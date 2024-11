Je ne me laisserai plus faire : deux actrices qu'on adore réunies dans un film féroce et déjanté

PROGRAMME TV | ARTE - 20H55. "Je ne me laisserai plus faire" est une comédie noire et déjantée sur deux femmes paumées devenues vengeresses dans le Nord et son bassin minier. Bienvenue chez des Ch'tis féroces et impitoyables...

Je ne me laisserai plus faire, film de Gustave Kervern, programmé sur Arte ce vendredi 29 novembre, sera sans doute la curiosité de la semaine ou peut être de la fin d'année en termes de long-métrage. L'ancien Grolandais a lui même écrit le scénario qui suit les (més)aventures de Rosalie, une septuagénaire rebelle contrainte d'anticiper son expulsion d'un Ehpad, faute de moyens, après la mort de son fils unique. Elle décide alors de se lancer dans une cavale vengeresse contre tous ceux qui lui ont fait du mal.

Cette justicière des bourgs périphériques du Nord de la France, qui va trancher dans le vif (au sens propre comme au figuré) pour redresser les torts, est bientôt rejointe dans sa folle épopée par Linda, une douce femme de ménage avec qui elle s'est liée d'amitié. N'ayant elle aussi plus rien à perdre, Lynda décide à son tour d'entrer en guerre contre ses humiliateurs. Un duo de choc mollement traqué par un binôme de flics à la dérive...

Après avoir tourné son précédent film Effacer l'historique dans le bassin minier, Gustave Kervern a eu envie d'y revenir pour son nouveau projet. En est sorti un Bienvenue chez les Ch'tis en un peu plus féroce que sous l'oeil de Dany Boon. Une sorte de croisement entre Kill Bill et Thelma et Louise à la sauce grolandaise, promet la bande-annonce.

Un duo d'actrices aussi improbable que jubilatoire

Destiné uniquement à la télévision, Je ne me laisserai plus faire a tout de même été projeté en avant-première dans plusieurs cinémas du Nord, grâce notamment à la Cinémathèque du bassin minier. L'occasion pour le public local de découvrir comment leur région a été filmée et de repérer quelques têtes connues, comme celle de l'ancien président du RC Lens Gervais Martel, qui incarne avec panache un résident d'Ehpad en fauteuil roulant.

Yolande Moreau (Rosalie) et Laure Calamy (Lynda). © Les Films du Worso, via PhotoTélé

Le véritable atout de Je ne me laisserai plus faire est d'ailleurs son casting cinq étoiles. En tête d'affiche, un duo aussi improbable que jubilatoire : l'iconique Yolande Moreau, l'ancienne membre des Deschiens, actrice fétiche de Kervern et de son comparse Benoît Delépine, et la pétillante Laure Calamy, révélation de la série très parisienne Dix pour cent. La première, habituée des rôles d'antihéroïnes décalées voire borderline, excelle dans celui de cette vieillarde revancharde. La seconde, plus coutumière des comédies romantiques légères, se métamorphose en guerrière avec un plaisir contagieux. Leur alchimie fait des étincelles et dynamite le film.

Autour d'elles gravitent d'excellents seconds rôles, de Jonathan Cohen en beau-fils violent à Corinne Masiero en boulangère un peu énervée au volant, en passant par Marie Gillain en ex-compagne, ou par le duo Raphaël Quenard-Anna Mouglalis en flics dépassés. Ils apportent chacun leur grain de folie à cette comédie noire réjouissante et singulière, qui ne ressemble à aucune autre.