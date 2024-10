Sur la dalle : que raconte (et que vaut) le téléfilm adapté du roman de Fred Vargas, avec Yvan Attal et Corinne Masiero ?

France 2 a programmé le lundi 21 octobre le téléfilm "Sur la Dalle", une adaptation du dernier polar de Fred Vargas. Une œuvre ambitieuse avec quelques bémols...

Six ans après son précédent opus, Fred Vargas publiait en mai 2023 Sur la dalle (Flammarion), nouveau roman policier mettant en scène son enquêteur fétiche, le commissaire Adamsberg. Quelques mois seulement après sa sortie en librairie, le roman a déjà fait l'objet d'une adaptation télévisée, qui a été programmée lundi 21 octobre sur France 2.

Le téléfilm en deux parties de 90 minutes est réalisé par Josée Dayan, une habituée des adaptations des polars de Fred Vargas, ayant déjà signé "Pars vite et reviens tard" (2007) et "Un lieu incertain" (2008). Au casting, c'est Yvan Attal qui prend la succession de Jean-Hugues Anglade, écarté dans le rôle principal du commissaire Adamsberg, entouré de Sylvie Testud, Virginie Ledoyen, mais aussi d'une habituée des productions de Josée Dayan : une certaine Corinne Masiero, la populaire Capitaine Marleau de France 3, ici dans la peau d'un personnage secondaire.

Que raconte Sur la dalle ?

L'intrigue nous emmène en Bretagne, terre des dolmens et de Chateaubriand. Le fantasque commissaire parisien Adamsberg vient y prêter main forte à son homologue breton, Franck Mathieu, afin de mettre un terme aux agissements d'un mystérieux tueur en série. Ce dernier semble marcher dans les pas d'un étrange fantôme qui ravive d'antiques légendes locales autour de Combourg, le fief de l'écrivain Chateaubriand.

Comme à son habitude, Adamsberg peut compter sur son flair légendaire et son esprit de déduction hors norme, mais aussi sur sa fidèle équipe de policiers tous plus excentriques les uns que les autres. Leurs intuitions vont les mener sur la piste de Josselin, lointain descendant de Chateaubriand qui porte comme un fardeau sa troublante ressemblance avec son illustre aïeul.

Faut-il regarder Sur la dalle sur France 2 ?

Sur la dalle a été mis à disposition des abonnés à la plateforme France.tv quelques jours avant sa diffusion sur petit écran. Si le téléfilm, comme ses prédécesseurs, restitue parfaitement l'ambiance si particulière des romans de Fred Vargas, entre polar et conte fantastique, il peine cependant à retranscrire toute la saveur de l'œuvre originale. Le rythme s'avère parfois contemplatif, à l'image de ces innombrables scènes de ripaille entre les personnages. On finit par se demander si "la dalle" du titre ne fait pas plutôt référence à l'appétit gargantuesque des protagonistes qu'au dolmen sur lequel Adamsberg aime méditer, comme Le Parisien l'a fait remarquer dans une critique mitigée.

Il faut dire que le matériau de base était déjà en demi-teinte. A sa sortie en mai, le roman Sur la dalle avait reçu un accueil timide voire circonspect de la part de la critique. Si beaucoup saluaient les retrouvailles avec la plume malicieuse de Fred Vargas et son enquêteur fétiche, d'autres regrettaient une intrigue qui multipliait les détours et in fine tournait un peu en rond.

Néanmoins, l'adaptation télévisée signée Josée Dayan se laisse regarder. Les décors somptueux de la Bretagne et le casting impeccable, emmené par un Yvan Attal parfait en Adamsberg, permettent d'oublier les quelques longueurs. Les amateurs des polars de Fred Vargas y trouveront leur compte et devraient apprécier cette incursion inédite dans l'univers du commissaire le plus atypique du PAF. Pour les autres, Sur la dalle constitue une sympathique proposition pour occuper sa soirée, à défaut d'être un grand moment de télévision.