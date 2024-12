Danse avec les stars 2025 : deux noms déjà annoncés et ce sera sportif ! Un nouveau scandale en perspective

La 14e saison de Danse avec les stars se prépare chez TF1. Les premiers noms du casting de 2025 ont fuité, provoquant des réactions très contrastées.

Danse avec les stars fait son grand retour en 2025 pour une 14e saison. Le programme phare de TF1, un temps menacé faute d'enthousiasme, a connu une seconde jeunesse cette année, la dernière édition ayant été marquée par le sacre de la chanteuse Natasha St-Pier face à l'humoriste Inès Reg, sur fond de tensions entre les deux finalistes. Le concept pour DALS 2025 reste inchangé : des célébrités devront apprendre à danser aux côtés de professionnels et tenter de séduire le jury et le public sur des rythmes aussi variés que la valse, la salsa ou le cha-cha-cha.

Alors que TF1 garde pour l'instant la date du retour de DALS secrète, les premières informations sur le casting commencent à filtrer. Et les deux premiers noms officialisés par la chaîne font déjà beaucoup parler. Autant vous dire que la saison 2025 de Danse avec les stars s'annonce sportive, puisque le premier candidat dévoilé par TF1 est le nageur Florent Manaudou. Celui qui a encore été médaillé cet été aux JO de Paris se lance un nouveau défi.

Le champion avait déjà participé à un prime de DALS en 2014 le temps d'une danse. Cette fois, il tentera de s'illustrer tout au long de la compétition, lui qui a confié avoir "toujours aimé danser" et qui veut "se lancer un challenge personnel". Son arrivée sur le parquet a été saluée par de nombreux téléspectateurs.

Après le cas Inès Reg, nouveau scandale en perspective dans DALS 2025

C'est moins le cas de l'autre recrue dévoilée par TF1, qui est pourtant aussi un grand sportif et même un champion du monde de football : l'ancien défenseur Adil Rami, sacré avec l'équipe de France en 2018. L'annonce de sa participation à Danse avec les stars cette semaine a déclenché de vives réactions. En cause : des commentaires jugés déplacés qu'il a tenus récemment sur les réseaux sociaux au sujet d'une polémique autour du couple formé par le youtubeur Michou et Elsa Bois.

La danseuse phare de DALS fait l'objet depuis la mi-novembre d'un harcèlement en ligne très virulent, après la diffusion d'une vidéo où on la voit s'éloigner de son compagnon pour répondre à un message sur son téléphone. Pour les internautes les plus malintentionnés, c'est certain : Elsa Bois cache des choses à Michou et même le trompe ! Et il a fallu qu'Adil Rami s'en mêlé en déclarant : "Elle met sa main, elle cache... Le fait que ça soit en live, peut-être qu'il a une bonne étoile pour que vous puissiez lui ouvrir les yeux [...]. Moi, je ne laisse pas passer ça". Des propos qui ont choqué de nombreux internautes, estimant que l'ex-footballeur "a participé au cyberharcèlement d'Elsa".

"C'est écœurant de le faire participer !", "Je sens qu'il va y avoir une drôle d'ambiance cette année", peut-on déjà lire parmi les commentaires. Le casting d'Adil Rami est d'autant plus surprenant que son ex-compagne Pamela Anderson avait elle-même participé à DALS en 2019, atteignant la demi-finale. La production décidera-t-elle de le mettre en binôme avec Elsa Bois malgré la polémique ?

Danse avec les stars 2025 va compléter ce casting dans les prochaines semaines et plusieurs autres noms très attendus circulent. Le tiktokeur Bach Buquen, le journaliste sportif Nelson Monfort ou encore les chanteuses Maëlle et Julie Zenatti sont pressentis. La composition des binômes et les détails de cette 14e saison seront bientôt dévoilés par TF1.