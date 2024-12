Miss France 2025 : le test de culture générale n'est pas brillant, mais cette candidate a survolé un des exercices

Les notes du test de culture générale des candidates au concours Miss France 2025 montrent un niveau est très moyen. Mais une des candidates a montré des capacités intellectuelles particulières...

C samedi 14 décembre 2024, les Français vont découvrir au Futuroscope celle qui succèdera à Eve Gilles et portera la couronne de Miss France l'année prochaine. En attendant le grand soir, les 30 prétendantes au titre se sont envolées en novembre pour la Côte d'Ivoire, afin d'effectuer leur traditionnel voyage de préparation. Et le redouté test de culture générale, passé sur place, via dévoilé un verdict mitigé.

Les candidates étaient encore attendues cette année sur leurs connaissances et leur niveau intellectuel pour tirer leur épingle du jeu. Et la promotion Miss France 2025, sous l'œil attentif de Cindy Fabre, la nouvelle directrice du concours, n'a semble-t-il pas fait beaucoup mieux que l'année passée. Fin 2023, le Comité Miss France avait communiqué sur une moyenne générale très... moyenne, puisque celle-ci s'élevait à environ 30 bonnes réponses sur 60 questions posées. Cette fois, pas de moyenne fournie par les organisateurs (car trop faible ?), mais simplement un podium des trois meilleures miss régionales.

C'est donc Marina Przadka, élue Miss Picardie en octobre dernier, qui monte sur la première marche. La jeune femme de 24 ans, responsable de développement commercial, a atteint la moyenne de 15,5/20 cette année. Pas suffisant pour une mention "Très bien" puisqu'elle est donnée à partir de 16/20 si on se réfère aux critères de l'Education nationale, mais tout de même impressionnant. Elle est suivie de Miss Guadeloupe, Moïra André, qui décroche la deuxième place avec une note de 13,5/20 et de la Réunionnaise Romane Agostinho avec 12,5/20.

Marina Przadka, Miss Picardie © © Bertrand NOEL / SIPA (publiée le 27/11/2024)

La miss la plus intelligente selon les tests de logique

A la vue de ce podium, on devine que les autres mentions (à partir de 12/20 pour "Assez bien" et 14/20 pour "Bien" dans le cas du baccalauréat) doivent être rares et que le niveau n'a pas vraiment dû s'améliorer. Mais Marina Przadka peut être fière de sa performance, même s'il faudra attendre ce samedi soir pour savoir si elle lui portera chance. Parmi les prouesses de la jeune femme, il y a même une particularité : celle-ci a réalisé un sans faute aux épreuves de logique ! Elle est "la seule à avoir eu 10 sur 10" à cette partie spécifique du test a indiqué Cindy Fabre.

Alors qu'une partie du quiz était basée sur des connaissances (actualité, histoire-géographie, arts et culture, sport ou encore français et dictée), les dix questions de logique faisaient appel à la vivacité d'esprit et aux capacités de déduction et de calcul mental, à l'instar d'un test de QI. Parmi elles, "Si la fille d'Emilie est la mère de ma fille, qui suis-je pour Emilie ?", ou "Aujourd'hui c'est vendredi. Quel jour serons-nous dans 3 jours à partir d'hier ?" Il fallait aussi trouver le résultat de quelques opérations (458 ÷ 4 ou 0,25 X 20000), compter le nombre de carrés dans une image, trouver le domino complétant une suite logique ou rendre une opération exacte en ne déplaçant qu'une seule barre (ce qui nous a rappelé des choses).

Arriver au sans faute est possible, mais somme toute difficile. Pour ceux qui auraient envie de ricaner, sachez que les lecteurs du Figaro TV, qui ont été plus de 60 000 à avoir tenté de répondre aux questions du test de culture générale de Miss France 2025 sur le site du magazine, n'ont obtenu qu'une note moyenne de 12,2 sur 20. "Seuls 35% ont bien répondu à la question de la suite logique des dominos. Et 31% seulement au casse-tête" sur "la fille d'Émilie", indique le journal (la bonne réponse était évidemment "sa fille").