Danse avec les stars 2025 : tous les couples de danseurs et ce qu'il faut savoir sur la saison 14 !

Danse avec les stars est enfin de retour sur TF1, avec 12 candidats pour la saison 2025. L'un des meilleurs castings en 14 éditions.

La 14e saison de Danse avec les stars a été programmée à partir du 7 février 2025 sur TF1. Le concept reste inchangé : des célébrités doivent apprendre à danser aux côtés de professionnels et tenter de séduire le jury et le public sur des rythmes aussi variés que la valse, la salsa ou le cha-cha-cha. Camille Combal reprend les rênes de l'animation, tandis que le jury composé de Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot et Mel C. est reconduit.

Pour cette nouvelle saison de DALS, le casting mêle célébrités issues d'univers variés, avec des sportifs (Florent Manaudou, Frank Leboeuf, Adil Rami), des chanteuses et des musiciens (Julie Zenatti, Lenie Vacher, Jungeli), mais aussi évidemment des stars de la télé et même du cinéma (Charlotte de Turckheim, Sophie Davant, Eve Gilles, Claude Dartois, Nelson Montfort). Un casting considéré comme un des plus prestigieux en 14 éditions.

Les couples de stars et de danseurs et danseuses ont été dévoilés quelques jours avant le lancement de cette 14e édition de Danse avec les stars. Le nageur et champion olympique Florent Manaudou, sans doute la plus grosse prise de cette édition, a été associée à Elsa Bois, tombée sous le charme de l'influenceur Michou lors d'une précédente édition. L'ex-footballeur Adil Rami, champion du monde 2018, a été mis aux côtés de la danseuse Ana Riera, apparue dans l'émission l'an dernier. Un autre ancien footballeur, Frank Leboeuf, a été associé à la Candice Pascal, elle aussi rendue célèbre par le programme.

Du côté des artistes, la chanteuse Lénie, ex-candidate de la Star Academy, est en binôme avec Jordan Mouillerac, futur papa. La chanteuse Julie Zenatti a hérité du danseur Adrien Caby. Jungeli, à qui l'on doit le tube "Petit génie", est accompagné d'Inès Vandamme. Yann-Alrick Mortreuil est le binôme et coach de l'actrice Charlotte de Turckheim. Enfin, la comédienne Mayane, révélation du film "Un p'tit truc en plus", a été confiée aux bons soins de Christophe Licata, de retour malgré une saison 13 éprouvante aux côtés d'Inès Reg.

Danse avec les stars a placé la Miss France 2024 Eve Gilles sous la protection de Nino Mosa, un nouveau danseur inconnu du grand public, mais pas de la profession, lui qui affiche déjà un palmarès international impressionnant. L'animatrice Sophie Davant fait équipe avec Nicolas Archambault, ancien juge de l'émission, quand son ancien collègue Nelson Monfort est associé à Calisson Goasdoué. Côté stars de la télé, Claude Dartois, emblématique aventurier de Koh-Lanta, a été associé à Katrina Patchett, bien décidée à remporter un nouveau trophée.

Pas de direct pour le lancement de DALS 2025

Les deux premiers primes de Danse avec les stars ont été enregistrés en avance pour s'adapter aux plannings des vedettes. Chacun a été tourné de façon à présenter six couples. Lénie Vacher et Jordan Mouillerac (danse contemporaine), Florent Manaudou et Elsa Bois (salsa), Charlotte de Truckheim et Yann-Alrick Morteuil (cha-cha-cha), Mayane et Christophe Licata (valse), Julie Zenatti et Adrien Caby, puis enfin Nelson Montfort et Calisson Goasdué ont été choisis pour le premier prime du 7 février.

Le second prime de DALS 2025, programmé le 14 février, a fait danser Adil Rami et Ana Reira (salsa), Sophie Davant et Nicolas Archambault (cha-cha-cha disco), Eve Gilles et Nino Mosa (tango), Claude Dartois et Katrina Patchett, Frank Leboeuf et Candice Pascal, puis Jungeli et UInès Vandamme. Le public ne pouvant pas encore voter, aucune élimination n'a été prévue lors de ces deux premières émissions. Une façon de permettre aux candidats de se révéler pleinement et d'avoir une seconde chance s'ils ratent leur premier passage. Les premières éliminations ont été fixées au troisième prime.

La saison 2025 de Danse avec les stars s'annonce en outre plus longue que d'habitude. Camille Combal a laissé entendre début février que le programme pourrait durer jusqu'à fin avril, laissant le temps aux stars de progresser. Le programme phare de TF1, un temps menacé faute d'enthousiasme, a en effet connu une seconde jeunesse l'année dernière, l'édition 2024 ayant été marquée par le sacre de la chanteuse Natasha St-Pier face à l'humoriste Inès Reg, sur fond de tensions entre les deux finalistes.

Une bande annonce remarquée (vidéo)

TF1 avait dévoilé fin janvier une bande-annonce de Danse avec les stars 2025 qui promettait un show épique, tourné vers le péplum. On pouvait voir voit dans la vidéo promotionnelle les candidats entrer triomphalement dans une arène digne des jeux du cirque antiques : un Adil Rami et un Florent Manaudou en puissants gladiateurs, une Eve Gille en sublime reine trônant sur un char, ou un Nelson Montfort aux commentaires en toge, font face à un jury impérial, installé avec prestance dans une tribune d'honneur et prêt à lever ou baisser le pouce selon son bon vouloir...

A la fin de la vidéo, Camille Combal débarquait, vêtu d'un bonnet et d'une combinaison de ski, et ajoutait une touche finale encore plus loufoque à la bande-annonce...

La date du retour de DALS est connue depuis la mi-janvier : l'émission a été programmée en prime time à partir du vendredi 7 février 2025, à partir de 21h10. La première chaîne avait annoncé cette date après avoir dévoilé les derniers noms du casting la semaine précédente.

Les prime de Danse avec les stars sont programmés chaque vendredi soir du début d'année jusqu'au printemps depuis plusieurs éditions. Les épisodes de DALS ainsi que des extraits des répétitions et d'autres séquences en coulisses sont aussi disponibles sur la plateforme TF1+.