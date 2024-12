Le grand concours des régions : découvrez la liste des chorales participantes

Le grand concours des régions 2024 a été programmé ce vendredi 27 décembre sur France 3. La compétition cette année confronte dix chorales venues de dix régions de France métropolitaine et d'outre-mer.

Après les danses et chants folkloriques ces dernières années, Le grand concours des régions revient avec une nouvelle thématique en 2024 : les chorales des régions. Pour ce grand concours, programmé sur France 3 ce vendredi 27 décembre, Cyril Féraud est accompagné d'un jury composé de quatre personnalités fières de leurs racines et amoureuses du patrimoine : Vincent Niclo, Magali Ripoll, Laurent Luyat et Adeline Toniutti.

Dix chorales venues de dix régions de France métropolitaine et d'outre-mer ont été sélectionnées pour défendre leurs couleurs sur la scène du Royal Palace, à Kirrwiller, en Alsace. Plus de 250 chanteurs et chanteuses sont de la partie, avec des costumes traditionnels qui en mettront plein la vue en plus de soigner les oreilles. Tous les styles sont représentés, du rock au disco, du gospel au lyrique ou à la variété. France Télévisions a présenté chacune des concurrentes il y a quelques jours :

Aecor (Auvergne-Rhône-Alpes)

Le grand concours des régions, les chorales de nos régions : Aecor (Auvergne-Rhône-Alpes).

Cette chorale est constituée uniquement d'étudiants en médecine de Lyon, elle est l'une des rares chorales à être 100 % a cappella.

Titre 1 : " La maladie d'amour " Michel Sardou

Titre 2 : " Viva la vida " Coldplay

Choeur d'enfants de Bretagne (Bretagne)

Le grand concours des régions, les chorales de nos régions : Choeur d'enfants de Bretagne (Bretagne).

Elle existe depuis plus de 40 ans et est exclusivement constituée d'enfants ! C'est d'ailleurs un ancien enfant du chœur qui l'a sauvé de la disparition il y a quelques années et qui le dirige aujourd'hui.

Titre 1 : "Vois sur ton chemin" Les Choristes

Titre 2 : "Il est né le divin enfant"

Chorale Leszczynski (Grand Est)

Le grand concours des régions, les chorales de nos régions : Chorale Leszczynski (Grand Est).

Les 20 chanteurs de la Chorale Leszczynski unissent leur voix pour leur spécialité : les grandes musiques de film.

Titre 1 : "Les moulins de mon cœur" Michel Legrand

Titre 2 : "Carol of Bells" Maman j'ai raté l'avion

Salt and pepper (Hauts-de-France)

Le grand concours des régions, les chorales de nos régions : Salt and pepper (Hauts-de-France).

Il n'y a pas d'âge pour cette chorale rock et monter sur scène ! Les Salt and Pepper ont en moyenne 73 ans !

Titre 1 : "We will Rock you" Queen

Titre 2 : "C'est comme ça" Rita Mitsouko

Alexia et le chœur CHAM du collège Henri-Dunant (Ile-de-France)

Le grand concours des régions, les chorales de nos régions : Alexia et le chœur CHAM du collège Henri-Dunant (Ile-de-France).

Ils sont de Meaux, et plus exactement du collège Henri-Dunant. Alexia, la professeure de musique de ce collège, a créé ce chœur pour les élèves de la 6e à la 3e.

Titre 1 : "Résiste" de France Gall

Titre 2 : "One Moment in Time" de Whitney Houston

Choeur de MEP, de Caen la Mer (Normandie)

Le grand concours des régions, les chorales de nos régions : Choeur de MEP, de Caen la Mer (Normandie).

Entièrement féminine, une chorale liée par un esprit d'entraide, de sororité et de dépassement de soi !

Titre 1 : "Mamma Mia" Abba

Titre 2 : "I'm dreaming of home" Philippe Rombi

Sing out (Nouvelle Aquitaine)

Le grand concours des régions, les chorales de nos régions : Sing out (Nouvelle Aquitaine). © SIPA (publiée le 18/12/2024)

Tout droit venue de Bordeaux, la chorale Sing Out veut montrer que la culture bordelaise ne se limite pas aux bons vins et aux canelés

Titre 1 : "Bang Bang" Jessie J !

Titre 2 : "Strong" London Grammar

Le Cri-choeur a capella (Occitanie)

Le grand concours des régions, les chorales de nos régions : Le Cri-choeur a capella (Occitanie).

C'est à Toulouse que Le Cri-chœur a capella est né. Inspirée par cette ville cosmopolite, cette chorale veut rassembler, ouvrir, faire voyager.

Titre 1 : " Ksenitia tu erota " (Chypre - compositeur Giorgios Kalogirou) et Makedonsko Devojtshe (traditionnel Macédoine - arrgt Bruno Coffineau)

Titre 2 : " Gueroung'ner " (traditionnel Arménie) et Ning Wendete (traditionnel Kenian - arrgt William Powell)

Te reo nui (Tahiti)

Le grand concours des régions, les chorales de nos régions : Te reo nui (Tahiti).

Cette chorale a fait le déplacement avec son mana légendaire pour interpréter

Titre 1 : "Noera noera" (noël noël)

Titre 2 : "Stand by me" Ben E. King

Gospel rhapsody (Pays de la Loire)

Le grand concours des régions, les chorales de nos régions : Gospel rhapsody (Pays de la Loire).

Ils viennent de Nantes et ils ont tous à cœur d'utiliser leur voix pour raconter l'histoire du gospel, porter des messages forts et faire vivre des chansons puissantes.

Titre 1 : "Oh Happy Day"

Titre 2 : "All I want for Christmas is you" Mariah Carey

Mais quelle région décrochera le titre de "meilleure chorale de France 2024" ? Les critères pour Le grand concours des régions se basent sur le chant, la technique, la précision, les costumes traditionnels. Le jury sera attentif à tous les aspects de la prestation. Rien ne sera laissé au hasard.

Après une première prestation suivie d'un temps de délibération, sept finalistes seront désignés, puis, à l'issue d'un deuxième passage, le jury désignera la troupe victorieuse.