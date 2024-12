Les mystères du Clos des Lilas : inédit ou rediffusion sur France 3 le samedi 7 décembre ?

France 3 a programmé le téléfilm "Les mystères du Clos des Lilas" samedi 7 décembre 2024, avec Blandine Bellavoir et Fanny Cottençon dans les rôles principaux.

Les mystères du Clos des Lilas. C'est le choix de France 3 ce samedi 7 décembre 2024, pour tenter d'exister entre la Star Academy sur TF1 et une soirée spéciale pour la réouverture de Notre-Dame de Paris sur France 2. Le téléfilm, avec Blandine Bellavoir (Les Petits meurtres d'Agatha Christie, Fortune de France) et Fanny Cottençon (qu'on ne présente plus) dans les rôles principaux raconte l'histoire d'Anna Lidman, 35 ans, capitaine de gendarmerie et célibataire, qui se retrouve devant une affaire complexe : Mylène Kalbat, 60 ans, une pianiste concertiste de renommée internationale, est retrouvée morte dans sa maison de campagne, étouffée dans son sommeil.

La mère d'Anna, Catherine, 58 ans, journaliste, vient de débarquer de Paris pour un mois de vacances, et s'impose sur l'enquête pour faire un article. Dans Les mystères du Clos des Lilas, il faudra évidemment compter sur le fait Anna et sa mère ont une relation compliquée : Catherine est très envahissante, se mêle de tout et Anna ne sait pas y mettre des limites.

Critiquée par Télé 7 Jours comme une "comédie policière douce-amère qui vaut surtout pour son numéro de duettistes plein de drôlerie et de tendresse", Les mystères du Clos des Lilas, réalisé par Hacène Chouchaoui sur un scénario de Lorenzo Gabriele, met évidemment l'accent sur ce duo d'actrices aux profils subtils, au milieu d'autres visages connus du petit écran, de Piérick Tournier à Christopher Gendreau, en passant par Noémie Zeitoun, Thierry Rousset, Emmanuelle Bouaziz, Aurélie Konaté, Loïc Risser, Julie Dray, Laurent Secco, ou Marie-Christine Rousseau.

Mais alors que France 3 nous a souvent habitués à des rediffusions de Meurtres à..., s'agit-il d'un inédit ? Oui, pour une fois la chaîne a opté pour la nouveauté avec ce téléfilm. Les mystères du Clos des Lilas, a été tourné entre mai et juin dernier à Lyon et en est à sa première diffusion à la télévision.