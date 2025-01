Après le Bigdil ou la Famille en or, cet autre jeu culte va faire son retour, la date est même très proche

Le revival des jeux cultes des années 1990 continue à la télévision. Un énorme divertissement aux millions de fans fait son grand retour à cette date...

Il y a eu Une Famille en or, présenté par Camille Combal sur TF1, Le Juste Prix et Le Maillon faible, relancés sur M6 par Eric Antoine et Vincent Dedienne, sans oublier le Bigdil qui triomphe sur RMC Story, avec un Vincent Lagaf qui vit une nouvelle jeunesse. Les jeux cultes des années 1990 ont la côte et font un retour fracassant à la télévision depuis quelques mois. Un autre de ces jeux, véritable mastodonte du genre en son temps, va revenir lui aussi sur les écrans cette semaine.

Et les ambitions sont énormes puisque ce divertissement présenté par Christian Morin a réuni jusqu'à 8 millions de téléspectateurs sur TF1 avant le JT de 20 Heures, entre 1987 et 1997. Relancé une première fois entre 2006 et 2011 par Christophe Dechavanne, il avait encore culminé jusqu'à 7 millions de spectateurs, peu après son 500e numéro en novembre 2007, avant de disparaître après une dernière tentative en 2012.

C'est désormais M6 qui est à la manœuvre pour relancer le programme en 2025, plusieurs décennies après son apogée. Et l'animateur Eric Antoine, magicien à ses heures perdues, a encore été choisi pour redonner du lustre au célèbre jeu, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs nostalgiques. Il s'agit bien évidemment de La Roue de la fortune, créé aux Etats-Unis sous le nom "Wheel of Fortune".

Le jeu est toujours basé sur une grande roue à tourner, des énigmes à résoudre et de nombreux cadeaux à gagner. Pour raviver les souvenirs, le décor, les bruitages et de nombreux détails ont été conservés, comme la terrible "banqueroute" qui fait retomber tous les gains à zéro. De nouveaux mécanismes de jeu ont aussi été imaginés. "Le champion", autrement dit le finaliste de l'émission, sera chaque jour directement qualifié pour participer à celle du lendemain. Le tout en conservant ses gains, sur le modèle des 12 coups de midi.

De nouvelles cases font aussi leur apparition dans la fameuse Roue de la fortune, comme "L'échange" qui permettra d'échanger sa cagnotte avec un adversaire, "Le diviseur" qui divisera par deux la cagnotte d'un concurrent, ou "La mini-roue", une petite roue personnelle d'Eric Antoine offrant des surprises variées (dont parfois un tour de magie évidemment). Des personnalités seront aussi invitées ponctuellement pour des émissions spéciales. Les candidats pourront remporter jusqu'à 20 000 euros ou un voyage de rêve à l'autre bout du monde.

M6 n'a pas précisé en revanche si le présentateur sera accompagné d'une plantureuse co-animatrice comme ce fut le cas par le passé (des ex-coco-girls aux débuts du programme à la top-modèle Victoria Silvstedt à l'époque Dechavanne). Gageons qu'en 2025, ce petit détail un rien sexiste aura été oublié. Réponse dès la première diffusion, programmée ce lundi 27 janvier, à partir de 17h30. Le jeu sera ensuite diffusé du lundi au vendredi à la même heure.