Master crimes, saison 2 : Muriel Robin et sa compagne Anne Le Nen de retour au milieu de psychotiques et survivalistes

La série Master crimes, avec le couple Muriel Robin et Anne Le Nen, revient pour une deuxième saison sur TF1...

La saison 2 de Master crimes a été programmée à compter du jeudi 17 octobre sur TF1, a annoncé la première chaîne quelques semaines avant sa diffusion. Cette série met en scène le duo formé par Muriel Robin et Anne Le Nen, compagnes à la ville comme à l'écran, dans la peau d'une professeure de criminologie à l'université et d'une capitaine de police qui unissent leurs forces pour résoudre des enquêtes. La première saison de Master crimes avait été un franc succès l'an dernier sur TF1, avec 4,3 millions de téléspectateurs en moyenne. Pour le lancement de la saison 2, TF1 propose deux épisodes inédits aux ambiances bien différentes mais toujours aussi lugubres.

Dans "No Body's Perfect", l'écrivaine Louise Arbus (Muriel Robin) et la capitaine Barbara Delandre (Anne Le Nen) se rendent dans un atelier de peinture consacré à la thérapie par l'art. Là bas, un homme, a été retrouvé littéralement suspendu dans une position semblable à celle du Penseur de Rodin. Rapidement, l'enquête se focalise sur les participantes de l'atelier, quatre femmes qui souffrent de troubles psychologiques, conséquences de traumatismes qu'elles ont subis. Pour se protéger du monde extérieur, elles ont pris l'habitude de mentir, de se camoufler. Leur véritable personnalité, elles, ne l'expriment qu'à travers l'art. Sils veulent découvrir laquelle est la coupable, Louise et les étudiants vont devoir analyser les oeuvres de chacune.

Le fil rouge de Master crimes maintenu

Dans le second épisode de Master crimes, c'est une communauté de survivalistes qui sert cette fois de décor, non loin de laquelle le corps d'un jeune homme a été retrouvé. Persuadés que la société va bientôt s'effondrer, ces gens se préparent à vivre en autonomie totale, déconnectés du monde moderne. Méfiants et aux abois, ils voient d'un mauvais oeil toute tentative d'intrusion de l'extérieur dans leur petit univers. Pour enquêter, Louise et les étudiants vont devoir parvenir à infiltrer la communauté et adopter leur mode de vie pour se rapprocher d'eux au plus près. Ils découvriront alors que sous le vernis de l'utopie, se cache une réalité beaucoup plus noire.

La série policière, qui a mis sur grand écran Muriel Robin et sa compagne Anne Le Nen, en couple à la ville, plonge donc les deux personnages principaux dans des univers sombres et hostiles. En parallèle de ces intrigues, on retrouve le fil rouge de Master crimes : dans l'espoir de réparer son erreur, Louise va enquêter sur Capac. Elle voudrait permettre à Delaunay de sortir de prison et à Mia de retrouver sa mère. Mais la jeune étudiante se mêle aussi de cette investigation, se mettant ainsi en danger... De quoi tenir en haleine les téléspectateurs férus d'intrigues policières teintées de frissons.

Muriel Robin et Anne Le Nen en "symbiose"

Master Crimes s'était imposée comme la série française la plus regardée en 2023 sur TF1. La chaîne mise gros sur cette deuxième saison, espérant réitérer ce succès, portée par le charisme et la popularité intacte du couple formé par Muriel Robin et Anne Le Nen, qui semble être la véritable clé de voûte de cette série policière pas comme les autres. Un programme qui a médiatisé leur histoire d'amour, jusqu'alors resté dans l'ombre. Depuis le couple s'affiche en une de magazines comme sur les réseaux sociaux. En septembre Muriel Robin lui a même fait une belle déclaration à Anne Le Nen sur Instagram, la considérant comme "la femme la plus aimée du monde".

Les deux actrices, en couple depuis 18 ans (elles se sont rencontrées en 2006, se sont pacsées en 2009 et mariées en 2021), avouent partager une grande complicité et une "symbiose créative" précieuse pour porter cette série ensemble, malgré leur écart d'âge (elles ont 16 ans de différence). Dans un entretien à Télé Magazine, elles ont évoqué leur admiration mutuelle et leur refus de la moindre séparation. "On s'épate aussi réciproquement. Ça nous donne des ailes", a lâché Anne Le Nen, quand Muriel Robin a assuré qu'elle refuserait "de partir quatre mois, même pour tourner le plus grand film".

"Ce qu'on fait ensemble est plus important", affirme l'humoriste et comédienne qui a entretenu des relations complexe avec le monde du grand écran. "Plus je vois Anne, mieux je me porte. J'aurai 70 ans l'année prochaine", dit encore Muriel Robin assurant que sa "richesse, c'est la santé et l'amour".