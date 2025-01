Gala des Pièces jaunes : déprogrammation surprise sur France 2 ! Cette diffusion est passée à la trappe

France 2 a programmé Le Gala des pièces jaunes cette semaine. Mais sa grille a dû être bouleversée...

Le Gala des pièces jaunes est un événement caritatif annuel organisé par la Fondation des Hôpitaux. Créé en 1990 par Bernadette Chirac, il a pour but de récolter des fonds pour améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants et adolescents. Cette grande soirée réunit de nombreux artistes sur scène pour des prestations musicales et humoristiques. L'édition 2025 s'est tenue à Paris La Défense Arena, ce jeudi 23 janvier.

Et si vous aviez un doute sur la portée de l'événement, sachez qu'il s'agissait là d'un véritable show, avec une liste d'invités très prestigieux. Pour la 36e édition de l'opération Pièces Jaunes et après déjà deux éditions du gala, Teddy Riner s'est mué en maître de cérémonie et la programmation comptait notamment une certaine Aya Nakamura, qu'on n'avait plus vue en live depuis sa performance lors de la cérémonie des JO, sur le Pont des Arts. Gims, le violoncelliste Gautier Capuçon, le pianiste Lang Lang ou encore l'artiste lyrique sud-africaine Pretty Yende faisaient aussi partie des artistes présents, qui ont été accompagnés par l'Orchestre Lamoureux.

Le Gala des pièces jaunes, c'est aussi une pléiade d'invités internationaux et pas des moindres : Katy Perry, John Legend, Blackpink, le groupe coréen BTS, le Nigérian Burna Boy et le chanteur colombien J Balvin étaient aussi de la partie. Difficile, donc, de ne pas diffuser un tel show à la télévision.

Pour l'occasion, France 2 a donc adapté sa grille des programmes pour rediffuser l'événement, ce mardi 28 janvier, à partir de 20h50. Les téléspectateurs pourront ainsi suivre en léger différé ce grand show caritatif et solidaire, parrainé par Didier Deschamps et Brigitte Macron. En seconde partie de soirée, vers 23h30, la chaîne proposera ensuite en inédit le documentaire "Le grand choeur des pièces jaunes".

Mauvaise surprise en revanche pour les amateurs de polars à la française. Cette soirée spéciale a nécessité la déprogrammation du téléfilm policier Morts au sommet, initialement prévu ce mardi soir. Ce polar mené par Laurent Gerra et Clémentine Poidatz avait déjà été diffusé une première fois sur France 2 le 23 octobre 2023. Il s'agit du 2e volet des enquêtes du capitaine Andréas Meyer, après Noir comme neige en 2021. Pour ne pas trop léser les fans de crimes en montagne (oui oui, il y en a), France 2 a tout de même prévu de diffuser Neige (2022) avec Frédéric Diefenthal et Murielle Huet des Aunay. Piètre lot de consolation, surtout qu'il faudra tenir jusqu'à la troisième partie de soirée...

Le choix de France 2 de privilégier la diffusion du Gala des pièces jaunes illustre l'importance accordée à cet événement caritatif majeur, qui permet chaque année de récolter des fonds pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. "En 36 ans, grâce à vos dons, ce sont près de 10 000 projets qui ont pu être financés dans toute la France", indique la Fondation des Hôpitaux.