d'un second. Que cache Marc ? Est-il coupable ou protège-t-il son fils, le beau Diego, auquel Chloé n'est pas indifférente ?

"Mais qu'est-ce qui t'a pris de dire oui ?"

Le défi de cette fiction policière, avec un rôle aux accents dramatiques, est de taille pour celui qui n'avait jusqu'ici jamais joué la comédie. De quoi avoir quelques appréhension. "J'ai hésité avant de donner mon accord", a confié Jean-Pierre Foucault dans les colonnes de Télé 7 Jours. Mais c'est justement ce goût du challenge et de la nouveauté qui a convaincu l'animateur d'accepter ce rôle, en plus de son attachement à sa région de coeur, la Provence, où il vit la majeure partie de l'année.

Sur le tournage, le présentateur a tout de même assez vite déchanté en réalisant l'ampleur de la tâche. Habitué à animer en étant lui-même face caméra, il a dû apprendre à composer un personnage sous la direction de la réalisatrice Marjolaine de Lecluse. Une mission bien plus ardue et exigeante qu'on pourrait croire, admet la star du PAF. Et d'ajouter, avec son sens de la formule : "Même après, j'ai pensé : 'Mais qu'est-ce qui t'a pris de dire oui ?' Je me suis rendu compte que c'était extrêmement compliqué d'interpréter un personnage, d'autant que la réalisatrice, Marjolaine de Lecluse, était assez exigeante…"

Reste désormais à savoir si la mission a été remplie avec succès et si Jean-Pierre Foucault arrive mieux que d'autres à se mettre dans le costume d'un véritable acteur, en évitant de sombrer avec lui dans le ridicule.