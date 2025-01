Danse avec les stars 2025 : TF1 a craqué pour la bande annonce de la saison 14, la date et les candidats dévoilés

La 14e saison de Danse avec les stars a enfin été annoncée par TF1, avec 12 noms de vedettes pour l'édition 2025. Et une bande annonce sortie de nulle part...

Danse avec les stars va bientôt faire son grand retour en 2025 pour une 14e saison. Le programme phare de TF1, un temps menacé faute d'enthousiasme, a connu une seconde jeunesse l'année dernière, l'édition 2024 ayant été marquée par le sacre de la chanteuse Natasha St-Pier face à l'humoriste Inès Reg, sur fond de tensions entre les deux finalistes. Le concept pour DALS 2025 reste inchangé : des célébrités devront apprendre à danser aux côtés de professionnels et tenter de séduire le jury et le public sur des rythmes aussi variés que la valse, la salsa ou le cha-cha-cha.

Et TF1 a dévoilé ce vendredi une bande annonce de Danse avec les stars 2025 qui promet un show épique. Le thème de la saison 14 de DALS est en effet résolument tourné vers le péplum, puisqu'on voit dans la vidéo promotionnelle les candidats entrer triomphalement dans une arène digne des jeux du cirque antiques : un Adil Rami et un Florent Manaudou en puissants gladiateurs, une Eve Gille en sublime reine trônant sur un char, ou un Nelson Montfort aux commentaires en toge, font face à un jury impérial, installé avec prestance dans une tribune d'honneur et prêt à lever ou baisser le pouce selon son bon vouloir... A la fin de la vidéo, Camille Combal débarque vêtu d'un bonnet et d'une combinaison de ski et ajoute une touche finale encore plus loufoque à la bande annonce...

Une date et 12 candidats pour Danse avec les stars 2025

La date du retour de DALS est connue depuis la mi-janvier : l'émission sera lancée en prime time ce vendredi 7 février 2025, à partir de 21h10. La première chaîne a annoncé cette date après avoir dévoilé les derniers noms du casting la semaine précédente. Et on le sait, TF1 n'aime rien tant que recycler ses candidats dans son programme de danse endiablée. La chaîne a donc recruté l'aventurier emblématique de Koh Lanta Claude Dartois dans ce casting de Danse avec les stars 2025, lui qui a déjà 4 émission d'aventure à son actif sur la Une, avec 4 finales à la clé. Claude détient le record absolu d'épreuves individuelles remportées dans l'histoire du jeu avec 22 succès et 4 fois passages sur les poteaux. Mais pas sur que cela fasse de lui un grand danseur...

Parmi les récents candidats annoncé pour Danse avec les stars, on retrouve aussi Nelson Monfort, figure emblématique du journalisme sportif, régulièrement cité comme personnalité médiatique préférée des français. Encore aux premières loges lors des derniers JO, sera-t-il aussi à l'aise sur une piste de danse que les patineurs artistiques sur la glace ? La chanteuse Julie Zenatti, révélée dès ses 16 ans par la comédie musicale Notre-Dame de Paris, a aussi complété le casting cette semaine. Après 24 ans de carrière, 8 albums (dont 6 disques d'or) et une série de tournées, DALS sera une occasion de montrer ses talents sur scène... et peut être de faire un peu de promo pour son nouvel album, "Le chemin", annoncé en avril.

Mais un autre chanteur, Jungeli, sera aussi sur le dancefloor. A 16 ans seulement, il s'agit déjà un artiste complet. Auteur, chanteur mais aussi compositeur révélé en 2023 avec le single "Petit Génie", il s'est fait une solide réputation sur les réseaux sociaux et a même remporté le prix du "social hit" lors des derniers NRJ Music Awards.

Trois grands sportifs dans Danse avec les stars en 2025

Le dernier candidat de Danse avec les stars 2025 annoncé par TF1 en janvier est d'un tout autre calibre. Footballeur aux 50 sélections en équipe de France, il a remporté la Coupe du monde en 1998 ainsi que l'Euro 2000, en plus de 6 titres nationaux et européens avec le club de Chelsea. La Une a décidé de faire danser Franck Leboeuf, retraité du foot des plus médiatiques et surtout l'un des défenseurs français les plus emblématiques de sa génération. Depuis la fin de sa carrière, le joueur a officié comme consultant (chez le concurrent M6 notamment) et a multiplié les jeux hors des pelouses, de Fort Boyard et Mask Singer. Il a aussi suivi des cours d'art dramatique aux Etats-Unis avant d'apparaitre dans quelques films et de nombreuses pièces de Théâtre. Une expérience qui, on l'espère, lui sera bien utile.

