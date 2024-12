Mask Singer spécial Noël : des participants déjà connus, des costumes recyclés, et une absente remarquée

Mask Singer fait son grand retour sur TF1 pour une soirée unique à l'occasion des fêtes. Et autant vous le dire : le recyclage sera de mise pour Noël cette année. Sauf pour une grande absente.

Mask Singer fait son grand retour sur TF1 pour une soirée unique et festive, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ce vendredi 20 décembre, les téléspectateurs auront la joie de retrouver l'émission phénomène de Camille Combal, dans une édition spécialement concoctée pour Noël, avec son lot de mystères et de surprises. Celle-ci seront néanmoins un peu limitées et l'émission pourrait vite sentir le réchauffé.

Le concept de Mask Singer reste inchangé : dix célébrités vont venir chanter sur scène, dissimulées sous des costumes plus loufoques les uns que les autres, pendant que quatre enquêteurs tenteront de les démasquer. Mais pour cette soirée placée sous le signe de la fête, Mask Singer a décidé de ressortir 10 costumes bien connus des fans, des personnages déjà apparus lors des précédentes éditions et qui feront donc leur retour sur le plateau.

Qui se cache derrière L'Araignée dans ce tableau de Noël ? © Laurent VU / TF1, via PhotoTélé

Et, temps de crise oblige, il n'y a pas que les costumes qui seront familiers des enquêteurs et du public. A l'intérieur, on trouvera aussi d'anciens candidats de Mask Singer... et une seule célébrité qui n'a encore jamais participé à l'émission. De quoi faciliter la tâche de Kev Adams, Chantal Ladesou, Laurent Ruquier et Anggun, les quatre enquêteurs qui ont eux aussi déjà admiré le spectacle à de nombreuses reprises par le passé. Evidemment les costumes et les personnalités masquées seront interchangés. Pour aller plus vite dans cette "enquête express", des indices seront distillés au cours de l'émission.

Pas grand chose de neuf, donc, dans cette édition de Mask Singer "spécial Noël". En tout cas pour l'instant puisque TF1 promet tout de même de beaux cadeaux. Mais il y a tout de même une nouveauté qui, en revanche, n'est pas passée inaperçue : l'absence déjà remarquée dans le jury d'Inès Reg, présente lors de la dernière saison, mais qui est donc remplacée par la chanteuse indonésienne Anggun. Les raisons de ce changement de casting ne sont pas connues, plusieurs médias s'étant contentés de rappeler qu'Inès Reg était en tournée pour son spectacle, "On est ensemble".

Beaucoup rappellent que l'ancienne finaliste de DALS n'est plus vraiment en odeur de sainteté sur la première chaîne, après l'esclandre ayant eu lieu lors du dernier concours danse. Inès Reg a aussi planté TF1 pour un téléfilm qui devait être tourné cet été... A moins de la retrouver par surprise dans la peau du Pharaon, de la Banane ou du Cosmonaute, il y a donc peu de chances de la voir participer à cette soirée hors norme. Contrairement à Laurence Boccolini, Larusso, Denitsa Ikonomova, Amaury Vassili, Vincent Niclo ou encore Agustín Galiana qui font partie des pronostics. Les paris sont ouverts.