Avant ces candidats, les premiers noms de Danse avec les stars avaient été officialisés par la chaîne entre fin novembre et fin décembre. Et autant vous dire que la saison 2025 de DALS s'annonce sportive, puisque le premier candidat dévoilé par TF1 était le nageur Florent Manaudou. Celui qui a encore été médaillé l'été dernier aux JO de Paris avait déjà participé à un prime de DALS en 2014, le temps d'une danse. Cette fois, il tentera de s'illustrer tout au long de la compétition, lui qui a confié avoir "toujours aimé danser" et qui veut "se lancer un challenge personnel". Son arrivée sur le parquet a été saluée par de nombreux téléspectateurs.

C'est moins le cas de l'autre recrue dévoilée par TF1, qui est pourtant aussi un grand footballeur et un ex-défenseur des Bleus et même un champion du monde de football comme Frank Leboeuf : l'ancien défenseur Adil Rami, sacré avec l'équipe de France en 2018. L'annonce de sa participation à Danse avec les stars début décembre avait déclenché de vives réactions. En cause : des commentaires jugés déplacés qu'il avait tenus sur les réseaux sociaux au sujet d'une polémique autour du couple formé par le youtubeur Michou et Elsa Bois.

Après le cas Inès Reg, nouveau scandale en perspective dans DALS 2025

La danseuse phare de DALS faisait l'objet mi-novembre d'un harcèlement en ligne très virulent, après la diffusion d'une vidéo où on la voyait s'éloigner de son compagnon pour répondre à un message sur son téléphone. Pour les internautes les plus malintentionnés, c'est certain : Elsa Bois cachait des choses à Michou ! Et il a fallu qu'Adil Rami s'en mêlé en déclarant : "Elle met sa main, elle cache... Le fait que ça soit en live, peut-être qu'il a une bonne étoile pour que vous puissiez lui ouvrir les yeux [...]. Moi, je ne laisse pas passer ça". Des propos qui ont choqué de nombreux internautes, estimant que l'ex-footballeur "a participé au cyberharcèlement d'Elsa".

"C'est écœurant de le faire participer !", "Je sens qu'il va y avoir une drôle d'ambiance cette année", pouvait-on déjà lire parmi les commentaires en fin d'année. Le casting d'Adil Rami est d'autant plus surprenant que son ex-compagne Pamela Anderson avait elle-même participé à DALS en 2019, atteignant la demi-finale. La production décidera-t-elle de le mettre en binôme avec Elsa Bois malgré la polémique ?

Une ex-Miss France, une actrice, une ancienne de la Star Ac...

En fin d'année, Lénie Vacher, ex-participante de la Star Academy 2023 éliminée juste avant les demi-finales, avait été annoncée dans DALS. C'est aussi le cas de l'actrice Charlotte de Turckheim, célèbre pour ses apparitions dans Les Sous-doués, La Croisière, ou Mince alors ! Actuellement au casting de la série Ça, c'est Paris ! sur France 2, elle veut se lancer un nouveau défi à près de 70 ans. La comédienne Mayane, vue dans le film Un p'tit truc en plus, et l'animatrice Sophie Davant, ont aussi rejoint le casting.

Enfin, Danse avec les stars va aussi accueillir une ancienne Miss France cette année. Encore une. Après Iris Mittenaere, Elodie Gossuin et Valérie Bègue, qui ont déjà enflammé la piste de DALS, c'est Eve Gilles, Miss France 2024, qui a été annoncée au casting par TF1. Celle qui a rendu sa couronne et son écharpe en décembre a d'ailleurs été surprise en pleine cérémonie par la danseuse Fauve Hautot, membre du jury de Miss France 2025, qui lui a proposé en direct et devant des millions de téléspectateurs d'intégrer DALS cette année ! Devant la réponse positive d'Eve Gilles, elle a immédiatement souhaité "la bienvenue dans l'aventure" à celle qui a toujours rêvé de participer à l'émission. Les compositions des binômes et les détails de cette 14e saison seront bientôt dévoilées par TF1.